غزة.. ملامح ما بعد الانتخابات تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017 ترى، هل سيجد السيد دونالد ترامب، إسماعيل هنية، في انتظاره بين بقية القادة والمسؤولين، الذين ألمح الرئيس الأميركي إلى مقابلتهم في الرياض، أواخر شهر مايو الحالي؟ هذا ما ذهب إليه بعض المراقبين في توقعاتهم. هنالك عدد من الأسباب ترشح المشهد لأن يكون كذلك، رغم ما يبدو عليه من الخارج، أنه احتمال ضعيف. من أهم تلك الأسباب، الغضب الإيراني الذي عكسه الإعلام المحلي على مدى أيام، صحبه (بالضرورة) في ذلك، إعلام «حزب الله» اللبناني. الرسالة الإيرانية الواضحة التي جرى استلامها بلا لبس (أن حركة حماس تغيّرت). ودليل طهران على ذلك (أن الحركة تركت المال النظيف، وغادرت الممانعة)، وإلى حد ما، هي الآن في طريقها إلى تغيير أمور كثيرة، ربما من أهمها «الابتعاد عن الجذور الإخوانية التي انطلقت منها الحركة». اليوم، يذهب كثيرون إلى أنه باتت مقياساً مسألة الابتعاد والاقتراب من إيران في توجهاتها الحالية: فكلما ابتعدت عنها كنت في الطريق الأصلح أو الأكثر واقعية، وكلما اقتربت منها كنت في الطريق الأكثر وعورة، خصوصاً على مستوى المقاربة السياسية للقضايا العربية والإقليمية. ما يؤشر على أن حماس في (ابتعادها) سائرة في طريق التصحيح. المهتمون بالقضية الفلسطينية يعتقدون، وبناء على مضمون الوثيقة التي أطلقتها حماس لمناسبة انتخابات الحركة (جرت يوم 06 مايو الحالي). خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق (ترأسه منذ 1996) في آخر تصريحاته المؤيدة لخلفة إسماعيل هنية، مديراً جديداً بدلاً عنه، قال:«علينا أن نتغيّر، والسيد ترامب يستطيع التغيير». وناشد المنصفين في العالم «أن يتأملوا وثيقة حماس الأخيرة»، ربما لنسبة «النضج السياسي فيها» على حد قول مصطفى البرغوثي. اليوم، «حماس» (بنسختها المعدلة) ترى أن من أولوياتها «مقاومة الاحتلال المتمثل بالحركة الصهيونية»، وثمة فرق بين الصهيونية والدين اليهودي. هذا ما تقوله الوثيقة. لكن يبقى هنالك من يرى في التغييرات التي أجرتها «حماس»، وإنْ لاقت استحساناً (من باب فضيلة الرجوع إلى الحق)، أنها مجرد تعديلات في ظاهر النص، بينما الباطن ظل كما هو لم يتغيّر. على أي حال لا يسع المرء في حال كهذه سوى طرح سؤال: هل ما قامت به «حماس» يكفي للقول إنها انقلبت على جذورها الإخوانية؟ المسألة كما يقول الأزهريون: تحتاج إلى نظر، وانتظار. * إعلامي وكاتب صحفيِ