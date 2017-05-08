الأصول الفكرية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017 انبثقت مسلمات التنظيمات الإرهابية المعاصرة من أصول الفكر التي تأسست على يد أبو الأعلى المودودي وسيد قطب، وهما قد كفّرا المجتمعات وطالبا بالثورة والانقلاب على الحكومات وتبنيا الفكر الحركي ومفاهيم الولاء والبراء والحاكمية، كما ورد على سبيل المثال في كتاب «معالم على الطريق» لسيد قطب، وهو مما أدى لانقسام جماعة «الإخوان» على نفسها ونشوء فروع سرية مسلحة بجانب جماعات الوهابية الجهادية والسلفية الجهادية، وإنْ كنت أتحفظ على هذه التسمية الأخيرة الجائرة على الإسلام، وهي المتداولة إعلامياً كجزء من دور الإعلام الخفي في هدم منطلقات الإسلام عن جهل أو بقصد، وهو مسمى يُلمّع التيار القطبي ويبرر ممارساته. ومن أخطر الكتب العسكرية للجماعات التكفيرية التي يعتمد عليها التنظيمان هو كتاب «إدارة التوحش»، ولم يتم تناول هذه الكتب والمراجع وغيرها بالكثير من البحث أو الدراسة التي تستحقه والرد عليها بكتب تعد حجة عليها، وخاصة أنه لم يعد منع الوصول لهذه الكتب حلاً مثالياً في ظل الثورة المعلوماتية القائمة. ففي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، وخاصة في مصر، تأست تنظيمات عديدة تطلق على نفسها جهادية وانتشرت مراجع عديدة تؤصل لذلك الفكر ككتاب الشيخ المهندس محمد عبدالسلام فرج والمسمى بـ«الفريضة الغائية»، متأثراً بالفكر الجهادي لابن تيمة ضد التتار، وفكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وإسقاط ما فهمه من قراءة مراجع الشيخين على مسلمي اليوم، والكتاب يفصل بدوره ردة المجتمع وتكفير الحكومات والدعوة لإعلان الجهاد ضد المجتمع، وإنْ كان أفراده من المسلمين، وجعل مالهم وعرضهم وما يملكون مباحاً للجماعة. ومن الوثائق الفكرية المهمة وثيقة بعنوان «رسالة الإيمان» للدكتور صالح سرية الفلسطيني الأصل، والتي تنص بأن الجهاد هو الطريق لإقامة الدولة الإسلامية والحكم بتكفير الحكام وجاهلية المجتمع واعتباره «دار حرب»، وأن كل من ينفذ أوامر الدولة، فهو كافر وفرق بين الامتناع الجماعي، والامتناع الفردي، وصنف الترك الجماعي لأي ركن من أركان الإسلام ككفر. وهناك مراجع كثيرة مهمة تلهم الجماعات الإرهابية في وقتنا هذا على غرار «مسائل من فقه الجهاد» «وعالم الطائفة المنصورة في بلاد الرافدين» لأبو عبدالله المهاجر وهو مصري الجنسية وهو من كبار مروجي فكرة مشروعية قطع رؤوس الكفار المحاربين، حيث خصص فصلاً كاملاً في كتابه «مسائل من فقه الجهاد» يشرح فيه تحليل وأهمية ذلك الفعل. ومن الكتب الأخرى يُعد كتاب «ملة إبراهيم» لمؤلفه أبو محمد المقدسي في غاية الخطورة، بما أنه يكفر الدولة بكل مكوناتها، ويُكفر من يعمل في وظيفة حكومية عامة، وخصوصاً في السلك العسكري، وكفّر قوات الأمن العربية، كما هاجم الكتب الدعوية، والتي لا تتوافق مع فكره وكفر مؤلفيها، فيما يعتبر كتاب «فصول في الإمامة والبيعة» لأبي المنذر الشنقيطي، من الكتب المؤثرة في عقليات قيادات «داعش» ومفهوم وجوب تنصيب إمام للمسلمين في كل العصور. سالم سالمين النعيمي* *كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات