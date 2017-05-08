ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017 توافق صيني - أوروبي.. وتعاون ياباني مع جمهوريات آسيا الوسطى «تشينا ديلي» الصحيفة رحبت بهزيمة «مارين لوبين» زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتشدد في فرنسا و«جيرت فيلدرز» زعيم حزب «الشعب من أجل الحرية»، اليميني المتطرف، في هولندا، تؤشر إلى انحسار موجة الشعبوية، وأيضاً فشلها داخل أوروبا. والسبب في ظهور تلك الموجة، يعود إلى أزمة اللاجئين، التي باتت الآن تحت السيطرة، ما أدى إلى تراجع الدعم الذي كان يحظى به الشعبويون. وتدعو الصحيفة الاتحاد الأوروبي للضغط على حكومتي المجر وبولندا، اللتين تنتهجان سياسات شعبوية، وبذلك يُبدي الاتحاد استعداده للدفاع عن القيم الجوهرية التي تأسس عليها. وعن «بريكست»، تقول الصحيفة إنه سيكون خسارة للطرفين: بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن البريطانيين سيخسرون أكثر. وترى الصحيفة أن الثقة الجديدة التي نراها الآن في الاتحاد الأوروبي بعد فوز ماكرون، يمكن تعزيزها بالوقوف مع الصين في دعم العولمة والنظام الدولي متعدد الأطراف. وعلى رغم حالة القلق التي ظهرت جراء مواقف الإدارة الأميركية تجاه التغير المناخي وحرية التجارة، يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامه باتفاقية باريس للتغير المناخي والانضواء في اتفاقيات للتجارة الحرة. بروكسل- حسب الصحيفة- رحبت في يناير الماضي بحديث الرئيس الصيني في «دافوس»، والذي دافع خلاله عن مكاسب العولمة. ويتطلع الاتحاد الأوروبي الآن للقمة الصينية- الأوروبية المقرر عقدها العام الجاري باعتبارها فرصة لتعزيز العلاقات بين الطرفين. بكين تدرك الأهمية المتنامية لأوروبا الموحدة ليس كسوق ضخم، بل كداعم قوي لنظام دولي متعدد الأطراف، والحوار الأخير بين فردريكا موجيرني مسؤولة الأمن في الاتحاد الأوروبي ومستشار الدولة الصينية «يانج جيشي» كشف توافقاً كبيراً بين الطرفين في كثير من القضايا العالمية. أوروبا الموحدة تدعم مبادرة «الحزام والطريق» الصينية. «يوميري تشيمبيون» تحت عنوان «توسيع نطاق العلاقات متعددة المستويات مع جمهوريات آسيا الوسطى»، نشرت «يوميري تشيمبيون» اليابانية يوم الخميس الماضي، افتتاحية رأت خلالها أن هذه الجمهوريات مجاورة لكل من الصين وروسيا وتكتسي بذلك أهمية جيواستراتيجية، كما أن بناء علاقات استراتيجية بين طوكيو وبلدان آسيا الوسطى (التي تضم أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان)، سيكون له تأثير إيجابي على دبلوماسية اليابان تجاه روسيا والصين. وزير الخارجية الياباني «فوميو كاشيدا» زار تركمانستان وعقد اجتماعاً وزارياً مع نظرائه في خمس دول من آسيا الوسطى، هو السادس من نوعه، وصدر عنه بيان مشترك يرصد تعاوناً واسع النطاق بين اليابان وهذه الدول، خاصة في الذكرى الخامسة والعشرين على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين طوكيو وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وتضمن البيان إدانة للتجارب الصاروخية والنووية التي تجريها كوريا الشمالية على اعتبار أن هذا يشمل تهديداً خطيراً للسلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي برمته، وبما أن الدول الخمس لديها علاقات دبلوماسية مع بيونج يانج، فإن اتفاق هذه الدول مع طوكيو لاتخاذ موقف حاسم ضد كوريا الشمالية، يمكن اعتباره مؤشراً على قوة العلاقات بين اليابان ودول آسيا الوسطي. وتأمل الصحيفة في علاقات متعددة المجالات بين الطرفين، بحيث تشكل مسائل اقتصادية وأخرى سياسية، فكازاخستان غنية بالنفط واليورانيوم وتركمانستان غنية بالغاز الطبيعي. وخلال الاجتماع الأخير وعد وزير خارجية اليابان بتقديم 24 مليار ين ياباني لدول آسيا الوسطى لتحسين البنى التحتية لديها من طرق وسكك حديدية ومطارات، وطرح أيضاً خطة تتضمن تدريب 2000 شخص من هذه الدول في اليابان في مجالات من بينها النقل. «كوريا هيرالد» بعبارة «مشروع قانون أميركي ضد كوريا الشمالية»، عنونت «كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، افتتاحيتها، أمس، مشيرة إلى أن مجلس النواب الأميركي، وافق يوم الخميس الماضي على تمرير قانون يقضي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية هي الأكثر شدة، حيث تتضمن معاقبة الشركات التي تقوم بتزويد كوريا الشمالية بالنفط الخام أو الغاز الطبيعي، أو وقود الطائرات وغيرها من المنتجات النفطية الأخرى، باستثناء حالات إنسانية خاصة جداً. وتحتوي العقوبات الجديدة، وفق قانون مجلس النواب، عقوبات مالية على المؤسسات التي تشتري الفحم أو الحديد من كوريا الشمالية. القانون المطروح في مجلس النواب يتطلب قراراً من إدارة ترامب خلال 90 يوماً، لتحديد ما إذا كان نظام كوريا الشمالية يرعى الإرهاب أم لا، وإذا كان القرار بالإيجاب، سيتم فرض المزيد من العقوبات على بيونج يانج. والهدف من العقوبات الجديدة منع حصول كوريا الشمالية على سيولة نقدية أو مصادر طاقة، كونها توظفها في تطوير ترسانتها الصاروخية والنووية، بحيث تصبح قادرة على ضرب الولايات المتحدة. بيونج يانج تواصل تجريب صواريخ بالستية بعيدة المدى، وتستعد الآن لإجراء تجرب نووية هي السادسة من نوعها منذ 2009. القانون المقترح حظي بموافقة أغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب (419 صوتاً مؤيداً مقابل صوت واحد يرفض). وترى الصحيفة أن فرض قيود صينية على صادرات النفط إلى كوريا الشمالية، يمكن اعتباره، حال تفعيله ورقة ضغط كبيرة على بيونج يانج، خاصة أن 90% من احتياجات الأخيرة من الطاقة مصدرها الصين، والقانون الأميركي المقترح يأتي في إطار الضغط على الصين لمنع تزويد كوريا الشمالية بالنفط ما سيؤثر على بيونج يانج اقتصادياً وعسكرياً.