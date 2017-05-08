حدود القومية في السياسة الأميركية تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017 أصبح للسياسة الأميركية مبدأ منظم جديد؛ فقد انتهت الريجانية ولم يعد جدلنا الرئيسي يدور حول الحكومة الكبيرة مقابل الحكومة الصغيرة أو التقليدية في الأخلاق مقابل التقدمية.. بل أصبح يدور حول القومية مقابل العولمة. وانتصار ترامب في نوفمبر الماضي يجعل حجة رينو مستساغة، بالإضافة إلى خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي وصعود القوميين في فرنسا والمجر. وربما تكون الحجة صحيحة. وأنا أتفق مع كثير مما يذكره رينو عن تفكك عرى الوحدة القومية والحاجة إلى زعماء سياسيين يحافظون عليها. ذلك أنه من غير الواضح إن كان الناخبون يعتبرون هذا الجدل محورياً لمصيرهم ومصير بلادهم. فحين سأل مركز «جالوب» لاستطلاعات الرأي الأميركيين عما يعتبرونه أهم مشكلة للبلاد، أشار 8% منهم إلى الهجرة. ولم يشر إلى التجارة الخارجية والعجز في الميزان التجاري إلا أقل من 1% منهم. وقد يرد أحد المناهضين للعولمة بأن التجارة والهجرة كامنتان خلف المشكلات التي تؤرق الأميركيين حتى ولو لم يدركوا هذا، وأنه يتعين على السياسة الصعود بهذه القضايا إلى الواجهة. لكن هذا ليس صحيحاً أيضاً. صحيح أن المهاجرين من أصحاب المهارات المنخفضة قد يقلصون رواتب الأميركيين المولودين في البلاد المتسربين من المدارس العليا وهذا يجب أن يؤثر بالتأكيد على سياستنا للهجرة. لكن 88% من الأميركيين أتموا دراستهم في المدارس العليا، ولا مجال للحديث عن إضرار الهجرة بهم اقتصادياً. ولا يلعب تقلص التجارة دوراً حيوياً في مستقبل اقتصادنا. صحيح أن دراسة صدرت في الآونة الأخيرة أشارت إلى أن التجارة مع الصين أضرت ببعض الجماعات، لكن هذه الدراسة نفسها أقرت أن فقدان الوظائف في التصنيع بين عامي 1991 و2007 لا صلة له بالتجارة. وذكرت الدراسة أن التأثير السلبي على وظائف التصنيع قد انتهى بالفعل. وإذا تبنت جماعات الصفوة وجهات نظر متباينة عن القومية والعولمة فربما يهيمن هذا الانقسام على الحياة السياسية حتى لو لم يهتم به معظم الناخبين بالدرجة نفسها. وهناك سبب قد يجعل القومية لا تشكل أساساً لانقسامنا السياسي الرئيسي، فعلى خلاف الجدل بشأن حجم حكومتنا، فإنها لا تفعل الكثير لتغذي مناظراتنا السياسية. وليس هناك وصفة قومية لحل مشكلات الرعاية الصحية أو إصلاح الضرائب وهما موضوعان يسيطران على جدلنا السياسي في الشهور الأولى لإدارة قومية. وسواء كان المرء يفضل أم لا يثق في الأسواق والاتجاه الاتحادي، فلهذا تأثيرات واضحة على كلا القضيتين. وربما نجح ترامب في جعل الحزب الجمهوري أكثر قومية، كما لعبت قوميته فيما يبدو دوراً في منحه دعم كثير من الناس لم يصوتوا من قبل لمرشحين جمهوريين، بينما نفرت منه بعض الذين صوتوا لمرشحين جمهوريين من قبل. لكن معظم الجمهوريين لم يخوضوا سباقهم الانتحابي بناءً على أفكار ترامب القومية، بل باعتبارهم من أتباع ريجان بدرجة ما، وكثيرون منهم فازوا بأصوات في دوائرهم الانتخابية أكثر مما حصل عليه ترامب. وهذا لا يعني أن القومية يمكن تجاهلها. إنها فكرة محافظة مهمة والقوميون جزء مهم من الائتلاف المحافظ. لكن هناك حدود لما تستطيع القومية فعله، وهي لا تستطيع حمل كل ثقل السياسة الأميركية. ----------------------- *صحفي وكاتب أميركي --------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»