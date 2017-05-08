ماكرون: الطريق الثالث للجمهورية السادسة! تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017 أعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية وقال الفرنسيون كلمتهم الأخيرة في منافسة لا سابق لها في تاريخ الجمهورية الخامسة؛ بين مرشحة اليمن المتشدد ماري لوبين والمرشح المستقل مانويل ماكرون. فقد سبق لليمين المتشدد (لوبين الأب) أن وصل إلى الشوط الثاني، كما سبق لامرأة أن اجتازت نحو الجولة الثانية (سيغولين رويال).. لكن لم يسبق لمرشح مستقل أن تقدم على جميع المتسابقين نحو الإليزيه، ثم فاز أخيراً بنسبة 65.1٪. إنه إيمانويل ماكرون الذي حاول طوال الشهور الماضية تبشير الفرنسيين بطريق ثالث بين إخفاق سياسات اليسار الحاكم حالياً (أولاند)، وذاكرة الفشل التي تركها آخر رئيس من اليمين (ساركوزي).. طريق جديد تستعيد به عافيتها الاقتصادية، ومركزيتها الأوروبية، ومحوريتها على الساحة الدولية، وتتغلب على كل مآزقها وأوجاعها الراهنة. ولد إيمانويل جان ميشل فريدريك ماكرون في مدينة أميان بشمال فرنسا بجوار نهر السوم، عام 1977، لوالده جان ميشيل ماكرون، الطبيب وأستاذ طب الأعصاب في مستشفى أميان التعليمي الجامعي، ولأمه فرانسواز نوغز، الطبيبة ومستشارة الضمان الاجتماعي. تزوج ماكرون، في عام 2007، بريجيت تروجنيو، مدرسته السابقة التي تكبره بأربعة وعشرين عاماً، وقد حاول والده إبعاده عنها بإرساله إلى باريس، حيث حصل على شهادة الثانوية العامة متفوقاً، لكنه فشل في امتحان دخول مدرسة المعلمين العليا، لينضم إلى جامعة باريس نانتير التي نال منها شهادة الليصاص ثم دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، كما التحق بمعهد الدراسات السياسية بباريس، ثم بالمدرسة الوطنية للإدارة في ستراسبورغ، لينضم إلى وزارة المالية كمفتش مالي، وليتم تعيينه في أغسطس 2007، نائب مقرر «اللجنة الفرنسية لتحرير النمو» (لجنة أتالي). لكنه دخل في عام 2008 مجال العمل المصرفي من خلال «بنك روتشيلد أند سي». وخلال عامين فقط تمت ترقيته إلى شريك في البنك، بعد أن نجح في قيادة وإنجاز عمليتين ماليتين كبيرتين: إعادة تمويل مؤسسة «لوموند» الصحفية، وتمويل شراء شركة «آتوس» لخدمات التكنولوجيا الرقمية شركةَ «سيمنس لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات». ثم تم اختياره في عام 2012 لإدارة واحدة من أكبر مفاوضات الاستحواذ، اشترت بموجبها شركة «نستله» إحدى الشركات التابعة لشركة «فايزر»، في صفقة تجاوزت قيمتها تسعة مليارات يورو. أصبح ماكرون عضواً في «حركة المواطنين»، حين كان طالباً في معهد العلوم السياسية وكان متدرباً في مكتب جيورج سار، عمدة الدائرة الـ11 في باريس، المقرب من جان بيير شيفنماه. وحين ترشح الأخير لانتخابات الرئاسة عام 2002 كان ماكرون أحد نشطاء حملته. ثم انضم إلى الحزب الاشتراكي في عام 2006، وفي ذلك العام كان لقاؤه الأول مع أولاند الذي تعرف عليه من خلال جان بيير جوييه، وفي العام التالي شارك في الدعوة إلى إبرام تحالف بين سيغولين رويال وفرانسوا بايرو، كما حاول الحصول -دون جدوى- على ترشيح الحزب للانتخابات البرلمانية التالية في منطقة بيكاري، والتزم لهولاند بدعمه في الانتخابات التمهيدية الاشتراكية عام 2011، وذلك قبل الفضيحة التي أطاحت بالاشتراكي القوي «دومينيك شتراوس-كان»، المتقدم في استطلاعات الرأي آنذاك. وبعد فوز أولاند بانتخابات الرئاسة، تم تعيين ماكرون في15 مايو 2012 نائب الأمين العام لقصر الإليزيه، فدرس ضمن الخلية الاقتصادية للإليزيه إمكانية التحول من 35 إلى 37 ساعة عمل أسبوعياً، وزيادة الضرائب على أصحاب الدخول العالية. وفي ثاني حكومة يشكلها إيمانويل فالس، في 26 أغسطس 2014، أصبح ماكرون وزيراً للاقتصاد والصناعة والرقمية، ولم يكن معروفاً للجمهور، وقد أصبح أصغر وزير للاقتصاد في تاريخ فرنسا منذ فاليري جيسكار ديستان الذي تولى هذه الحقيبة في حكومة جورج بومبيدو عام 1962. ورأت وسائل الإعلام في تعيينه مؤشراً على منعطف اجتماعي ليبرالي قررت السلطة التنفيذية انتهاجه. وسرعان ما قدم إلى مجلس الوزراء مشروع «قانون النمو والقوة الشرائية»، أو «قانون ماكرون» كما عرف إعلامياً، والهادف إلى «فتح الاقتصاد الفرنسي»، وإضافة 6 مليارات يورو إلى القوة الشرائية، فضلاً عن زيادة النمو وتحفيز النشاط وإتاحة فرص اقتصادية متساوية. وتجنباً لرفض الأغلبية البرلمانية، قررت حكومة فالس استخدام المادة 49 من الدستور التي تتيح لها اعتماد مشاريع قوانين مؤقتة دن المرور بالسلطة التشريعية. ثم قدم في يناير 2016 مسودة قانون «الفرص الاقتصادية الجديدة»، أو «ماكرون2»، لكن فالس عارضه بينما أيد «قانون الخمري» بعده بشهر واحد، وهو قانون قدمته وزيرة العمل مريم الخمري لفرض إجراءات متصلة بزيادة ساعات العمل الأسبوعية إلى 37 ساعة. ومنذ حينه ساءت علاقة ماكرون بفالس، وآخرين في الحكومة، لكن أولاند ظل ينفي أي خلاف داخل فريقه الحكومي، وحاول مدارات الأقوال والتسريبات حول نية ماكرون خوض الانتخابات الرئاسية، وقال في يوليو 2016 إن ماكرون «ملتزم بمبدأ التضامن داخل الحكومة.. وسيظل في منصبه حتى النهاية.. وليس لديه مقاربات شخصية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية». لكن ماكرون أصبح أول وزير في حكومة الحزب الاشتراكي يصرح بأنه ليس اشتراكياً، وذلك قبل ساعات من تقديم طلب استقالته من وزارة الاقتصاد في 30 أغسطس 2016، معرباً عن الرغبة في التفرغ لحركته السياسية الناشئة. وقد مثل إنشاء ماكرون حركة «إلى الأمام!»، في 6 أبريل 2016، إعلاناً صريحاً عن طموحاته السياسية الخاصة وخطته لخوض الانتخابات الرئاسية. وسرعان ما بدأ يحشد لها الدعم في الشارع وفي أوساط النواب البرلمانيين، ويجمع التبرعات المالية لحملته الانتخابية. وفي 2 مارس 2017، قدم ماكرون برنامجه الانتخابي تحت عنوان «عقدي مع الأمة»، وقد دعا فيه إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد (خاضعة لإشراف الشركات حالياً)، وإلى تعليق المساعدة لكل عاطل يرفض عرضي عمل «لائقين» على التوالي. كما تعهد بإلغاء 120 ألف وظيفة في المؤسسات العمومية (ليس بينها المستشفيات)، وبإعفاء 80% من الأسر من ضريبة السكن في غضون ثلاث سنوات، وبمنح استقلالية للمدارس في مجال التوظيف، ومنح علاوات للمدرسين، وخفض عدد التلاميذ في الصفوف.. أما في مجال الاندماج الأوروبي فدعا إلى إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو، مع استحداث وزير مالية خاص بها. وجرت الجولة الأولى من الانتخابات في 23 أبريل 2017، وكان ماكرون المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات (24.01%)، ليواجه لوبين في الجولة الثانية. ولدى إعلان نتائج الجولة الأولى أعرب عن شكره لمرشحيْ اليمين واليسار المنهزميْن (فرانسوا فيون وبينوا هامون)، على إعلانهما دعمه في الشوط الثاني. وفي الفترة بين الشوطين حظي بدعم العديد من الشخصيات، بما فيها أولاند وأوباما. وجاءت مناظرته التلفزيونية مع لوبين، في 3 مايو الجاري، لصالحه إلى حد كبير، إذ بدا أكثر أريحية واتزاناً من منافسته لوبين. ولعل المناظرة آخر ما بقي في أذهان الفرنسيين عن ماكرون وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع أمس لاختيار رئيسهم الجديد. وهكذا أصبح ماكرون أصغر رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة، وأول رئيس في تاريخها لا ينتمي إلى أحد الحزبين الرئيسيين الاشتراكي واليميني الديغولي! أهي الجمهورية السادسة إذن؟! محمد ولد المنى