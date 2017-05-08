درع الوطن تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017 احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة في السادس من الشهر الحالي بالذكرى الحادية والأربعين لتوحيد القوات المسلحة، وتعود بنا الذاكرة لنفس اليوم من عام 1976 عندما صدر القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة للدولة الوليدة التي لم يتجاوز عمرها حينذاك خمسة أعوام. وقد جاء ذلك القرار تصديقاً لمقولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «إن بناء القوات المسلحة في أي بلد إنما هو عمل عزيز على أبنائه، ومن هذا المنطلق دعتنا الحاجة الماسة للعمل على دمج قواتنا المسلحة في دولة الإمارات». ومنذ ذلك التاريخ تعمل القوات المسلحة في صمت وعلى أسس استراتيجية سليمة على مسارين متلازمين ومتزامنين وهما: درء المخاطر الخارجية عن دولة الإمارات، والمشاركة بفاعلية في مسيرة تنمية الدولة. ولقد أكد على ذلك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، عندما قال: «لقد جاء توحيد القوات المسلحة لدولتنا عام 1976، ليشكل انطلاقة رائدة في مسيرة بناء مؤسسات الدولة في جميع المجالات، حيث قمنا بتعزيز هذه الوحدة في عملنا الوطني والقومي». ومنذ اليوم الأول لتوحيد القوات المسلحة وضعت قيادة دولة الإمارات استراتيجية بناء وتطوير تلك القوات ارتكازاً على العديد من الأسس والمعايير، ولكن أبرزها، في رأيي، أساسين مهمين. الأول هو بناء منظومة القوات المسلحة من خلال المنتسبين والأسلحة والمعدات والبنية التحتية والبرامج بناء على أفضل وأحدث المعايير العالمية في المجال العسكري، سواء في شراء أحدث الأسلحة من مصادر دولية متنوعة، أو في تدريب وتأهيل وتطوير مهارات العسكريين في المجالات كافة. والأساس الثاني يتمثل في مشاركة القوات المسلحة في العديد من العمليات العسكرية المتنوعة، وذلك لاكتساب الخبرات الميدانية الضرورية، سواء من خلال الاحتكاك بأفضل وأحدث جيوش العالم، أو بالمشاركة في عمليات قتالية. وقد أثبتت القوات المسلحة الإماراتية بذلك أنها الدرع الواقية للمجتمع، تأكيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عندما قال: «من حقنا اليوم أن نزهو ونفتخر بكفاءة وقدرة قواتنا المسلحة ونهوضها بمسؤولياتها في ‬حماية ‬الوطن». وعلى صعيد آخر، أثبتت القوات المسلحة على مر الأعوام أنها ركيزة أساسية في مسيرة تنمية الإمارات لتؤكد مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أشار إلى أن ذكرى توحيد القوات المسلحة: «تمثل منطلقاً أساسياً ساهم في النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعداً استراتيجياً هاماً لحاضر ومستقبل وطننا الغالي». وبالتالي فإن يوم توحيد القوات المسلحة يرمز لعلامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، بما يعكسه من أهمية في حماية الوطن ومنح الأمن والأمان للمواطن، بما يعود بالفائدة على حاضر ومستقبل الإمارات.