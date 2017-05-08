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هل «كفرت» حركة حماس؟
تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017
أصدرت حركة «حماس» الفلسطينية وثيقة جديدة أو ميثاقاً جديداً لم يكن دافعه فيما يبدو مراجعة داخلية بحتة، بل تأثر كثيراً بالأوضاع السياسية الجديدة في المنطقة والعالم.
من أهم ما جاء في وثيقة «حماس» أنها لا تعتبر العداء مع اليهود ركناً من أركان أيديولوجيتها كما كان في السابق، بل إنها تنفي العداء معهم وتؤكد عداءها للصهاينة المحتلين، وهذا تغيرٌ ضخمٌ في أيديولوجيا الجماعة التي هي فرع لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأصل، وإن كانت الوثيقة الجديدة قد تجنبت ذكر هذا الارتباط الوثيق بالجماعة، كما كانت تؤكد على الدوام في الماضي.
رضيت «حماس» بحدود سبعة وستين وأقرت بها، وهذا تغير كبيرٌ آخر، ولكن ما معنى هذه التغيرات التي أطلقتها حماس؟ وكيف يمكن فهمها وفهم أبعادها؟ ولماذا لجأت لها «حماس» اليوم؟ ولماذا صنعت ما لم تصنعه في ثلاثة عقودٍ مضت؟ هذه لحظةٌ كاشفة عن تفكير جماعات الإسلام السياسي كلها، الجماعات البراجماتية التي تغير جلدها ومبادئها كلّما تغيرت الظروف لهدف وحيد هو الوصول إلى السلطة أو المحافظة عليها بأي ثمنٍ، أما في العلاقة مع إسرائيل فيمكن ربط موقف «حماس» الجديد برسالة الرئيس المخلوع محمد مرسي لـ«بيريز»، الذي خاطبه فيها بالعزيز والصديق العظيم، فهي امتداد لذلك الموقف.
وظلّت جماعة «الإخوان» بكل فروعها وخطابها السياسي تكفّر كل الدول والرؤساء والزعماء الذي وقعوا سلاماً مع إسرائيل، وكل الدول والرؤساء والزعماء الذين يرفضون معاداة اليهود ويسعون للسلام عبر مبادرات متتابعة من كامب ديفيد إلى المبادرة العربية للسلام المطروحة اليوم، تهجموا على الجميع وكفروهم وأخرجوهم من الإسلام، وها هم يعودون بأنفسهم ليتبعوا نفس الطريق ويرضوا بنفس الهدف، فهل كفرت «حماس» وخرجت من الإسلام؟
إن الجواب على هذا السؤال يكشف فضيحة كل جماعات الإسلام السياسي التي تكمن في توظيف الدين لتحصيل مكاسب سياسيةٍ، وتوظيف الدين لحشد الناس وتحريضهم على الاضطرابات والفوضى والإرهاب، وها هم يعودون ليتخلوا عن ذلك ويفعلوا نفس ما فعلته الدول العربية ولتقبل «حماس» بما قبلته «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية من قبل وتسحب تكفيرها لهم لعقود.
أما لماذا تحاول الابتعاد عن جماعة «الإخوان»، فذلك ظاهر لأن الجماعة أصبحت عبئاً ثقيلاً على كل أتباعها، فهي فشلت فشلاً ذريعاً في حكم مصر وأسقطها الشعب والجيش المصري، ثم هي اختارت أن تتبنى الإرهاب بشكل صريح في كل مكان في مصر، وقد استعادت الدولة المصرية عافيتها وقوتها وتماسكها، واجتمعت الدولة المصرية والشعب المصري على رفضها نهائياً، ومصالح «حماس» مع مصر كبيرة جداً وجناية الأيديولوجيا على الشعب أصبحت لا تطاق.
ثم إن جماعة «الإخوان» مصنفة إرهابية في ثلاث دولٍ عربيةٍ هي مصر الجارة الكبرى والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولن تقبل هذه الدول بحركةٍ إخوانية شقّت وتشق الصف الفلسطيني وتُزايد على خيارات الدول العربية التي أجمعت عليها، فلا حلّ إلا بمحاولة النأي شيئاً ما عن هذه الجماعة التي نكبت نفسها وتنكب غيرها.
وعلى المستوى الدولي، فالمستقبل يبدو أكثر وضوحاً في المنطقة، فمحور ما كان يعرف بالمقاومة، الممثل في النظام الإيراني وجماعة «الإخوان» والنظام السوري و«حزب الله» اللبناني وحركة «حماس»، خسر وانفضح فضيحةً كبرى، فقد اجتمعوا على قتل الشعب السوري بدم طائفي بارد، وجمعت إيران الميليشيات من كل بلدٍ لتقتل أكثر فأكثر وانفضحت مخططاتها ضد دول الخليج العربي، وستنكسر ميليشياتها في اليمن.
أخيراً، فقد خرج داعم «الإخوان» من البيت الأبيض، وجاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعرف فظائع وجرائم هذا المحور الشرير، وتريد «حماس» تغيير جلدها فقط.