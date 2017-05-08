فرنسا والرهان على المبادئ تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017 لا يزال الكثير من الفرنسيين مخلصين لمبادئ ثورة بلادهم التي قلبت تاريخ أوروبا رأساً على عقب، فالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، جزء أساسي من عقيدة الإنسان الفرنسي الذي طالما اعتز بهذا التاريخ الثوري الذي أسس لفرنسا جديدة تحتفي بالإنسان وتحارب العنصرية والاضطهاد، ليس من أجل الفرنسيين فقط، بل من أجل الإنسانية جمعاء. انتخابات فرنسا الساخنة التي جرت يوم أمس تعكس اختباراً حقيقياً لهذه القناعات التي لا بد لها أن تسعى لدفع «ماكرون» الشاب المعتدل المتقبل للآخر، الفخور بمبادئ الإنسان في ثورة بلاده نحو الفوز على حساب السيدة التي ورثت التشدد من والدها، وكأن المبادئ تورث، وكذلك القناعات السياسية المصاحبة لها. الغريب أن التشدد الذي تمثله «لوبان» وجد- للأسف- دعماً من بعض العرب المسيحيين في فرنسا، وهو الأمر الذي يعكس حقيقة أن المصالح هي أساس الاختيار وليست المبادئ. ما أخشاه أن يؤدي التشدد «اليميني» إلى خيانة مبادئ الثورة الفرنسية التي كانت منارة لكل الإنسانية، والتي تحولت إلى أيقونة تعتز بها الأمم في النضال ضد الاستبداد والطغيان. وأزعم أن بعض العرب الذين كانوا يرغبون في فوز اليمين المتشدد، لن ينالوا إلا خسارة مكاسب كانوا قد حصلوا عليها في إطار مبادئ الثورة، فالمتشدد لا يرى إلا ذاته. وصعود التشدد اليميني لا يدفع إلا لمزيد من الاضطهاد وسوء المعاملة، القائمة على قياس الآخر بلون بشرته وأصل لسانه. فخيانة المبدأ، أقسى من خيانة مصلحة يمكن أن تتحقق على المدى القريب أو حتى البعيد. التشدد عادة ما يعكس ضيقاً في الأفق، ونظرة لا تبعد عن الأنف، وهذا سيجعل من الخسارة مضاعفة ومن الألم أشد وطأة، خسارة لا يريدها أحد، ويخشاها كثيرون. ألا وهي أن يتزعم فرنسا شخص مناهض لكل الجمال والإنسانية المطلقة التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية. الفائز في الرئاسة الفرنسية وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان الوفاء لمبادئ الثورة ما زال مشعلاً مضيئاً، أو أن جذوته خبت بفعل التشدد الذي سيدفع فرنسا إلى التخلي فعلياً عن مبادئها. ستأتي الأخبار تترى، ولكن الأمل في أن تظل فرنسا بجمال حريتها وأنوارها الإنسانية، لا أن تسقط في هاوية التشدد المهووس بالكراهية والسواد.