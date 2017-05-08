«سي 919»

تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017

ثمة وافد جديد في قطاع الطيران، هو أول طائرة مدنية صينية مصممة ومصنوعة محلياً، والتي انطلقت رحلتها التجريبية الأولى يوم الخميس الماضي، في لحظة فاصلة من تاريخ قطاع الطيران الصيني، إيذاناً بميلاد منافسة جديدة لعملاقي الطيران في الغرب اللتين تسيطران على السوق.

ففي يوم الجمعة الماضي، احتشد زهاء 3000 مسؤول حكومي وتنفيذي في قطاع الطيران الصيني داخل مطار شنجهاي لمشاهدة الرحلة التجريبية الأولى للطائرة «سي 919»، التي تعتبر الرد الصيني على «بوينج 737» و«إيرباص 320»، اللتين تعتمد عليهما الخطوط الجوية في مختلف أنحاء العالم. وقد هبطت «سي 919» بأمان بعد رحلة تجريبية استمرت ساعة كاملة، وهو ما يمثل معلماً مهماً في إطار طُموح الصين طويل الأمد، الرامي إلى سبر أغوار سوق الطيران المدني العالمية. و«سي 919»، التي صنعتها شركة «كوماك» للطيران المملوكة للحكومة الصينية، مصممة لتستوعب ما يتراوح بين 155 و175 مقعداً، والطيران في نطاق 2530 ميل.

وقد أعلنت «كوماك» أنها قد تلقت بالفعل 570 طلباً من 23 عميلاً، ولكن معظم الطلبيات جاءت من شركات صينية، وإن كان للطائرة أيضاً جهة مشترية أميركية واحدة هي «جنرال إلكتريك» للخدمات الملاحية، التي تزود «كوماك» ببرنامج «سي 919»، حيث طلبت 20 طائرة. وبالطبع، فهذه الطلبيات نقطة في دلو مقارنة ب«بوينج»، التي يمكنها إنتاج ما يتراوح بين 400 و500 طائرة من طراز «بوينج 737» سنوياً.

وعلى رغم ذلك، يتفق خبراء القطاع على أن «بوينج» و«إيرباص» تراقبان «كوماك» بحذر، بينما تقدر «جمعية النقل الجوي الدولية» أن الصين ستتمكن من تجاوز الولايات المتحدة كأكبر سوق للملاحة الجوية في العالم بحلول عام 2024.

روبيي جرامر

محلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»