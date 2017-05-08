مبادرات مبتكرة لنشر ثقافة التسامح والاعتدال تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017 شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الحقبة الراهنة مركزاً دولياً وإقليمياً للاعتدال والتسامح، استطاعت من خلاله أن تكون نموذجاً رائداً للبيئة الحاضنة لمختلف الثقافات والأديان والقوميات والأعراق، وذلك بفضل السياسات التي ما فتئت تنتهجها القيادة الرشيدة؛ بهدف ترسيخ قيم التعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات والشعوب على أسس سليمة، قوامها الاحترام المتبادل وقبول الآخر وإشاعة روح المحبة والسلام، وهي قيم لم تكن لتترسخ في عالم مليء بالتشدد والغلو، لولا توافر إرادة سياسية واعية، ومؤسسة تحكم بالعدل والحكمة، وتتحلى ببعد النظر. ولذا فإن احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات والفعاليات الدولية التي تعزز ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الأديان يدخل في إطار اهتمام العالم بهذا النموذج النادر في التعايش والانسجام، في ظل وجود بيئة عالمية تتسم بالاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية. ولذا كان من الطبيعي أن تنطلق من مدينة أبوظبي فعاليات الاجتماع التاريخي الأول من نوعه في العصر الحديث، وهو الاجتماع الذي جمع قيادات الديانات الإبراهيمية في أبوظبي مؤخراً، بهدف إنشاء «حلف الفضول العالمي بين الأديان» لنشر السلم وتشكيل إطار عالمي ضد التمييز والكراهية والاضطهاد الديني، ومن ثم وضع «خريطة طريق» تنتهي بإقرار«وثيقة دولية» لتعايش الأديان سلمياً، وتكون ملزمة لجميع الأطراف والأفراد في مختلف المجتمعات. المشاركون الذين ضموا مجموعة من كبار القساوسة والأئمة والحاخامات في أكبر عشر ولايات أميركية في اجتماع أبوظبي أشادوا بمقاربة دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الفكر المتطرف والحد من التطرف والكراهية، وجهودها النبيلة في مكافحة الاتجار بالبشر، ومساهماتها الإنسانية التي لا تفرق بين الأجناس أو الألوان أو العقائد، وإتاحتها لحرية العبادة. وهو دور حفزهم على الالتزام بالقيام بكل ما من شأنه خدمة الإنسانية وإسعاد البشر كتنظيم حملات دعم المهاجرين ونصرة حقوق اللاجئين، وتقديم كل أشكال المؤازرة القانونية والحقوقية لهم، والعمل على مد جسور التعارف والتواصل والحوار بين الأديان. وقد عبّر عن ذلك فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» حين طالب بتعميم هذه الخطوة، مثمناً دور قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهد شعبها الطيب في احتضان منتدى تعزيز السلم، وهذا ما جعل المنتدى يمضي بعزيمة صلبة في مواصلة مشروعه السلمي، ويحصل على صدى واسع على المستويين العربي والدولي. كما ذكّر الدكتور حمزة يوسف، نائب رئيس منتدى تعزيز السلم، بدور الإمارات في ترسيخ ثقافة المحبة، المستلهمة من ثقافة مؤسس الدولة المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. دور الإمارات في احتضان مثل هذه المبادرات وجهود قيادتها الرشيدة في نشر ثقافة السلام والتسامح ليس وليد الصدفة، كما أنه ليس مجرد رد فعل على ما بات يشهده العالم اليوم، وإنما يمثل تقليداً لدى الشعب والقيادة، ويعد جزءاً أصيلاً في منظومة القيم الأخلاقية الأصيلة، وهو ما جعلها تحتضن أكثر من مئتي جنسية، تتعايش على أرضها بسلام ووئام. هذا فضلاً عن تسخير الدولة كل إمكانياتها لدعم هذا الهدف النبيل، بما في ذلك رعايتها الدائمة ل«منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» حتى بات يشكل فضاء رحباً لنشر ثقافة التسامح والمحبة بين الإنسانية جمعاء انطلاقاً من أبوظبي. ـ ــ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية