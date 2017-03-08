مزاعم التنصت تاريخ النشر: الأربعاء 08 مارس 2017 بعض المشكلات حلها صعب، لكن تأكيد الرئيس دونالد ترامب على أن الرئيس السابق باراك أوباما كان يتنصت على هواتفه قبل الانتخابات ليس من هذه المشكلات. بالطبع قامت وسائل الإعلام بواجبها في تغطية إنكار اتهامات ترامب من المتحدث باسم أوباما ومصادر من أجهزة الاستخبارات، وكما هو متوقع، فقد هرع أنصار ترامب للدفاع عن زعيمهم، مجادلين بأن وسائل الإعلام تحرص على تلقي تعليقات منتقدي ترامب حين يهاجمونه، لكنها لا تعطي مصداقية، بغير وجه الحق، لما يتعين على ترامب قوله. وهذا الإنكار وتلك الاتهامات المقابلة، والتناحر الحزبي حول تأكيدات ترامب، قد تستمر لبضعة أيام، ويستطيع ترامب أن يسوي المشكلة برمتها على الفور، عن طريق نشر أدلة تدعم الاتهام، لكن الزعم بأن ترامب لم يختلق مثل هذا الاتهام الخطير ضد رئيس، وهو اتهام إذا كان غير صحيح، لن يكون تشهيراً وتشويهاً للسمعة فحسب، بل يستحق توبيخاً قومياً يكون أفضل تعبير له في قرار مشترك لمجلسي الكونجرس، والبلاد تحتاج أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كان أوباما قد ارتكب العمل الذي اتهمه ترامب به، والإجابة لا تتطلب تفكيراً طويلاً من ترامب. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»