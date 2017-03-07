صناعة العقول الاستراتيجية تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017 ثمة ضرورة علمية وفكرية وأكاديمية، وحاجة معرفية، تدعو‏‭ ‬رجال ‬الفكر ‬في ‬الوطن ‬العربي ‬إلى ‬تأليف ‬وإصدار ‬كتب ‬استراتيجية ‬موضوعية ‬في ‬مجال ‬العلوم ‬السياسية ‬والعلاقات ‬الدولية ‬والسياسات ‬العمومية ‬لجعلها ‬مرجعاً ‬يحتذى ‬بتوفير ‬المعلومات، ‬وتحليلها ‬تحليلًا ‬ علمياً، ‬واستقائها ‬من ‬مصادرها ‬الموثوقة، ‬وتقديم ‬موادها ‬بحرفية ‬عالية ‬ورفيعة ‬المستوى، ‬إضافة ‬إلى ‬وسمها ‬بكاملها، ‬بالشفافية ‬والموضوعية ‬والدقة، ‬ليتيح ‬المجال ‬واسعاً ‬ومطمئناً ‬لمتخذي ‬القرار ‬في ‬البلدان ‬العربية ‬وللباحثين ‬والمفكرين، ‬والاقتصاديين ‬ورجالات ‬الدولة، ‬ومحترفي ‬الدبلوماسية ‬والسياسة، ‬الرجوع ‬إليها. ولا غرو أن الكتب الاستراتيجية والنظريات المعتمدة التي تتكون منها مدارس ومريدون، وكتب ومجلات محكمة، ثم نقاشات وسياسات عمومية في الدول الغربية هي أنجلوساكسونية بالدرجة الأولى، والإنتاج الفرنسي الذي يرجع إليه معظم الباحثين المغاربيين يبقى ضعيفاً جداً، مقارنة مع الإنتاج الأنجلوساكسوني، وخاصة الأميركي منه، فعدد الأدلة والكتب السنوية والمجلات المتخصصة في الولايات المتحدة الأميركية يثبت ذلك، وخاصة إذا أخذنا في الحسبان عدد الناشرين وقوة الدعم المالي المقدم، وتشابك العلاقات بين تلك الإصدارات ومتخذي القرار في أميركا. وهذا هو السبب الذي يجعلنا ندعو الضمائر الحية والاستراتيجية في الوطن العربي إلى مباشرة مثل هذا العمل الاستراتيجي والعلمي بطريقة ذكية وهادفة، لكي يبقى بعيداً من ذلك السيل من النصوص التي اعتدنا عليها والتي هي إلى الوصف واجترار الدروس أقرب منها إلى المادة الفكرية والعلمية، والتي هي أيضاً إلى الملفوظات المتراكمة والشطح اللغوي الذي تردد فيه كلمات غامضة، أكثر منها إلى التراكم العلمي والمنهجي القابل لسبر أغوار الفكر السياسي والاستراتيجي الصحيح. ولا يخفى على كل متتبع حصيف أن القيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العديد من دول العالم، وخاصة الغربية منها، تتأثر بما تقدمه مراكز الأبحاث الفكرية من دراسات وتقارير، بل إنها تؤثر على الرأي العام عن طريق مجموعة من الأساليب المتقنة. وإذا أخدنا مثال الولايات المتحدة الأميركية، فإن الإحصائيات تشير إلى أنها تتوفر على ما يزيد على 1400 مركز ومؤسسة تعنى بالعلاقات الدولية، منها مؤسسات تقدم دراسات وأبحاثاً متخصصة في القضايا السياسية كـ«مجلس العلاقات الخارجية» الذي يصدر دورية شهرية هي «شؤون خارجية». ومنها مراكز الضغط السياسية التي تستخدم نتائج أبحاثها للضغط على الإدارات الأميركية في صناعة القرار، كمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يضم نخبة من السياسيين والأكاديميين البارزين كهنري كسنجر وهارولد براون. وهناك مراكز خلقت للدفاع عن مصالح إسرائيل كمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، للدعاية لإسرائيل في المجالات الأمنية والعسكرية أو ما يسمى بالأذرع الفكرية الإسرائيلية في واشنطن، وهذه المراكز تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية ضخمة وتؤثر بشكل جلي على السياسة الخارجية الأميركية. أما في عالمنا العربي، فما زال عدد ودور هذه المراكز محدوداً على رغم وجود قدرات فكرية وكفاءات بشرية متميزة يمكنها أن تساهم في التجدد المعرفي والتخطيط المستقبلي، بل ويمكنها أن تساهم في التأثير على السياسات العامة الداخلية والخارجية. وهذا ينبغي أن يكون كنه أنشطة المراكز البحثية اليوم في وطننا العربي، لتكوين مدارس عربية في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية والعلوم الاقتصادية، حيث إن الأبحاث الدقيقة في هذا الباب نادرة إن لم نقل منعدمة، لتسد بذلك فجوة كبيرة، وتقدم نظرات شاملة ومستقصية، وواسعة الأفق لكل مجالات الاستراتيجية والعلوم السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية وبما ستحمله من تراكم عرفي، ونمو مطرد في البيانات والكشوفات والإحصاءات والتقارير والبحوث بأرقامها وتواريخها. إن مراكز وإصدارات استراتيجية في هذا المستوى ستبني لا محالة وعياً استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً في آنٍ واحد، وذلك يستدعي منا جهداً علمياً فعلياً، لا مجرد دراسات محدودة أو إعلان نيات، كما هو دأب بعض الإصدارات العربية. وهذا هو ما ظل ينقصنا بالضبط في عالمنا العربي ولعقود، لأننا دائماً ما أبينا أحكام النقد في مجتمعاتنا الفكرية، واكتفينا بنشر مبادئ محاولين زرعها دون أن نقوم بإنتاج عقل استراتيجي حديث قابل لأن يتداخل تداخلًا نظرياً تاريخياً ناجحاً مع معضلات السياسة الداخلية والخارجية والاقتصاد والدولة والمجتمع، فيقدم حولها معرفة علمية ويساهم بها في ترشيد التوجيه والممارسة: ممارسة عملية التغيير والتقدم.