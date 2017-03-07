الخدمة المجتمعية نهج حضاري مميز تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017 قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً، مشهداً فريداً ودرساً جديداً يتعلم منه الكثيرون، ويضاف إلى السجل الحضاري والتنموي المشرف لدولة الإمارات، درساً في حكمة القيادة، وسيادة القانون، وتعاون الشعب، من خلال قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يؤدي مرتكبو مخالفة، القيام بحركات استعراضية خطيرة بسيارتهم في منطقة «سيتي ووك» بدبي، وهم سائق السيارة ومن كانوا معه داخلها، عقوبة بديلة تتمثل في إمضاء 4 ساعات يومياً في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر واحد، وذلك على سبيل الخدمة المجتمعية، لتعويض ما تسبب به هؤلاء من أضرار مادية ونفسية من ترويع للمارة، وتهديد لسلامتهم. وفي الإطار نفسه، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016، حيث تتنوع بين الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية، ومن ثم ينتظر أن تسفر عن تغير حقيقي في توجهات المحكوم النفسية والفكرية. وتعجز الكلمات عن التعبير عن كم الإشارات والدلالات الإيجابية التي تبعث بها هذه القرارات في نفوس الناس، ومن أبرزها، أولاً: حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على حماية وسلامة كل من يعيش على أرضها من خلال تطبيق عادل للقانون من دون تفرقة أو تمييز. ثانياً: يعكس القرار نهجاً عقابياً جديداً يقوّم السلوك ويترك أثراً إيجابياً في تهذيب النفوس وإصلاحها، كما يعتبر عقاباً رادعاً لكل من تسول له نفسه القيام بمثل تلك الأفعال الخطيرة، ولكنه في الوقت ذاته يحمل معاني إنسانية سامية مترسخة في النهج الذي تتبناه الدولة، والذي يعنى بالحفاظ على مستقبل الشباب الذين هم ثروة البلد الحقيقية، حيث إن عقاب الخدمة المجتمعية يقي الشباب من عقوبة السجن التي قد تؤتي نتائج عكسية وسلبية في مثل هذه الحالات، حيث من الممكن أن تؤدي إلى إفسادهم وليس إصلاحهم، نظراً إلى اختلاطهم بمسجونين محترفين للإجرام، بالإضافة إلى تفادي الآثار السلبية والاجتماعية التي ستصيب عائلة ومكانة هؤلاء المتهمين من تشويه سمعتهم وعزلهم من وظائفهم وتوقفهم عن إعالة أسرهم التي ليس لها ذنب فيما اقترفه المخالف. ثالثاً: يؤدي هذا النوع من العقاب الإيجابي إلى تعزيز قيم الولاء للوطن والالتزام بالقوانين والأنظمة وتنمية الإحساس لدى الشباب أو الأحداث بالمسؤولية وبدورهم الاجتماعي في خدمة الوطن. وفضلاً عن ذلك، يأتي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انسجاماً مع رؤية «الإمارات 2021» التي تهدف إلى أن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول الذكرى الخمسين لقيام اتحادها، والذي يتطلب أن يكون مجتمع الإمارات متلاحماً ومتماسكاً، ويتبنى قيماً إنسانية مشتركة، ويقوم على ركيزة قوامها الشباب والأسر والمجتمعات المتلاحمة، بعيداً عن المخالفات والاستهتار من بعض الشباب. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية