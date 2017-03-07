البحث عن السعادة تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017 هذه الحياة أيام وسنوات تدور بدوران الساعة وتتساقط وتتواتر بتعاقب الفصول والأجيال، ويبقى الإنسان فيها يبحث عن ضالتهِ وهي السعادة. فعلى الرغم من تعدد تعريف السعادة، فإن أدق تعريف لها هو القدرة على الاستمتاع بالحياة. وفي التعريف كلمة مهمة وهي «القدرة»، ومن الفلسفة «الحكمة» القول إن القدرة تحمل وجوهاً عديدة، فهي تشير لدى عامة الناس إلى القدرة المالية التي تستطيع بها التمتع بشراء السلع والخدمات والتملك، وعند البعض تكون هذه القدرة هي القدرة الجسدية بما تحتوي من صحة بدنية وعقلية، لذا يجادل البعض بأن «السعادة» تتمركز في مرحلة الشباب وعنفوانهُ، إلى جانب من يضع ارتفاع معدل أعمار الناس مؤشراً يدل على السعادة مع توفر الخدمات الصحية العالية، وهناك من يرى أن السعادة مرتبطة بالعدالة في الحياة والقانون، وعلى هذا النحو فإن القدرة المالية وتوفر الخدمات الصحية وتحقيق العدالة والاهتمام بمرحلة الشباب، كلها تقود إلى ماهية وضع البيئة السياسية والاقتصادية للبلدان، فالدول التي لها معدل ناتج إجمالي عالٍ وتتوفر فيها العدالة القانونية والاجتماعية والخدمات الصحية العالية وفرص العمل والسكن والتعليم الرخيص، من الطبيعي أن تحتضن شريحة اجتماعية كبيرة تشعر بالسعادة، وقد يقود ذلك، بأن شعوب الدول الفقيرة أو المتوسطة لا تسودها أجواء من السعادة والسرور، حقيقة مثل تلك الدول تستطيع خلق السعادة من خلال تطبيق المشاركة السياسية العالية، وتبني أنظمة شبه اشتراكية وتحقيق معدل مقبول من التعليم والعدالة والخدمات الصحية والأعمال التطوعية المتعددة، ناهيك قبل كل شيء عن توفر الأمن العام والخاص للأفراد. حقيقةً، فالعمل التطوعي المتعدد «من قبل صناع الحياة والأمل والسعادة» أصبح مهماً في الدول المتقدمة والفقيرة على حد سواء، حيث يأتي لتلبية حاجات بيئية واجتماعية وإنسانية كحل المشاكل الاجتماعية ومساعدة وعلاج المحتاجين والفقراء إلى جانب أعمال التنمية والإغاثة وإنقاذ ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية. جدير بالذكر أننا لا نستطيع التحدث عن السعادة في ظل التهديد بأسس الحياة، ففي حالات المجاعة والكوارث الطبيعية والحروب، البشر تبحث عن الحياة وأسسها من سلامة الجسد وتوفر الطعام والماء والمأوى، فبعد توفر الحياة نستطيع التحدث عن مستويات من السعادة والتعاسة. وفي جانب مهم في السعادة، تميل بعض الشعوب إلى كسر جمود حراك المستويات الطبقية الاجتماعية في بلدانها، من مظاهر ذلك الأمر، قبولهم بفرح شديد عندما يرون أشخاصاً ليسوا من أهل العلم والمعرفة، ولا من رجال الأعمال يصبحون أغنياء، خاصةً في حالات التوريث، ولاعبي الرياضة وممثلي السينما وغيرهم الكثير كالباعة الصغار وأصحاب الأفكار الابتكارية. وأتينا على ذكر أهل العلم والمعرفة، مما لا شك فيه أن المعرفة والعلم يقودان إلى التمكن من التعامل والتفاعل مع الحياة بكل منتجاتها وثقافاتها وتطوراتها، ولكن الإبحار والغوص في «المعرفة والعلم» ربما يؤديان إلى جدل الوصول إلى حقيقة الأشياء والواقع، الذي يترتب عليه بعض الأمراض النفسية، علاوة على ذلك، بعض أهل العلم من المستويات العالية لا يجدون في ما يعيشون من واقع مادي واجتماعي ما يسعدهم لأنهم قد أصبحوا يستصغرون كل شيء. ويبقى الإنسان دائماً يبحث عن السعادة من خلال محددات بيئتهِ الاجتماعية والسياسية، وغرائزهِ الفطرية، وإرادتهِ، ومعرفتهِ، وطموحهِ، وأفكارهِ ومعتقداتهِ، وخيالهِ، ووضعهِ المادي والمعنوي، وتبدو السعادة لدى البعض بأنها النجاح، والرضا، والإنجاز، والحب، والحرية، والقبول، والصحة، والعدالة، والأسرة، واللذة، والفرح، والمال، والمعتقد الديني وأحياناً التخلص من المعتقد الديني، حقيقةً السعادة مصطلح تتضارب فيه الأقوال والحكم والفلسفة، ولكن لن تشعر بالسعادة إذا لم تواجه وتعايش المضاد لها، لأن بالضد تنكشف معاني الأشياء كالخير والشر، والظلام والنور، والسرور والحزن، والسائل والصلب، ويمكن للإنسان أن يكون سعيداً في قدرتهِ على التمتع ومواجهة الحياة بكل ما تحمل من تحديات ومخاطر وإخفاقات ومعوقات ومتغيرات، فالسعادة يمكن اختزالها بأنها القدرة على التمتع بالحياة.