عالم ترامب.. نحو نظام عالمي جديد! تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017 أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أسابيع من رئاسته الكثير من اللغط، وتسبب في كثير من القلق والجدل حول قراراته وبرنامجه في الداخل اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وكذلك حول موقفه من المهاجرين واللاجئين. وعلى المستوى الدولي، دخل في اشتباكات مبكرة مع دول وأنظمة من الحلفاء والخصوم، من الصين إلى أوروبا ومن المكسيك إلى إيران. واللافت هو هوس ترامب، في كل مناسبة، بترديد تصميمه على هزيمة الإرهاب الإسلامي الراديكالي! وحصره الإرهاب في الإسلام المتطرف! ولا يزال يُنظر إلى ترامب على أنه من خارج المؤسسة الحزبية، بل يعتبر متمرداً وناقداً لها، وهذا كان ظاهراً بوضوح في حملته الانتخابية خلال أكثر من عام، وفي رئاسته التي دخلت شهرها الثاني، وحجم الانتقاد والجدل الذي تثيره مواقفه وتصريحاته وأوامره التنفيذية وحتى تغريداته غير التقليدية. ويتجه النظام العالمي اليوم، حسب تقارير الاستخبارات الأميركية، إلى نظام متعدد الأقطاب، حيث تنكفئ الولايات المتحدة إرادياً عن مكانتها السابقة كلاعب رئيسي في النظام العالمي، على رغم الإنفاق العسكري الكبير الذي يصل إلى حوالي 600 مليار دولار، أي ما يعادل 36% من الإنفاق العسكري العالمي. وهي أعلى من ميزانيات القوى الكبرى الأخرى الأكثر إنفاقاً على الدفاع والسلاح مجتمعة، بما فيها الصين وروسيا والعديد من الدول الأوروبية. ومع ذلك يطالب ترامب بزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 10% أي بما يصل إلى 54 مليار دولار تُخصم من ميزانيات الشؤون الاجتماعية والصحية وحتى الخارجية والمساعدات العسكرية والإنسانية! ويبدو ترامب مهووساً بجعل أميركا عظيمة مجدداً، كما كان هذا هو شعاره في حملته الانتخابية، وأضاف على ذلك الشعار جعل أميركا قوية وآمنة وفخورة وقائدة للنظام العالمي. ولعل آخر مواقف ترامب تعهده من على حاملة الطائرات جيرالد فورد بأن: «أميركا ستواجه وتتغلب على جميع التهديدات والتحديات والأخطار. وسيبقى سعيها مستمراً نحو تحقيق السلام الحقيقي والدائم وخوض حروب عند الضرورة والانتصار فيها». قد تقود سياسة ومبدأ ترامب الذي لم يتبلور لتشكيل نظام عالمي أكثر خطورة، وتحدياً ومواجهة، مع مخاطر خوض سباق تسلح تقليدي بزيادة ميزانية الدفاع، وسباق نووي بالتأكيد أنه يسعى لجعل الترسانة النووية هي الأقوى والأكثر فعالية في العالم. وكذلك تحدي الصين وإبقاء العقوبات على روسيا واحتواء كوريا الشمالية وإيران، وبناء جدار عازل على حدود المكسيك، وتشجيع تفكك الاتحاد الأوروبي بعد تصويت بريطانيا على الانسحاب، وتحذير الحلفاء في حلف «الناتو» بأن الدفاع عنهم مرتبط بالتزامهم بتخصيص 2% من مجمل الناتج العام للدولة! وكل ذلك يثير مخاوف من أبعاد صراع عسكري وتجاري وانكفاء وانعزالية جديدة، ما يجعل الولايات المتحدة اليوم أقرب إلى ما كانت عليه في حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية! وهذا مثير للدهشة في عالم يشق طريقه في ظل العولمة والانفتاح والتعددية الثقافية والتجارية، وحتى التعددية القطبية! لقد نجح ترامب على الرغم من المواقف المعارضة والمنتقدة لمواقفه وسياساته على المستويين الداخلي والخارجي في تغيير الكثير من المعطيات والثوابت ، ويبدو ماضياً في تنفيذ خططه وأجندة المتشددين والمحافظين الذين أحاط نفسه بهم، وخاصة ستيفن بانون -كبير مستشاريه والمخطط الرئيسي في إدارته الذي نصّبه للمرة الأولى في مجلس الأمن الوطني- والمعروف بأفكاره المتشددة والمحافظة وخاصة حول الإسلام. ولا يبدو أن نهج ترامب المرشح قد اختلف عن نهج ترامب الرئيس كما كان يأمل كثيرون.. حتى بعد خطابه المهم والتصالحي، نهاية فبراير الماضي، الذي بدا أقرب ما يكون لخطاب رجل من داخل المؤسسة الحاكمة، وليس معادياً وناقداً لها. ولذلك فإن خصوم ترامب في الداخل من الحزب الديمقراطي والمستقلين والإعلام والكثير من المثقفين وحتى أجهزة الاستخبارات، على جميع هؤلاء أن يتعايشوا مع أميركا الجديدة تحت عهد ترامب خلال الأعوام الأربعة القادمة. كما على حلفاء وخصوم أميركا في الخارج أن يتأقلموا أيضاً مع إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض، بمقاربتها المختلفة وغير الواضحة، التي هي أقرب إلى الارتباك. وقد تؤسس لنظام عالمي جديد وغير مستقر بانتظار تبلور مبدأ أو عقيدة ترامب. الذي يبقى يردد شعارات جعل أميركا عظيمة وقوية وآمنة وفخورة بنفسها مجدداً.. ولو كان ذلك على حساب الحلفاء المرتبكين والخصوم المتوجسين! _ _ __ د. عبد الله خليفة الشايجي* ------------------- * أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت