دبلوماسيون.. لا جنود! تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017 ليس ثمة من دائرة حكومية فيدرالية يمكنها أن تتضرر بشكل كبير من الأزمة المنتظرة بسبب الاقتطاعات المقررة في أول ميزانية يقترحها دونالد ترامب، مثل وزارة الخارجية، هذه المؤسسة الأقدم والأكثر أهمية وحيوية بالنسبة لأمننا الوطني. وأشار البيت الأبيض هذا الأسبوع إلى اعتزامه إجراء اقتطاعات ضخمة تبلغ 20 مليار دولار من ميزانية وزارة الخارجية ووكالات التنمية الدولية من أصل ميزانيتها المعتادة البالغة 50 مليار دولار، وهو أكبر اقتطاع يتم اقتراحه في أي وزارة على الإطلاق، مما قد يؤدي إلى شلل في قدرة الوزارة على معالجة الشؤون الخارجية فيما نحن بأمس الحاجة لتطوير هذه المهمة. ويمر الشرق الأوسط بحالة من الاضطراب مع سقوط مقومات الدولة في كل من اليمن والعراق وسوريا، واستمرار الخطر الذي يمثله تنظيم «داعش» والصدام السنّي الشيعي الذي يقسّم المنطقة. كما أن الصين تزيد من حالة التوتر في بحري الصين الجنوبي والشرقي فيما يزيد حلفاء الولايات المتحدة من إلحاحهم على مواصلتها لدورها في قيادة العالم الحر. وسيحتاج ترامب إلى طاقم ضخم من الدبلوماسيين كما يحتاج إلى المحاربين لمواجهة هذه التحديات. وكل ذلك فيما تمر وزارة الخارجية بمرحلة انتقالية من إدارة أوباما إلى إدارة ترامب، أُجبر خلالها عدد كبير من صفوة الدبلوماسيين على الاستقالة بقرار من فريق ترامب الجديد. وحتى الآن، لم يتم تعيين نائب لوزير الخارجية ولا مساعديه. وقبل حدوث هذه العملية الانتقالية، كان مكتب الوزير يعج بالنشاط. وخلال زيارتي له هذا الأسبوع، شعرت بأنه بيت الأشباح. لذلك فوزارة الخارجية تحتاج اهتماما أكثر وتفهما أكبر من البيت الأبيض. ووزارة الخارجية أصغر حجماً من البنتاجون أو وكالة الأمن الوطني، وتضم عدداً قليلاً من الأبنية والملحقات ولا تضم نظاماً مكلفاً للتسليح والحماية يمكن إلغاؤه من أجل تخفيض التكاليف أثناء تطبيق سياسة التقشف. أي أن موظفي الوزارة هم الذين يشكلون مواردها الأساسية، وإن تخفيض حجمها سوف يجعل الوزير ريكس تيلرسون أمام مهمة مستحيلة. ومما يثير السخرية أكثر هو أن وزارة الخارجية معنية بتحقيق الأهداف التي يرسمها ترامب لسياسته فيما وراء البحار. ويفترض أن يتكفل الدبلوماسيون الأميركيون العاملون في الخارج بمراجعة ودراسة عدد أضخم من طلبات تأشيرات الهجرة واللجوء السياسي والسياحة. وهم مكلفون بمساعدة المواطنين الأميركيين في الدول الأجنبية عندما يواجهون مشاكل صحية أو مالية أو قانونية. ويعمل بعضهم كمستشارين سياسيين لجنودنا وجيشنا في أفغانستان والعراق، ويديرون برامجنا العالمية لمكافحة الأمراض الوبائية في مناطق جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وهم يتعاونون مع الشركات الأميركية على اكتشاف الأسواق الأجنبية، ويتكفلون بالتفاوض حول تأمين حاجتنا من مصادر الطاقة ويعملون على عقد الاتفاقيات التجارية والمناخية وإدارة نظام ريادتنا لحلف «الناتو» وتحالفاتنا في آسيا للحفاظ على الدور الأميركي الريادي في العالم. وبالنظر لأنني كنت موظفاً كبيراً في دائرة الخدمة الخارجية، فإني أشعر بأن الرجال والنساء الذين يعملون في وزارة الخارجية هم كنز وطني حقيقي يضم خبراء في اللغات الأجنبية والسياسة والاقتصاد ويعملون في دول ومناطق مهمة لنا، مثل الصين وروسيا والعالم الإسلامي وأميركا اللاتينية.. ويمثلون أفضل سلك دبلوماسي تمتلكه دولة في العالم أجمع. وتنطوي الميزانية التي اقترحها ترامب على أكبر مشكلة يخلقها خلال الأسابيع القليلة لرئاسته. ويمكننا أن نلاحظ أنه نادراً ما يتحدث عن الدبلوماسية، ولم نرَ منه البوادر التي تدل على أنه يقدّرها. ولو واصل العمل بهذه الطريقة، فسوف يمثل ذلك عقبة كبرى أمام نجاحه. وهو على حق عندما يعلن عن زيادة الإنفاق العسكري واهتمامه بالأمن الوطني، لكن عليه أيضاً أن يركز اهتمامه على الدبلوماسية والسياسة من أجل تحقيق شعار «أميركا الأقوى» الذي يكثر من ترديده. وكان الرئيس كينيدي قد لاحظ هذا الارتباط الحيوي بين هذه العناصر قبل نصف قرن عندما قال: «لا يمكن اعتبار الدبلوماسية والقوة بديلين لبعضهما البعض، لأن إحداهما لابدّ أن تفشل من دون الأخرى». نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس (2005 –2008) ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»