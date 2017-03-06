مثلث العلاقات الإيرانية العراقية السعودية

تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017

أثارت زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بغداد الأسبوع الماضي تساؤلات وتكهنات عدة حول التحولات في السياسة الخارجية السعودية، وتأثير الزيارة بالطبع على مستقبل العلاقات السعودية العراقية، وانعكاسها على قضايا أمن الخليج ومحاربة الإرهاب، والأهم من كل ذلك تأثير التقارب السعودي العراقي على مثلث العلاقات العراقية الإيرانية السعودية، فهل ستشهد الساحة الخليجية والعربية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد توترات وتجاذبات وصلت إلى حد القطيعة؟

لقد فرضت التطورات الإقليمية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية على السعودية التدخل في مناطق الصراع المحيطة بها، وأدى اتساع نفوذ وطموحات إيران إقليمياً إلى اشتعال الكثير من نقاط التماس حول حدود المملكة؛ سواء في جنوب العراق أو في البحرين أو في اليمن وامتدادها حتى غرب باكستان. كما أن الصراع السياسي بين إيران والسعودية تحول إلى صراع مذهبي له بعد آخر وانعكاسات على الأطراف التي يدعمها كل جانب، وأدى ذلك إلى خليط من المخاوف الأمنية في المنطقة انعكس مؤخراً على تصاعد حالة التوتر الإقليمي مع وجود قدر من المخاوف والريبة الإيرانية السعودية تجاه سياسة حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه المنطقة، وعليه اتجهت المملكة العربية السعودية لإعادة النظر في سياساتها الخارجية وأولويات أمنها القومي.

وعودة للسؤال: هل العلاقات السعودية العراقية على عتبة مرحلة جديدة؟ بعيداً عن الإفراط في التفاؤل تعتبر الزيارة خطوة لحلحة حالة الجمود السلبي في العلاقات بين الرياض وبغداد، فلكل طرف أجندته ومصالحة الدافعة للتقارب، ويرى البعض أن للمستجدات الإقليمية والدولية دوراً محورياً في إعادة الطرفين النظر في العلاقات الثنائية، إذ قال المتحدث باسم الخارجية العراقية في ختام الزيارة إن «الزيارة كانت إيجابية جداً، وأعتقد أنها ستعطي زخماً إيجابياً لفتح صفحة علاقات جديدة مع السعودية، وهذا ما نأمله».

وتشير التطورات المتسارعة إلى أن المنطقة مقبلة على إعادة ترتيب شاملة، وإعادة رسم لدوائر النفوذ على الأرض، وأن الساحة العراقية والسورية ستكون محورية في رسم تلك الدوائر الجديدة. ومن المتوقع أن تؤدي التفاعلات الإيرانية السعودية على الساحتين العراقية والسورية مع مراعاة الدور الأميركي، إلى إعادة تشكيل المنطقة بصورة كبيرة في الفترة القادمة.