التخصص أهمية لم تتضح بعد! تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017 لا أعتقد أن أحداً لم يتابع ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حول أهمية التخصص في مجال معين من العلم. لقد كان حديث الساعة محلياً وإقليمياً، وشغل اهتمام الصحافة عالمياً، والحقيقة أنه تحدث بطريقة شفافة، لم نعهدها من مسؤول، خاصة بمثل مسؤولياته.. قال كثيراً عن مستقبلنا تصريحاً، ولمح لمنهجيات العمل أكثر، وكان واضحاً في الحديث عن مكامن الخلل، وطرق العلاج، وتوقيت الحل.. وهذه عناصر كافية للإيمان بما قاله. ولعل أهم ما يجب أن نتحدث عنه، بعدما تحدث كثيرون مختصون وغيرهم، أن الأمر -ولكي يتحول من حلم إلى واقع- يتطلب عملاً حقيقياً، وأن تكون صدور المسؤولين رحبة للنقد، وحتى لو ضاقوا فلم يعد الأمر خيارهم، فأهم ما ستقوم عليه الرؤية الحديثة نقد المشكلات وحرثها، والإشارة للمقصرين بكل أصابع اليدين، ولن يكون هناك مكان للمطبلين أو الملمعين، الذين غشوا سابقاً، وخدعوا المسؤول والمواطن، وقبله الوطن. أكثرنا لم يتخصص ليومنا هذا في مجال واضح ومعين ومحدد بعينه حتى يبدع فيه. وحينما نتحدث عن رؤية القيادة الطموحة والمحفزة، فإنه على الرغم من أنها تعتمد على الرؤية الحكومية بشكل كبير، فمن المهم جداً إدراك أن للمواطن والمقيم دوراً كبيراً، بحيث يكونا جزءاً من هذا التحول، عبر أدوار مختلفة، منها تفهم متطلبات وتحديات المرحلة، والعمل كشركاء في البناء من بعد ذلك، من خلال النقد الموضوعي، واقتراح الحلول، وغير هذا كثير. أخيراً.. ولأن العملية الاتصالية عنصر مهم، فإن هذه المتطلبات وبهذه الحيوية، والتي تسابق ذاتها، وتتحدى الزمن، تتطلب إعلاماً حديثاً، يعي أهميتها، ويواكب حداثتها، ويستخدم أساليب تليق بالتغيرات، وينفتح على كل الخيارات والوسائل والمنصات، وأن يكون جزءاً من الحل.. وليس المشكلة!