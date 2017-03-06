رأيت ‬في ما ‬يرى ‬النائم! تاريخ النشر: الإثنين 06 مارس 2017 تناقلت ‬بعض ‬مواقع ‬الإنترنت ‬مقطع ‬فيديو ‬لسلمان ‬العودة ‬وهو ‬أحد ‬مشاهير ‬من ‬يسمون ‬بدعاة ‬«الإسلام ‬السياسي» ‬يتحدث ‬فيه ‬عن ‬حلمٍ ‬رآه ‬في ‬منامه، ‬وقال ‬إنه ‬تحدث ‬فيه ‬مع ‬الرسول ‬الكريم. قال ‬«العودة»، ‬وهو ‬يسرد ‬حلمه: ‬(في ‬وقت ‬السحر ‬رأيت ‬رؤيا ‬جميلة، ‬رأيت ‬فيها ‬الرسول ‬عليه ‬الصلاة ‬والسلام ‬. ‬وفي ‬مكة ‬المكرمة، ‬وكأنه ‬بعث ‬من ‬قبره ‬والصحابة ‬كأنهم ‬بعثوا ‬من ‬قبورهم، ‬وبالتأكيد ‬أبو ‬بكر ‬وعمر، ‬وحضرت ‬الحلقة ‬معهم، ‬وجلست ‬معهم ‬ووقفت ‬مع ‬الرسول، ‬وذهبت ‬معه، ‬ورجعت ‬معه، ‬ووجهت ‬له ‬عدداً ‬من ‬الأسئلة. ‬ورجعت ‬له، ‬وقلت ‬يا ‬رسول ‬الله ‬ممكن ‬أسجل ‬الفتاوى ‬والأجوبة ‬التي ‬تجيب ‬لي ‬عليها ‬حتى ‬يستفيد ‬منها ‬الناس ‬لأن ‬الناس ‬بنوا ‬قواعد، ‬وأصلوا ‬أصولاً، ‬وذهبوا ‬في ‬طرق ‬شتى. ‬فقال ‬لي ‬الرسول: ‬لا ‬بأس، ‬أكتب ‬هذه ‬الأشياء ‬ثم اعرضها ‬عليّ ‬حتى ‬أراجعها ‬وأصححها، ‬ثم ‬طلب ‬مني ‬الرسول ‬أن ‬أوفر ‬لهم ‬بيتاً ‬يكون ‬مأوى ‬أو ‬مقراً ‬يجتمعون ‬فيه، ‬فقلت ‬له ‬حسناً ‬ولكن ‬الظروف ‬الآن ‬ليست ‬مؤاتية ‬هناك ‬تحفظات ‬وهناك ‬اشتراطات ‬أمنية ‬فقال ‬لي: ‬لا، ‬إنهم ‬سمحوا ‬لفلان ‬بأن ‬يفتح ‬بيتاً، ‬يعني ‬ذكر ‬لي ‬شخص، ‬فقلت ‬له ‬إن ‬فلان ‬منهم ‬وبهم، ‬يعني ‬أن ‬فلانا ‬له ‬علاقة ‬أو ‬له ‬واسطة ‬معينة ‬أو ‬له ‬قرابة ‬تسمح ‬له ‬بالشيء ‬هذا)‬. هذا ‬حلمٌ ‬كأنما ‬يحكي ‬ما ‬يريده ‬«العودة» ‬تحديداً، ‬وما ‬يريده ‬وما ‬يتصوره ‬كل ‬رموز ‬«الإسلام ‬السياسي»، ‬أن ‬الحكم ‬في ‬بلاد ‬المسلمين ‬ظالم، ‬ولا ‬يقرّب ‬إلا ‬من ‬له ‬قرابة ‬أو ‬واسطة، ‬وأنه ‬حتى ‬لو ‬خرج ‬الرسول ‬الكريم ‬في ‬هذا ‬الوقت ‬فسيحتاج ‬لمأوى، ‬وهو ‬لا ‬يعترف ‬بما ‬تم ‬تقعيده ‬وتأصيله ‬من ‬الفقهاء ‬بل ‬يريد ‬أن ‬ينقل ‬للناس ‬أحكاماً ‬ينسبها ‬للرسول ‬الكريم ‬لمجرد ‬حلمٍ ‬رآه، ‬وهذا ‬خطير ‬على ‬الإسلام ‬نفسه، ‬ولو ‬كانت ‬أحكام ‬الإسلام ‬تؤخذ ‬بالأحلام ‬لضاع ‬الإسلام ‬والمسلمين. يقسم ‬فقهاء ‬المسلمين ‬الأحلام ‬لثلاثة ‬أصنافٍ: ‬الرؤيا ‬وحديث ‬النفس ‬وحديث ‬الشيطان، ‬فكلّ ‬حلمٍ ‬احتماله ‬الأكبر ‬هو ‬أنه ‬مجرد ‬حلمٍ، ‬وقد ‬وتم التوسع في استخدام ‬الأحلام كنوعٍ ‬من ‬التأييد ‬أو ‬الرفض ‬لصراعات ‬المذاهب ‬أو ‬المدح ‬أو ‬القدح ‬في ‬رموزها، ‬وكذلك ‬كنوعٍ ‬من ‬ذكر ‬محاسن ‬الموتى ‬في ‬ذيل ‬ترجمات ‬الأعلام ‬في ‬كتب ‬التراجم. أخيراً، ‬فإن ‬تحويل ‬الأحلام ‬إلى ‬برامج ‬عملٍ ‬وفعلٍ ‬ماديٍ ‬كان ‬حضورها ‬الأقوى ‬مع ‬حركة ‬جهيمان ‬الإرهابية ‬وجريمة ‬احتلالها ‬للحرم ‬الشريف.