رأيت ‬في ما ‬يرى ‬النائم!

عبدالله بن بجاد العتيبي
تناقلت بعض مواقع الإنترنت مقطع فيديو لسلمان العودة وهو أحد مشاهير من يسمون بدعاة «الإسلام السياسي» يتحدث فيه عن حلمٍ رآه في منامه، وقال إنه تحدث فيه مع الرسول الكريم. قال «العودة»، وهو يسرد حلمه: (في وقت السحر رأيت رؤيا جميلة، رأيت فيها الرسول عليه الصلاة والسلام . وفي مكة المكرمة، وكأنه بعث من قبره والصحابة كأنهم بعثوا من قبورهم، وبالتأكيد أبو بكر وعمر، وحضرت الحلقة معهم، وجلست معهم ووقفت مع الرسول، وذهبت معه، ورجعت معه، ووجهت له عدداً من الأسئلة. ورجعت له، وقلت يا رسول الله ممكن أسجل الفتاوى والأجوبة التي تجيب لي عليها حتى يستفيد منها الناس لأن الناس بنوا قواعد، وأصلوا أصولاً، وذهبوا في طرق شتى. فقال لي الرسول: لا بأس، أكتب هذه الأشياء ثم اعرضها عليّ حتى أراجعها وأصححها، ثم طلب مني الرسول أن أوفر لهم بيتاً يكون مأوى أو مقراً يجتمعون فيه، فقلت له حسناً ولكن الظروف الآن ليست مؤاتية هناك تحفظات وهناك اشتراطات أمنية فقال لي: لا، إنهم سمحوا لفلان بأن يفتح بيتاً، يعني ذكر لي شخص، فقلت له إن فلان منهم وبهم، يعني أن فلانا له علاقة أو له واسطة معينة أو له قرابة تسمح له بالشيء هذا).
هذا حلمٌ كأنما يحكي ما يريده «العودة» تحديداً، وما يريده وما يتصوره كل رموز «الإسلام السياسي»، أن الحكم في بلاد المسلمين ظالم، ولا يقرّب إلا من له قرابة أو واسطة، وأنه حتى لو خرج الرسول الكريم في هذا الوقت فسيحتاج لمأوى، وهو لا يعترف بما تم تقعيده وتأصيله من الفقهاء بل يريد أن ينقل للناس أحكاماً ينسبها للرسول الكريم لمجرد حلمٍ رآه، وهذا خطير على الإسلام نفسه، ولو كانت أحكام الإسلام تؤخذ بالأحلام لضاع الإسلام والمسلمين.
يقسم فقهاء المسلمين الأحلام لثلاثة أصنافٍ: الرؤيا وحديث النفس وحديث الشيطان، فكلّ حلمٍ احتماله الأكبر هو أنه مجرد حلمٍ، وقد وتم التوسع في استخدام الأحلام كنوعٍ من التأييد أو الرفض لصراعات المذاهب أو المدح أو القدح في رموزها، وكذلك كنوعٍ من ذكر محاسن الموتى في ذيل ترجمات الأعلام في كتب التراجم. أخيراً، فإن تحويل الأحلام إلى برامج عملٍ وفعلٍ ماديٍ كان حضورها الأقوى مع حركة جهيمان الإرهابية وجريمة احتلالها للحرم الشريف.
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