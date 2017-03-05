الرأي الآخر.. نرفضه أم نستثمره؟ تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017 عقول البشر ليست سواء، فهي تتطور بناءً على تقدم المعارف وامتزاجها بالخبرات الإثرائية التي تمر بها الإنسانية، وقديماً كانت المعارف التي تؤثر على عقل الإنسان محدودة لندرة مصادر المعرفة ولقلة تجددها. أما اليوم، فإن المعارف أضحت شائعة بين الناس، كما أن سهولة الانتقال بين أرجاء المعمورة والتواصل بين البشر، أدى إلى ثراء فكري غير مسبوق.. كل ما سبق مقدمة مهمة لبيان منطقية اختلاف عقول الناس في طرحها وفكرها وعمق معرفتها بمجريات الأمور من حولها. وإذا كان من حق الإنسان التفكير، فهذا يضمن حقه في التعبير عن رأيه، لذلك تفتخر الدول بعبارة حرية التفكير والتعبير، وكلما كانت هذه القاعدة منظمة ومفعلة زاد حصاد الدول من عقول الناس. والسؤال المطروح في المنطقة العربية اليوم: هل نقبل وجود الرأي الآخر ونستثمره، أم أن أسهل الطرق في التعامل مع هذا الرأي هو رفضه لأن القبول بفكرة تعدد الآراء تقودنا إلى منزلق الفوضى الخلاقة التي شهدناها فيما يعرف بأزمة «الربيع العربي»، الذي تحول إلى خريف حصد ما بقي من أرض خضراء وحوّلها إلى أرض قاحلة جرداء. هناك بلا شك من استغل فكرة حرية التفكير والتعبير في إثارة النزعات ونشر الانشقاقات في الدول، وهذه عقلية حزبية تخريبة مرفوضة، جل هؤلاء كانوا ممن انتسبوا إلى تنظيمات سرية هدّامة سواء منها التيارات السياسية الإسلامية، أو من جنح بفكره نحو منظمات ليبرالية. والسبب في رفضنا لمثل هذه التنظيمات كونها تحمل أجندات خفية، ولها صلات مع دول أجنبية، تقودها في الخفاء إلى هدم الدول العربية، والأمثلة من حولنا واضحة بينة، لو استثنينا مثل هؤلاء، هل هناك مجال لقبول الرأي الآخر في الأمة العربية؟ اسمحوا لي أن أسوق لكم مثالاً توضيحياً، لو كان لدولة ما خطة لتطوير التعليم، بلا شك أن الأفكار الجديدة لها مؤيدون ومعارضون ونفر من الناس هم محايدون. فما الذي يضر الجهات المختصة قبل تنفيذ تلك الخطة من عرضها على جمعيات المعلمين ومجالس أولياء الأمور للاستماع إلى وجهة نظرهم حتى لو كانت معارضة للمشروع المقترح، فإن استثمار عقول الآخرين سيُنبه صاحب الفكرة إلى عثرات في مشروعه ربما غفل عنها بسبب اندفاعه للتنفيذ وإعجابه برأيه، إن تم ذلك بكل مهنية، فإن نسبة رفض الميدان للأفكار التربوية الجديدة ستنخفض إلى مستوياتها الدنيا. في ظل الإحباط العربي تُشرق شمس الإمارات بكل تفاؤل كي تقدم للوطن العربي نموذجاً من التميز الذي يرفض الشتات تحت مسمى الديمقراطية الحزبية، وبإمكاننا أن نستثمر في مجتمعنا طاقة العقول الخلاقة بالاستفادة من الآراء كافة عبر مؤسسات وطنية مهنية فاعلة، إن نجحنا في ذلك فإننا سنقدم للوطن العربي نموذجاً جديداً، تفخر به الإمارات ضمن قائمتها من الإنجازات، نحن لن نزايد على مصلحة الوطن، ولن نسمح للمخربين بالتسلل إلى بلادنا وفكر شبابنا، لكننا نرص الصفوف مع قيادتنا كلٌ في مجال عمله لتقديم جهده وخلاصة فكره لمصلحة وطنه. *أكاديمي إماراتي