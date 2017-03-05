فنزويلا ومحاربة الجوع

تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017

أضحت فنزويلا على شفا الانهيار السياسي والدمار الاقتصادي منذ أشهر. واستفحل نقص الغذاء في الوقت الراهن لدرجة دعت رجال الدين إلى حضّ الناس على تصنيف بقايا الطعام التي تلقى في القمامة كي يسهل على من يكافحون لملء بطونهم الخاوية التعرف عليها. ودعا رجل دين بارز وخصم قوي لنظام الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو»، أتباعه إلى تصنيف قمامتهم لكي يتمكن الجوعى من تناولها «بكرامة».

والمفارقة أن فنزويلا كانت أقوى دولة بترولية في أميركا الجنوبية، لكن عقوداً من سوء الإدارة الحكومية زجت بالدولة إلى حافة الانهيار. وكبّل «هوجو شافيز»، سلف «مادورو»، الاقتصاد بقوانين معرقلة، وفرض قيوداً على الأسعار، وشنّ حملة لتأميم الصناعات الكبرى، الأمر الذي دفع الاستثمارات الأجنبية إلى الهروب.

ومنيت فنزويلا بتراجع أسعار النفط بعد تولي «مادورو» الحكم، بينما تعتمد الدولة بقوة على العائدات النفطية في تغطية الخدمات الحكومية، غير أنها أضحت الآن تفتقد إلى السيولة النقدية بدرجة تجعلها تكافح من أجل تصدير النفط.

روبيه جرامر

محلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»