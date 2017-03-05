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فنزويلا ومحاربة الجوع
تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017
أضحت فنزويلا على شفا الانهيار السياسي والدمار الاقتصادي منذ أشهر. واستفحل نقص الغذاء في الوقت الراهن لدرجة دعت رجال الدين إلى حضّ الناس على تصنيف بقايا الطعام التي تلقى في القمامة كي يسهل على من يكافحون لملء بطونهم الخاوية التعرف عليها. ودعا رجل دين بارز وخصم قوي لنظام الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو»، أتباعه إلى تصنيف قمامتهم لكي يتمكن الجوعى من تناولها «بكرامة».
وقال «الأب خوسيه بالمار»، في تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «حاولوا الحفاظ على بقايا الطعام كي يستفيد منها الأشخاص الذين يقتاتون من صناديق القمامة»، وطالب المواطنين بفصل الطعام عن القمامة من أجل المحتاجين. وتُسلط دعوة «بالمر» الضوء على مدى البؤس الذي آلت إليه الدولة الفنزويلية. وخسر ثلاثة أرباع سكان فنزويلا متوسط 18 رطلاً من وزنهم بسبب نقص الغذاء في عام 2016، بحسب مسح أجرته الجامعات الفنزويلية، والمنظمات غير الهادفة للربح. وتشير التقارير إلى أن ما يزيد على 80 في المئة من المواد الغذائية اختفت العام الماضي من على أرفف المتاجر، واضطر كثيرون إلى العيش على وجبة واحدة يومياً.
والمفارقة أن فنزويلا كانت أقوى دولة بترولية في أميركا الجنوبية، لكن عقوداً من سوء الإدارة الحكومية زجت بالدولة إلى حافة الانهيار. وكبّل «هوجو شافيز»، سلف «مادورو»، الاقتصاد بقوانين معرقلة، وفرض قيوداً على الأسعار، وشنّ حملة لتأميم الصناعات الكبرى، الأمر الذي دفع الاستثمارات الأجنبية إلى الهروب.
ومنيت فنزويلا بتراجع أسعار النفط بعد تولي «مادورو» الحكم، بينما تعتمد الدولة بقوة على العائدات النفطية في تغطية الخدمات الحكومية، غير أنها أضحت الآن تفتقد إلى السيولة النقدية بدرجة تجعلها تكافح من أجل تصدير النفط.
روبيه جرامر
محلل سياسي أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»