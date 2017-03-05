مسألة الأقليات.. لماذا تتجدد؟ تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017 كان مؤتمر الأزهر عن «الحريات والمواطنة والعيش المشترك» فرصةً للقاءٍ جديد بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي. وقد صدر عنه إعلانٌ قال بالدولة المدنية والمواطنة والحريات الخاصة والعامة. واعتبر الدولة الوطنية صاحبة المسؤولية الأولى عن حماية المواطنين وأمنهم وحرياتهم ودمائهم وكراماتهم وحقوقهم. لكنه، وللمرة الأولى فيما أعلم، أقام توازياً بين المواطنة، وما يجري الحديث عنه من حقوق للأقليات وضروراتٍ حمايتها. منطق إعلان الأزهر أنّ المواطنة في الدولة المدنية الدستورية هي الحافظة لحقوق وحريات سائر المواطنين، بما في ذلك الحريات الدينية والسياسية. وفي ظل دولة المواطنة، لا مجال للحديث عن حقوق خاصة للأقليات الدينية أو الإثنية أو الجهوية، لأنّ المواطنة تمثل شراكةً كاملةً وضماناً كاملاً لسائر الأفراد والفئات الاجتماعية. وتابع إعلان الأزهر أنّ حديث الأقليات كان ينبغي أن ينتهي بنهاية عهود الاستعمار الذي كان يضرب على هذا الوتر، لكنه تجدد بسبب الإغراءات الخارجية، وبسبب تراجع تجربة الدولة الوطنية، وتعرُّض الأقليات الدينية والعرقية للضغوط والتهجير والقتل من جانب المتطرفين. والحلُّ الصحيح يتمثل في أن تستعيد الدولة الوطنية، دولة الحكم الصالح والرشيد قوتها، بحيث تحتكم إلى مبدأ المواطنة ومقتضياته الذي فيه ضمانٌ للجميع. وبذلك يصبح النضال من أجل استنقاذ الدولة الوطنية هماً مشتركاً لأنها تشكل الضمانة الوحيدة الدائمة للجميع. أما الدخول في حقوق الأقليات وتحالفاتها، فإنه يُفسد الفكرة الوطنية لأنه يؤدي إلى توزع الولاءات والتبعية للمشروعات الخارجية. ويمكن أن نمضي قُدُماً في ذكر التمييز الطائفي والخروج على مبادئ المواطنة في سوريا. وهذا التمييز والافتقاد إلى العدالة هو السبب الرئيس للحرب الدائرة منذ ستة أعوام. بل ويمكن أن نذكر الإحساس العميق لدى الأقباط في مصر بعدم الأمان، بسبب اعتداءات الإرهابيين عليهم. لكنّ سوادهم الأعظم لا يزال مستكيناً للدولة الوطنية في مصر ويأمل أن تتحسن الأوضاع. بيد أنّ مسألة الأقليات وتحالفاتها ما ظهرت في مصر أو العراق أو حتى سوريا، بل في لبنان حيث يتمتع المسيحيون بكامل حقوقهم ورئيس الجمهورية منهم. وقد ظهر بينهم فريقٌ تزعمه الجنرال عون، وتحالف عام 2006 مع «حزب الله»، ودخل في ذهنية تحالف الأقليات الذي يضم المسيحيين والعلويين والشيعة، في لبنان وسوريا معاً، وتحميه إيران. والحماية هنا لا تعني الصون من الاضطهاد، فهؤلاء جميعاً ليسوا مضطهدين، وإنما المعْني تأمين السيطرة في هذين البلدين للأقليات بواسطة الهيمنة الإيرانية! عقلاء المسيحيين يقولون إنه لا يجوز إخضاع مصائر المسيحيين للتحالفات المتقلبة التي قد تؤدي التحولات السريعة إلى سقوطها، والتسبب في تهجير المسيحيين أو اضطهادهم. بل الحلُّ في العمل معاً من جانب سائر الفئات في لبنان وسوريا والعراق، من أجل إقامة دول مواطنة ليس فيها ظالم ولا مظلوم! لا جدال في أنّ الأقليات خائفة. لكن تطلَّب الحماية الخارجية لا يحل المشكلة، خاصة إذا كان هذا التطلب يستهدف استمرار سيطرة الأقلية في دولٍ لا يمكن أن تكون دولة مواطنة بهذه الشروط. ولذا فالمخرَج هو النضال معاً من أجل إقامة دول الحكم الصالح، وليس تحالف الأقليات المنقضية. ----------------- *أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية -بيروت