الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 05 مارس 2017 ين مأزق فيون ولوبن.. ونبرة ترامب الجديدة لوفيغارو وقد وصف فيون أطوار هذه القضية والمتابعة التي أثرت بشكل مدمر على حملته الانتخابية بأنها ترقى إلى مستوى محاولة «اغتيال سياسي»، بل ومحاولة اغتيال الانتخابات الرئاسية نفسها، مؤكداً أنه سيستجيب لاستدعاء القضاء ولكنه لن يتراجع أبداً، ولن يرفع الراية البيضاء أو ينسحب من السباق الرئاسي على عكس ما يريد كثير من قيادات حزبه وأسرته السياسية، بصفة عامة. وبدلاً من ذلك طالب الشعب الفرنسي بالمقاومة والصمود في وجه محاولات استهداف إرادته والتشويش على اختياره السياسي الديمقراطي، من خلال عدم الالتفات إلى محاولات التأثير على الحملة بافتعال قضية كيدية والدفع بالقضاء لتصفية حسابات سياسية مكشوفة وتوجيه ضربات من تحت الحزام، وخاصة أن تقاليد «دولة القانون» قد انتهكت، وكذلك مبدأ البراءة الأصلية للمتهم اختفى أيضاً وتم تجاهله في هذه القضية، بحكم الإدانة الإعلامية والأثر السياسي بالغ السوء الذي ترتب على هذه الاتهامات الموجهة إليه! وذات الموقف تقريباً صدر مثله عن زعيمة «الجبهة الوطنية»، مراراً وتكراراً، منذ تردد اتهامات البرلمان الأوروبي لها. وفي مواجهة هذه التحديات الجديدة، بدأ المرشحان اليمينيان يستدعيان بعض طرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء حملته، في اتهام الإعلام والمنافسين السياسيين بالدعاية ضده، واختلاق كل ما من شأنه النيل من فرصه في الفوز. ومن هنا فلا مانع أن يزداد التقارب بين تياري اليمين، التقليدي والمتطرف، ليس لمواجهة المنافسين اليساريين فقط، وإنما أيضاً لرد وصد ما يعتبرانه مؤامرة مدبرة هادفة لإقصاء مرشحي اليمين من الرئاسيات سلفاً، ومن ثم فرض الاختيار بين مرشحين آخرين كلهم من اليسار، وإن بدرجات مختلفة في يساريتهم، على رغم شدة رفض الفرنسيين لليسار الحاكم، وحصيلة سنوات حكم الحزب الاشتراكي الخمس الأخيرة، وهي حصيلة بالغة السلبية، على أقل تقدير. ليبراسيون في صحيفة ليبراسيون كتب الصحفي لوران جوفرين افتتاحية خصصها للحديث عن البرنامج الاقتصادي الذي كشف عنه المرشح المستقل، ذو الحظ الوافر، إيمانويل ماكرون. وبدأ الكاتب من تصريح لماكرون قال فيه إن برنامجه، على عكس ما يقول خصومه، ليس برنامجاً اشتراكياً، وإنما هو برنامج وسط في توجهاته وخطوطه العريضة بين اليسار واليمين. وهذا الكلام يسعى لإعطاء انطباع بأن الخطة الاقتصادية التي يريد ماكرون إقناع الفرنسيين بها هي على شاكلة «الطريق الثالث» الذي عرف به رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير، أو أن فيه ملامح قوية من اقتصادات دول شمال أوروبا الاسكندنافية، ولكن كل هذا ما زال يحتاج إلى أدلة قوية على وجاهته، وأيضاً أدلة على واقعيته، وفاعليته في إخراج الاقتصاد الفرنسي من مشكلاته المزمنة. ومن المعروف أن الخطوط العريضة لاقتصادات دول شمال أوروبا تقوم عادة على تشجيع روح المبادرة الاقتصادية، وإضفاء مرونة على أسواق العمل، وتحفيز كل ما من شأنه أن يدعم روح العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص، وهي كلها أمور تتماشى مع اقتصادات دولة الرعاية المفضلة لدى الفرنسيين، فهل يكون هذا سبباً في فوز ماكرون، إن تمكن فعلاً من إقناع الناخبين بقدرته على تطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي من هذا القبيل، يأخذ من فلسفات اليسار الاشتراكي التزامها الاجتماعي ومن فلسفات اليمين الليبرالي فعاليتها وقدرتها على تحفيز النمو والكفاءة التنافسية؟ لوموند نشرت صحيفة لوموند افتتاحية بعنوان: «ترامب يكتشف صعوبة ممارسة الحكم» خصصتها للحديث عن نبرة المصالحة والاعتدال الجديدة في خطاب الرئيس الأميركي الذي ألقاه يوم الثلاثاء الماضي، 28 فبراير، عن حالة الاتحاد، وهو بعبارة أخرى برنامج البيت الأبيض للسنة المقبلة. وقالت الصحيفة إن هذا هو أول خطاب لدونالد ترامب يتحدث فيه بلغة «رئاسية» متوازنة، بعيداً عن الشعاراتية والشعبوية ورفع قفاز التحدي في وجه الجميع، كما كان يفعل دائماً خلال حملته الانتخابية، وأيضاً خلال الأسابيع الأولى من توليه مقاليد الأمور في البيت الأبيض. ففي هذه المرة لم يتهجم على الإعلام، ولا على الخصوم السياسيين، ولم ينل من المكسيك ولا من الصين ولا من المهاجرين ولا من حلف «الناتو»، ولم يتعهد بتسفير 11 مليون مهاجر دفعة واحدة، إلى آخر ما كان معهوداً صدوره عادة من خطاب حاد وخطابة نافرة متحدية بسقف مفتوح، مما بات علامة مسجلة للترامبية الخطابية والسياسية في عيون المراقبين. على أن الروح القومية الوطنية والنزعة ذات الملامح الانعزالية الأميركية ما زالت أيضاً حاضرة في ثنايا خطاب ترامب، وخاصة حين يتعلق الأمر بالخيارات التجارية والاقتصادية. وخلصت الصحيفة إلى أن اللغة المترددة والجانحة إلى التهدئة في خطاب ترامب تظهر في الحقيقة أن سيد البيت الأبيض الجديد بدأ يكتشف حجم تعقيد مهمته كرئيس للولايات المتحدة، وما يفرضه عليه ذلك من ضرورة العمل بطريقة تصالحية في الداخل، وتوخي الدبلوماسية والاعتدال في خطابه السياسي الخارجي أيضاً. إعداد: حسن ولد المختار