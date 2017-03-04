ترامب وتسهيل «المهمة»

تاريخ النشر: السبت 04 مارس 2017

قام دونالد ترامب بحملته الانتخابية باعتباره رجل أعمال مليارديراً من شأنه أن يجلب خبرة القطاع الخاص إلى واشنطن العاصمة. بيد أنه سرعان ما اكتشف أن إدارة حكومة فيدرالية هو أمر أصعب بكثير من إدارة مؤسسة عائلية. وقد بدأ البيت الأبيض بداية صعبة خلال الأسابيع الأولى، فكل إدارة جديدة تواجه مشاكل وترتكب أخطاء، نظراً لأنها لم تواجه من قبل هذه المهمة الهائلة التي تتمثل في إدارة مثل هذا المشروع الكبير والمعقد كإدارة الحكومة الفيدرالية.

- الإسراع بتعيين فرق القيادة في الوكالات. إن إدارة الحكومة الأميركية تشبه الفريق الرياضي وينبغي على إدارة ترامب أن تضع فريقها في الملعب، حتى وإن كان الرئيس يعتزم ترك بعض المناصب شاغرة، كما أشار هذا الأسبوع. لذا فإنه يتعين عليه الانتهاء من اختيار مئات السياسيين الذين هم بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ في أسرع وقت ممكن. كل رئيس يواجه ما هو غير متوقع، وسيحتاج ترامب إلى وضع أعضاء فريقه في أماكنهم للاستجابة للأزمات التي سيلقيها العالم حتماً أمامه.

- تمكين مجلس الوزراء. هناك فرق كبير بين إدارة شركة كبيرة وإدارة حكومة يبلغ حجم إنفاقها 4 ترليون دولار سنوياً، ويعمل بها 2 مليون موظف مدني وتضم مئات من الوكالات وكونجرس به 535 عضواً.

إن الحكومة كبيرة جداً ومعقدة لكي تتمكن من الإشراف الدقيق على كل شيء من داخل البيت الأبيض، حيث القضايا الملحة تجب الأمور المهمة ومن الصعب الحصول على معلومات كاملة. وقد انتقد وزير الدفاع السابق روبرت جيتس الرئيس باراك أوباما لتعزيز الكثير من السلطة في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن فريق الرئيس يجب أن يحترم الدور الذي يقوم به أمناء مجلس الوزراء وجعلهم شركاء في صناعة القرار. ولكي يتمكن من معالجة القضايا التي تديرها حكومتنا، سيحتاج الرئيس إلى تنسيق أنشطة البيت الأبيض وتكليف الوكالات ورؤسائها ببعض المهام، حيث إن محاولة إدارة كل شيء من خلال البيت الأبيض من شأنه إنجاز القليل وجعل المشكلات الصغيرة تتحول إلى أزمات كبيرة.

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ماكس ستيير*

*رئيس برنامج الشراكة من أجل الخدمة العامة

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»