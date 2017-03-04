«بانون» والرؤى الخاطئة تاريخ النشر: السبت 04 مارس 2017 خلال الأسبوع الماضي، وفي خطاب ألقاه على هامش فعاليات «مؤتمر العمل السياسي المحافظ»، كرر رئيس المستشارين الاستراتيجيين في إدارة ترامب «ستفين بانون» الحديث عن عزم الإدارة وضع نهاية لسبعة عقود من التفاهم بين الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» وإنهاء حالة العولمة التي تقودها الولايات المتحدة وعدم الالتفات إلى القيم التي رافقت تأسيس الدولة الأميركية. ولقد تحول تركيزه الذي لا يكاد يتوقف على «الوطنية الاقتصادية» والسيادة والانتماء الوطني، إلى سياسات عملية من شأنها أن تحرف مسار التوجّه الأميركي العام نحو تفعيل التجارة الحرة وتشجيع الهجرة والعولمة والتحالفات وتقوية المؤسسات متعددة الأطراف ونشر القيم التحررية، عن مسارها الصحيح. ويتم الآن طي صفحة العالم المنفتح والمتصل بعضه ببعض، والذي سعت أميركا إلى تشكيله ليضمن لبقية الأمم الاستفادة من التطور والسلام الذي تحقق بشكل مباشر، ولتبدأ بدلاً منه حالة من التنافس الشرس تتلخص فيها مهمة أميركا بحماية انتمائها الثقافي كأمة بيضاء تدين بالمسيحية. وكما قال «ريتشارد هاس»، عضو مجلس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فإن العالم لا يمكن أن ينظم نفسه بطريقة ذاتية. وكل تحدٍّ نواجهه، من الأمراض الوبائية وحتى التغير المناخي والتطرف الإرهابي والقرصنة الإلكترونية، يخرج عن نطاق قدرات أي دولة منفردة للتعامل معه حتى لو كانت من الدول العظمى. ويحتاج عمالنا وشركاتنا إلى قيادة اقتصادية عالمية من أجل اكتشاف الأسواق الجديدة لترويج منتجاتنا ووضع معايير صارمة لحماية العمال والبيئة والملكية الفكرية. ويعتمد جنودنا ودبلوماسيونا على شبكة تحالفاتنا من أجل تجنب خوض الصراعات ذات التكلفة الباهظة أو من أجل زيادة فاعلية أداء قواتنا المسلحة عند خوض الحروب. ويحقق مواطنونا الكثير من الفوائد بسبب مشاركة الأميركيين في المؤسسات الدولية التي تساعد على حفظ السلام ومنع انتشار الأسلحة والدفاع عن حقوق الإنسان. وسوف يعثر أطفالنا على الفرص الإضافية من خلال الريادة الأميركية العالمية للابتكار والاكتشاف العلمي والتكنولوجي. وفي اليوم الذي أعقب خطاب بانون، كان لعميد الدبلوماسيين الأميركيين الذي قضى أطول فترة في السلك الدبلوماسي، رأي مخالف تماماً لرأي بانون فيما يتعلق بالموقع العالمي الذي تحتله أميركا، والموقع الذي يجب أن تحتله في المستقبل. ولقد شرح مواقفه تلك خلال حفل نظمته وزارة الخارجية بمناسبة إحالته على التقاعد. ويتعلق الأمر بـ«دان فرايد» الذي قضى 40 عاماً كموظف ثم سفير ثم مساعد وزير الخارجية، والذي لعب دوراً كبيراً في تحرير وسط وشرق أوروبا من الهيمنة الروسية وضم بلدانها إلى التحالف الغربي. وتحدث عن العوامل التي جعلت من أميركا دولة استثنائية منذ بروزها كقوة عظمى في نهاية القرن التاسع عشر، أو زمن سقوط الإمبراطوريات الأوروبية. وفي ذلك الوقت، سعينا لتحقيق رؤيتنا للعالم المنفتح الذي تحكمه القوانين والشرائع والذي يمكنه أن يكون بيئة صالحة لنشر قيمنا الديمقراطية وتوسيع أطر نشاط شركاتنا وأعمالنا. وقال فرايد: «لقد سمحت نظرتنا الإيجابية للعالم والتي كانت استثنائية بين القوى العظمى، بفتح الأبواب للآخرين حتى يحققوا الازدهار جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة. وفي الحقيقة، تكمن عبقرية النظام الأميركي في أن نجاحنا كان يعتمد على أمن ورخاء الأمم الأخرى. وكنا نتكفل بقيادة الجوقة التي تضم الديمقراطيات العالمية الكبرى. وهذه السياسة الخارجية الاستثنائية كانت جزءاً من صلب استراتيجيتنا خلال الحربين العالميتين ثم الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ثم ما بعد نهاية الحرب الباردة عام 1989، وهو الوقت الذي توّجت فيه سياستنا بالنجاح». ـ ـ ـ ـ ــ ـ أنطوني بلينكين* *نائب وزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني في إدارة أوباما ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»