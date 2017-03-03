فلسطين.. اللادولة! تاريخ النشر: الجمعة 03 مارس 2017 إحدى ميزات انتخاب ترامب هو في إعادة القضية الفلسطينية إلى جانب المانشيتات الرئيسية في الصحف العالمية والإقليمية، وهذه نقطة تحسب للرئاسة الأميركية الجديدة، وذلك بعد غياب فلسطين عن الساحة الإعلامية لقرابة ست سنوات عجاف منذ «الربيع العربي» الذي غدا خريفاً. خريف أصفر لم يسقط أوراق العالم العربي، ولا أغصانه فحسب، بل جذوره وأعني بذلك الدولة بكل ما تحمل من معاني الاستقرار إلى درجة الوصول بعد العظم إلى عصب الوطن لقلعه. ومرت بعد هذه المحاولة اليائسة عقود من المقاومات والثورات والانتفاضات إلى أن وصل الحال بأبي عمار رحمه الله قبول إقامة الدولة بنسبة 13٪ من الأراضي المتبقية من فلسطين، وبعد رحيله دار سجال سقيم وعقيم حول 2٪ من رسم الحدود النهائية، ولم ينته الأمر بعد، حتى جاء ترامب ليسقط الحجر في المياه الفلسطينية- الإسرائيلية الراكدة، لكي تخرج فكرة اللادولة بمعنى أن ترامب ينظر إلى القضية من عَلٍ، فعلى الإسرائيليين والفلسطينيين أن يجلسوا على طاولة المحادثات من جديد بعد مرور أكثر من عقدين على اصطياد السلام وحمامته لاتخاذ القرار المناسب: دولة مستقلة وفق حدود 1967 أو دولة واحدة ديمقراطية يتم تداول السلطة فيها وفق موازين الدولة العلمانية المعروفة من حرية وعدالة ومساواة. دولة واحدة لشعبين بدلاً من شعبين في دولتين، وعلى الفلسطينيين والعرب من ورائهم والمسلمين التفكير مجدداً، وإعادة التفكير في الطروحات الماضية والطرح المعاصر لترامب، من ثم اختيار القرار الشجاع والحكيم لإحلال السلام على الأنام. هذه اليوتوبيا المعاصرة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ستتعرض منذ البداية لمطبّات وإن وافق أهل الشأن من الفلسطينيين والعرب ومن خلفهم كل المسلمين إن صب الاتجاه في خانة الدولة الواحدة، إذ نجد إسرائيل الرافض الأوحد وليس الأول لأنها تخشى من القنبلة الديموغرافية الفلسطينية أكثر من القنبلة الذَّرية التي تتصارع إيران على امتلاكها في سباق مع الزمن، فمعدل الفرق في المواليد المعلنة بين المرأة الفلسطينية والإسرائيلية يقارب 8- 1، فإذا تم الأمر فإن الدولة الإسرائيلية ستغرق في بحر الدولة الفلسطينية في فترة أقل من المدة الزمنية الماضية للصراع والصداع المستدام. النقطة الأخرى لا يمكن لأي فلسطيني رفض هذا العرض المغري للدولة الواحدة إذا كان الرئيس القادم ولو بعد قرن فلسطينياً بجدارة وهو ما لا يمر بخيال إسرائيل حتى تضع كافة القوانين الديمقراطية تحت الرقابة لعدم حدوث اختراق فلسطيني في عقر أجهزة الدولة الموحدة، فلابد حينئذ من تطبيق نظام التمييز العنصري اليهودي وهو أشد فتكاً مما جرى في جنوب أفريقيا ما قبل مانديلا. فإن إسرائيل التي سرقت فلسطين في العلن وأمام أعين الذين صنعوا «سايكس- بيكو» لن تعيد نسبة 13٪ إلى أصحابها الشرعيين ولو بحسبة الفائدة السنوية على إجمالي المسروقات. إذا كانت إسرائيل مع حل الدولة الواحدة في نهاية المطاف، فهي ليست بحاجة إلى التلويح بالجرارات التي تهد بيوت الفلسطينيين كي تبني بدلاً منها آلاف المستوطنات كلما شمت رائحة السلام الدائم وهو لن يدوم لأن إسرائيل لا تعيش في أجواء السلام فهي دولة حرب وفي هيكلها وزارة للحرب وليس للدفاع عن مشروع السلام المقبور. مماطلة جديدة وسجال طويل سيدور حول إمكانية العيش المشترك تحت مظلة دولة واحدة ديمقراطية علمانية عادلة كحلم أفلاطون وأرسطو الذي لم يتحقق منذ آلاف السنين، فهل يتحقق بضربة لازب من ترامب؟ إسرائيل لن تقبل بسلطة فلسطينية دائمة فضلاً عن دويلة فلسطينية مرتقبة، وحتى وإن قبل الطرف الآخر اضطراراً فإسرائيل لا تبدي خطوة واحدة إلى الأمام إلا إذا تحققت كل مطالبها من التنازلات الفلسطينية والعربية والإسلامية، فدولة فلسطين الحلم لن تستطيع الابتعاد عن هذا المحيط الثلاثي الأبعاد وهو ما لا يتناسب بتاتاً مع الطرح الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية حتى وإن اعترفت السلطة ومن معها، فهي تريد اسم دولة غير تنفيذية تعيش في الشرنقة الفلسطينية المنقسمة على نفسها.