الهند و«التجديد النصفي»! تاريخ النشر: الخميس 02 مارس 2017 في الحادي عشر من مارس الجاري، سيكون رئيس وزراء الهند «ناريندا مودي» لديه رؤية أفضل عما إذا كان لديه تفويض. وذلك، عندما يتم فرز وإعلان الأصوات في انتخابات الولايات الهندية – التي تجري حاليا في خمس ولايات هي (جوا – بانجاب - أتاراخاند – مانيبور - أوتار براديش). وفي هذا الصدد، قال «ريتشارد روسو»، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لمجلة فورين بوليسي، إن هذه الانتخابات يُنظر إليها كنوع من التجديد النصفي. وهذا لا يعني أن النتيجة تبشر بأداء حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي في الانتخابات العامة القادمة، المقرر إجراؤها في 2019. بيد أن انتخابات الولايات، بحسب روسو، يمكن أن تكون مفيدة في «جس النبض». وحتى إذا استطاع حزب بهاراتيا جاناتا أن يؤدي أداء حسنا في هذه الانتخابات – وإن كانت استطلاعات الرأي غير حاسمة حول ما إذا كان سيتمكن من ذلك أم لا – فإن ذلك سيشير، بحسب روسو، إلى أن المواطنين الهنود سيتعاملون مع الألم الذي يشعرون به سياسات «مودي» النقدية، وهذا يجعل مودي يلقي باللوم على انديرا غاندي لأنها لم تتخذ قرارات مماثلة بسحب عملات من التداول في سبعينيات القرن الماضي. بيد أن هذا سبب آخر يجعل الناس يقررون في صناديق الاقتراع ما إذا كانوا على استعداد لاستيعاب سياسات «مودي» النقدية. وإذا أيد الناخبون رئيس الوزراء «مودي» على مستوى الولايات، فإن الأمر سيكون أكثر سهولة بالنسبة له في مجلس الشيوخ في البرلمان، ما يجعل من الأسهل تنفيذ أجندة حزب بهاراتيا جاناتا على الصعيد الوطني. وفوز حزب «بهاراتيا جاناتا» قد ُيمكن «مودي» من الاستمرار في نهجه الحالي: وخز باكستان بشأن الأراضي المتنازع عليها في كشمير وتعزيز الحشد العسكري لإحداث توازن مع نفوذ الصين المتنامي في الجوار. وفي نهاية الأمر، فإن اكتساح حزب بهاراتيا جاناتا على مستوى الولايات من شأنه ترسيخ سياسة خارجية هندية أكثر قوة في السنوات القادمة. إيميلي تامكن* * كاتبة في دورية «فورين بوليسي» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس