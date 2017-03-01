قطاع السياحة يحقق النمو المستدام تاريخ النشر: الخميس 02 مارس 2017 لقد بات القطاع السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة واحداً من أهم القطاعات غير النفطية، التي تسهم بفاعليَّة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشارك في تحقيق «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى تقليص الاعتماد على العوائد النفطيَّة، وذلك بفضل الاهتمام البالغ الذي أولته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- خلال السنوات الأخيرة، لهذا القطاع الواعد، إيماناً منها بأهميته وعائداته المادية والمعنوية. وفي إطار اهتمام الدولة بنمو القطاع السياحي الوطني أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله- الدور الكبير الذي تلعبه الهيئات الثقافية والسياحية في نقل الوجه الحضاري للدولة، وتعزيز حراكها الثقافي، وإبراز إرثها التاريخي. وأشار سموه -لدى استقباله، أول أمس، وفداً من «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»- إلى أن القطاع السياحي محرِّك مهم في الاقتصاد، وبالتالي علينا العمل على توسيع آفاق الاستفادة من مقوِّماته بما يعزِّز من تنافسيَّة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي بصفتهما وجهَتين ومقصدَين سياحيَّين. ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى استغلال الفرص الغنية التي تزخر بها الإمارات، سواء في المواقع السياحية، أو الموروث الثقافي والتاريخي، فضلاً عن امتلاكها بنية تحتية وتقنية متطوِّرة، وذلك للارتقاء بالمنتج السياحي المتكامل، وتعزيز دور العنصر البشري المواطن في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مؤكداً بذل المزيد من الجهود للمحافظة على المكانة الثقافية والسياحية التي تبوأتها الإمارات، والعمل على دعمها وتنميتها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة. كل تلك المقوِّمات مهَّدت الطريق لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها عاصمةً سياحيةً مميزةً على الصعد الإقليمية والعالمية كافة، ولا يزال أمام القطاع السياحي -الذي يُعَدُّ واحداً من أهم القطاعات غير النفطية، التي تعول عليها الدولة في تنويع مصادر الدخل واستدامة النمو والتنمية- الكثير ليبهر به العالم، وستكون دولة الإمارات واحدة من أفضل الوجهات السياحية التي تنافس دول العالم بحلول «اليوبيل الذهبي» لنشأة اتحادها. ــ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.