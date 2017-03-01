إنقاذ «الاستثنائية» الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017 في هذا الوقت الذي ينشغل فيه «الديمقراطيون» بإعادة البحث عن الذات والتفكير في مستقبلهم، تحضرني فكرة تستحق أن أعرضها عليهم تفيد بأن على التقدميين منهم أن ينفردوا بالتمسك بأهم الأطروحات المتداولة في الفكر الأميركي القديم، والتي يجسِّدها مفهوم «الاستثنائية الأميركية» American Exceptionalism الذي يرتكز على الأساس الثوري الذي قامت عليه الولايات المتحدة وتمسكها بالحرية وامتلاكها للمصادر الطبيعية وبما يجعل منها بلداً ذا دور فريد ومتميز على المستوى العالمي، وهي أيضاً البلد التقليدي «للمحافظين» الذين أضافوا الأبعاد الدينية إلى هذه الخلطة من المفاهيم، وكان لابتداع رونالد ريجان لصورة «المدينة المضيئة فوق الهضبة» أن يجسّد هذا المفهوم المحافظ، فالعبارة (وهي عبارة مستقاة من إنجيل متى). وكنت أنا شخصياً شاهداً على هذا التطور الذي أضافه أوباما إلى المفهوم من خلال الجهود المنسقة التي تكفل بها البيت الأبيض لمكافحة فيروس «إيبولا» عندما قدم أوباما صيغته المدهشة لمفهوم «الاستثنائية الأميركية» أثناء الاجتماع الذي عقده مع عمال وموظفي الرعاية الصحية الذين كانوا يحاربون فيروس «إيبولا» الذي استشرى في المناطق الغربية لأفريقيا. ووصف أوباما أميركا بأنها «بلد الشجاعة والتعاطف مع الآخرين والأمل ونكران الذات والتضحية والرغبة في خوض التحديات التي لا يمكن للآخرين خوضها. هذه هي أميركا. إننا شعب يفعل الأشياء بطريقة مختلفة». ويتعزز مفهوم أوباما للاستثنائية الأميركية مع كل تضحية تقدمها الأجيال الأميركية المتعاقبة داخل الوطن وخارجه. وما إذا كان الأمر يتعلق بحفظ السلام الذي تحقق في البلقان وأنهى بذلك المذبحة الوشيكة، أو إرسال فرق تحقيق السلام إلى الأماكن الساخنة في أميركا الجنوبية، أو فريق التدخل السريع الذي أنقذ المختطفين في الشرق الأوسط، أو الجماعة الكنسية التي استقبلت عائلات اللاجئين في بلدة صغيرة بولاية أوهايو. ولقد تجسد هذا المفهوم للاستثنائية الأميركية في أبهى صوره من خلال جملة نطقت بها هيلاري كلينتون عام 2016 حيث قالت: «أميركا عظيمة لأن الأميركيين طيبون». وعندما كان أوباما يدافع بالعمل لا بالقول عن «الاستثنائية الأميركية»، كان دونالد ترامب يقود الحزب الجمهوري في الاتجاه المعاكس، وبعيداً عن المثل الأميركية العليا. وفي عام 2013، قبل إطلاق حملته الانتخابية، شارك ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتقاد دعوة أوباما لتدخل عسكري أميركي أكثر فاعلية في الأزمة السورية. والآن، يخرج علينا ترامب بشعار لفترة رئاسته كلها يقول «أميركا أولاً»، وبما يعني أن أميركا لن تنظر إلى الأمور إلا بمنظور تحقيق مصلحة الأميركيين، ولن تكلف نفسها القيام بأي مخاطرة أو تضحية لا تصب في مصلحتها الخاصة. وهذا يعني بكلمة أخرى الرفض التام لمفهوم الاستثنائية. ويمكن لهذا التوجّه أن يفسر ردّة الفعل الغريبة التي يبديها ترامب ضد الانتقادات التي يتم توجيهها لنظام بوتين الدموي. وبالطبع، يمكن لهذا الرفض الذي يبديه ترامب للدور الاستثنائي الذي تضطلع به الولايات المتحدة في العالم أن يساعد على فهم موقفه من اللاجئين، وهو الذي يفسر السبب الذي دفع ترامب لوصف الاتفاقية التي عقدتها إدارة أوباما لاستقبال 1200 لاجئ من إحدى الجزر المعزولة القريبة من أستراليا في الولايات المتحدة بأنها أسوأ صفقة في التاريخ. ولا يمكن لترامب أن يتقبل فكرة تكفل الولايات المتحدة بإعادة توطين لاجئين من دول أخرى، بل إنه يرفضها جملة وتفصيلاً. وأنا أرى أن ترامب مخطئ وأوباما على صواب. ولهذا السبب يمكن القول إن الوقت بات ملائماً لليسار لأن يتحدى ترامب عن طريق إعادة صياغة المثاليات التي يتحلى بها الشعب الأميركي ومطالبته بالالتزام بها. وعلى أن «المقاومة» التي يواجهها ترامب منذ دخوله البيت الأبيض، تكتب فصلاً جديداً من فصول النضال السياسي للشعب الأميركي. وأهداف هذه التظاهرات كانت واضحة من خلال المواقف التي وقفت ضدها، ومنها الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب لإعادة النظر بقوانين الرعاية الصحية «أوباماكير» والهجرة. إلا أن معظم المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الشوارع لم يكونوا معارضين لترامب فحسب، بل كانوا يطالبون بتحقيق صيغة أوسع وأكثر شمولاً لمفهوم الاستثنائية الأميركية. رونالد كلين* ـ ـ ـــــ ـ ـ *مستشار ومساعد الرئيس باراك أوباما ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»