كواكب جديدة تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017 لعل أجمل اكتشاف هو اكتشاف الكواكب السبعة التي توصلت وكالة «ناسا»إلى وجود أربعة منها، بينما كانت الثلاثة الأخرى من اكتشاف عالم بلجيكي يسكن جمهورية تشيلي في أميركا الجنوبية. وهكذا فإننا نقرأ كل يوم ما يريدون لنا أن نقرأه وليس ما هو حقيقي بالضرورة؛ فالحقائق في الأخبار اليومية إما عرجاء أو عوراء أو ناقصة.. حيث يخضع الخبر لعدة اعتبارات تدفع لإعادة بنائه وفقاً لأهداف ومصالح معينة. وهذا ما ينطبق بالضرورة على كثير من الأخبار التي تأتي لتحتل جزءاً من اهتماماتنا اليومية، ولتتحول إلى وجبة دسمة للنقاش والتداول، ناسين أو متناسين أن هناك أخباراً يراد لها أن تصنع صورة أو تؤسس لوعي (حقيقي أو زائف). فالوعي العام مرتبط، شئنا أم أبينا، بكمية الأخبار اليومية المتداولة، وبعض ردود الأفعال مبنية على نتائج هذه الأخبار. وربما كان للصحف في غيبة وسائل التواصل الاجتماعي، أن تنفرد بصناعة وعي جمعي من خلال مضامين الأخبار التي تبثها، دون وجود أي منافس. لكن هذا الحضور الطاغي لوسائل التواصل سرع من انتشار الخبر وبطّأ، في ذات الوقت، من تأثير محتواه، ما جعل الوعي في حالة من التوجس والشك حيال حقيقة مثل هذه الأخبار وجذورها. فلماذا يتجاهل الإعلام العالمي حق ذلك العالم البلجيكي الذي اكتشف ثلاثة كواكب دفعة وحدة، مركزاً فقط على «ناسا»؟ الجواب: لأنه ببساطة إعلام أميركي ومعني أولاً وأخيراً بالمؤسسة الأميركية أياً كان دورها أو نشاطها. فليست دول العالم النامي هي فقط التي تشكو إعلاماً موجهاً يفتقد المصداقية والحرية، وإنما إعلام الولايات المتحدة الأميركية يشكو هو كذلك سطوة المؤسسات المالكة له وتدخلها في مضامين الأخبار المنشورة والمذاعة. وهو مثال ينسحب على كثير من النماذج، فحتى الأوسكار الذي يفترض أن يكون محايداً وملتزماً بمعايير حرفية، ينساق هو أيضاً خلف آلة إخبارية تقوم بالدعايات المؤثرة والمستميتة من أجل أحكام لا يمكن وصفها بالموضوعية أو الحياد. فلم يسلم الفن السينمائي من هذه السلطوية، بل انساق هو أيضاً لما تشترطه المؤسسة الحاكمة، حتى وإن كان ضد قيم الإنسانية والحرية والعدالة. ولعل ذات الآلية التي تعمل اليوم لتعزز موقف الرئيس الأميركي، تحمل في ثنايا عملها ما يمكن أن يجهض استمرار هذا الرئيس الذي يرتكب كل يوم خطأً يجعل من مواقف وانتقادات معارضيه أكثر مصداقية مما يقوله أو يفعله. وأزعم أنه لولا الأخبار المتناثرة القادمة من عدة اتجاهات، لكان المواطن الأميركي اليوم يدور في فلك الأكاذيب والبطولات الوهمية التي تقيحت بها كتب التاريخ والجغرافيا. ولن تقف هذه الأخبار التي تغطي نصف الحقائق أو ربعها أو كلها عند حد.. لكن الذي سيحدث أنها ستنكشف خلال وقت وجيز، مسفرةً عما لا يمكن تصوره، ولن يعود بالإمكان دفن الحقيقة في غياهب النسيان، كما حدث لكثير من الحقائق التي ذهبت في الماضي ولم نكتشف مدى صدقها أو زيفها. وعودة للخبر الذي أثار هذه الشجون، أتساءل: هل لنا أن نحزم حقائبنا ميممين شطر كوكب جديد بلا ماء ولا أخبار؟!