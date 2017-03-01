ترسيخ القراءة كثقافة عامة في المجتمع تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017 تولي دولة الإمارات العربية أهمية قصوى للعلم والمعرفة وكل ما يرتبط بهما، وهي تسعى باستمرار من أجل تمكين كل أفراد المجتمع بفئاتهم المختلفة كباراً وصغاراً، ذكوراً وإناثاً، من الحصول على المعارف التي يحتاجون إليها لتحقيق طموحاتهم والإسهام في الوقت نفسه في نهضة مجتمعهم وأمتهم، فتقديس العلم والمعرفة، وتأكيد حق الجميع في التعلم وارتقاء سلم تطوير الذات، جزء أصيل من الفلسفة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها، حيث أدرك الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باكراً، أن تسليح أبناء الإمارات وبناتها بأحدث العلوم والمعارف وفتح مختلف الآفاق الثقافية أمامهم، هما من أهم الركائز الرئيسة للنهوض بالدولة وتحقيق مستويات تنمية عالية ومستدامة، وقد ترجمت تلك الرؤية قولاً وفعلاً، حيث تم وضع السياسات وإطلاق مبادرات مهمة مثلت الحجر الأساسي للمشهد التعليمي والثقافي المتقدم الذي تشهده دولة الإمارات اليوم. وقد أولت القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار حرصها على استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، واستدامتها وإنجازاتها الباهرة في المجالات كافة، الجانب العلمي والثقافي اهتماماً بالغاً، وسخرت جهودها وقدمت دعمها المعطاء لتطويره بما يترجم إيمانها المطلق بأن المعرفة هي المدخل الأساسي والطريق الأسرع للعبور الآمن نحو المستقبل الأفضل. وانطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ فقد تم تخصيص 2016 عاماً للقراءة، كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في نهاية أكتوبر من ذلك العام «قانون القراءة» كأول قانون من نوعه للقراءة، يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام. وكتطبيق عملي على أرض الواقع للخطة الوطنية للقراءة التي اعتمدها مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، إطلاق الوزارة أكثر من 160 مبادرة متنوعة، تستهدف الوصول إلى كل المواقع وجميع فئات المجتمع خلال شهر مارس الجاري باعتباره شهراً للقراءة. ويتوقع أن يرتفع عدد المبادرات التي تخدم القراءة، حيث يبدو واضحاً مدى الاهتمام المتزايد لدى أبناء المجتمع الإماراتي بهذا الموضوع، لأنه ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة التي تعمل ليل نهار من أجل خدمة المواطن وضمان أعلى مستويات الرفاهية والسعادة له ليس بمنظورها المادي وحسب، وإنما ببعديها المعنوي والقيمي، حيث تساعد القراءة في تشكيل شخصية واعية ومتزنة، وإيجابية ومعطاءة في الوقت نفسه. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.