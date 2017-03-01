رغبة ترامب

تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

ربما كان خطاب الرئيس ترامب الأول أمام الكونجرس أمس هو الأكثر ترقباً، ليس لأن أحداً توقع أن يكون مقنعاً، ولكن لأن الجميع يعرفون مسبقاً ما ينطوي عليه.

وحيث إن ترامب لم يكن يقدم موازنة، كان يمكنه ترك التفاصيل الدقيقة والاكتفاء بتحديد الأولويات. ويشعر الجمهوريون بالقلق حول كيفية الوفاء بتعهدهم حول إلغاء واستبدال برنامج أوباماكير. وقد تعهد ترامب بوضع تغطية شاملة أفضل وأقل تكلفة. أما بالنسبة للضرائب، فكان من الأفيد سماع كيف يفكر ترامب بشأن المبيعات الجديدة!

لقد اعتاد الجمهوريون انتقاد أوباما بسبب ما وصفوه بـ«جولة الاعتذار» العالمية، حين ادعوا خطأ أن خطاباته في البقع الساخنة، مثل الشرق الأوسط وفيتنام، وصلت إلى إلقاء اللوم على الولايات المتحدة كسبب لمشاكل العالم المعاصرة. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان أعضاء حكومة ترامب يقولون إنه «لم يكن يعني ذلك»، مصرين على أن الحلفاء يمكنهم تجاهل خطاب ترامب المعادي للمسلمين والمقلل من قيمة «الناتو».

وهناك علامة أخرى على الارتباك عندما حرم الرئيس وزير خارجيته ريكس تيلرسون من اختيار الدبلوماسي المخضرم «إليوت أبرامز» نائباً له. واقعة إضعاف وزير الخارجية أثارت تساؤلات سياسية، حيث يعد أبرامز من المحافظين الجدد البارزين، ومن المؤيدين لحرب العراق والتدخل الأميركي القوي.. وهذا ما كان ترامب ينظم حملة ضده، رغم تأييده المبكر لغزو العراق.

كان يجدر بترامب إلقاء نظرة على خطابات الكونجرس الأولى التي ألقاها أسلافه، خاصة أوباما وبوش اللذين وضعا أولويات سياسية واضحة، حيث تحدث أوباما عن الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والتعليم والتغطية الشاملة للرعاية الصحية. أما بوش فاهتم بالتخفيضات الضريبية ومبادرات التعليم الانتقائية.

وهناك أمل في أن يحاول ترامب في خطاباته القادمة إظهار ومضة من الجانب المضيء في شخصيته وسياساته.

ألبرت هانت

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*كاتب عمود في «بلومبيرج فيو»

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ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»