ملامح الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017 الإنفاق العسكري لا يضمن الأمن الأميركي.. وفرصة صينية بجنوب السودان «صك على بياض لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً» بهذه العبارة، عنونت «نيويورك تايمز» افتتاحيتها يوم أمس، مستنتجة أن خطة الرئيس ترامب المتعلقة بزيادة الإنفاق العسكري خلال العام المالي المقبل بمقدار 54 مليار دولار، أو بنسبة زيادة تصل إلى 10 في المئة، لن تقوي الأمن الأميركي، بل على العكس قد تلحق الضرر به. ولكي يتسنى له توفير موارد مالية لزيادة الإنفاق العسكري، يخطط ترامب لتخفيض الانفاق على وكالات فيدرالية أخرى، أهمها وزارة الخارجية والمساعدات الأميركية للخارج، وهذه الأخيرة تسهم في ضمان الأمن الأميركي مثلما تسهم القوات الأميركية فيه بل أكثر. وحسب الصحيفة، فإن تخفيض الدعم المقدم للعمل الدبلوماسي سيترك الحكومة الأميركية بأدوات أقل لمنع اندلاع الصراعات، ولهذا السبب طالب «روبرت جيتس» وزير الدفاع الأميركي السابق بزيادة ميزانية وزارة الخارجية وزيادة المساعدات الخارجية. وينبغي على «جيم ماتيوس» وزير الدفاع الأميركي الجديد اتخاذ الخطوة ذاتها التي أقدم عليها «جيتس». وحسب الصحيفة، تبلغ نسبة المساعدات الأميركية الخارجية 1٪من إجمالي النفقات الفيدرالية، أي 42.4 مليار دولار، معظمها يتم تقديمه في صورة أسلحة أميركية الصنع! كما أن الـ 600 مليار دولار التي يتم إنفاقها سنوياً كميزانية للبنتاجون، مبلغ ليس ضئيلاً، وبعد انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان، يتعين على ترامب أن يطرح على نفسه تساؤلاً مؤداه: كيف يمكن توفير المزيد من المليارات داخل البنتاجون، وكيف يمكن التأكد من أن عملية الإنفاق على البنتاجون تتم بعقلانية؟ الصحيفة تُذكِّر بأن الولايات المتحدة تنفق على الدفاع أكثر من الدول السبع الأخرى التي تليها مجتمعة، ولديها القوة العسكرية الأكثر تطوراً وتحديثاً في العالم، ومنذ قرابة عِقد بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، و«البنتاجون» يتلقى صكاً على بياض، فحسب «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، حصلت «البنتاجون» في عام 2002 على زيادة في ميزانيتها بلغت 11٪ ونمت هذه الميزانية بنسبة 10٪عام 2008. وحسب الصحيفة، كان أوباما قد أقر زيادة في نفقات «البنتاجون» لعام 2018 بنسبة 6٪، والآن يريد ترامب زيادة هذه النسبة. وترى الصحيفة أن الرئيس ترامب لم يطرح رؤية متماسكة حول أهمية زيادة الإنفاق على «البنتاجون» ولا الطريقة التي ينبغي الصرف بها على هذا القطاع. ترامب لم يتحدث أيضاً عن حرب جديدة ولم يتطرق لتفادي خوض نزاعات ولا التراجع عن قيادة العالم. «كريستيان ساينس مونيتور» في افتتاحيتها ليوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «من يقرر إرسال القوات الأميركية إلى سوريا؟»، توصلت «كريستيان ساينس مونيتور» إلى قناعة مفادها أن ترامب يحتاج موافقة الكونجرس كي يرسل قوات أميركية لدحر «داعش» في أقوى معاقله. الصحيفة توقعت أن ترامب سيقرر في الأيام المقبلة ما إذا كان سيرسل الآلاف من الأميركيين إلى سوريا لمحاربة «داعش»، وقبل شهر من الآن، سأل ترامب «البنتاجون» عن الخيارات المتاحة لتسريع هزيمة «داعش»، لكن قبل تنفيذ هذه الخطوة لابد من الحصول على موافقة الكونجرس، فلدى هذا الأخير سلطة دستورية في شن الحرب. وتنتقد الصحيفة تراجع الكونجرس منذ الحرب الباردة إلى إرهاب 11 سبتمبر، عن ممارسة صلاحياته الدستورية ومسؤولياته المتعلقة بتحديد وتعريف دواعي استخدام القوة باسم الأميركيين، في حين استخدم الرؤساء «ديمقراطيين» كانوا أم «جمهوريين» صلاحياتهم في شن عمليات عسكرية في الخارج، فالمشرعون ونواب الشعب وليس فقط الرؤساء، مسؤولون عن عواقب شن الحرب. كما أن إحلال السلام والحفاظ عليه يتطلبان حكمة جماعية توضح ما هي الظروف التي لا ينبغي خوض الحرب فيها وأي نوع من الحروب الذي يتعين شنه. والمواطنون لابد وأن تكون لهم كلمتهم، وهذا ما يتحقق من خلال الوصول إلى قناعات وحلول توفيقية داخل الكونجرس تتعلق بأمد الحرب ومكانها وطرق شنها. «بلومبيرج فيو» في افتتاحيتها ليوم أمس، وتحت عنوان «مجاعة جنوب السودان فرصة للصين»، رأت «بلومبيرج فيو» أنه إذا كانت المجاعة التي حلت بجنوب السودان من صُنع البشر، فإن البشر أيضاً بمقدورهم إيقافها. وبما أن جنوب السودان لديه حكومة غير مستقرة، وفي ظل حالة عدم التأكد التي تنتاب الدور الأميركي على الصعيد العالمي، فإن معظم الجهد الرامي إلى إنقاذ هذا البلد سيأتي من الصين. وحسب بلومبيرج، فإن 40٪ من سكان جنوب السودان- البالغ عددهم 11 مليون نسمة، ليس لديهم ما يكفيهم من غذاء، وذلك بسبب الجفاف وأيضاً جراء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ عام 2013.. المحنة وما انتجته من فوضى أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في هرب ما يزيد على 1.5 مليون نسمة، كما أدى الفساد وسوء الإدارة إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 12 في المئة، وارتفعت معدلات التضخم لتبلغ 500٪. صحيح أن الولايات المتحدة، البلد الذي يقدم مساعدات، هي الأكبر لجنوب السودان، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض تقديم المساعدات الخارجية، ويظل «شبه صامت» تجاه أفريقيا، أي أنه من غير المحتمل أن يلتزم بتعهدات أميركا السابقة في مسألة المساعدات. كما أن عجز الأمم المتحدة كالعادة وتعثر مجلس الأمن بددا الجهود الرامية إلى محاسبة رئيس جنوب السودان سيلفا كير.. على صعيد آخر، أشار سفير واشنطن في المنظمة الدولية «نيكي هالي» أن بلاده على حق عندما تطرح سؤالاً حول مدى جدوى أن تتحمل الولايات المتحدة نصيب الأسد بعمليات حفظ السلام غير الفاعلة وباهظة التكلفة. وحسب «بلومبيرج» لا يستطيع العالم التخلي عن جنوب السودان، لأن 5 ملايين من مواطنيه يعانون المجاعة، وهؤلاء ليسوا سبباً فيما يكابدونه من معاناة، ويستحقون الدعم، خاصة وأن عدم استقرار جنوب السودان سيلحق الضر بالدول المجاورة. والقوة الكبرى التي لديها مصلحة في إحلال الاستقرار بجنوب السودان، هي الصين. فلدى الشركات الصينية حصة في أكبر حقول نفط هناك تصل إلى 40٪. ونفط جنوب السودان يشكل 5٪ من إجمالي واردات الصين النفطية، وقبل اندلاع الحرب الأهلية في هذا البلد كانت الشركات الصينية الموجودة لديه تنشط، وكان آلاف من المديرين والعمال الصينيين يعيشون هناك. وبمقدور الصين لعب دور دبلوماسي للسماح بدخول المساعدات، التي ترفضه حكومة «سيلفا كير»، والضغط في مجلس الأمن الدولي من أجل تفعيل اتفاق لوقف إطلاق النار، ومن ثم فتح الباب أمام تسوية شاملة. وبما أن الرئيس الصيني قد تعهد في السنوات الأخيرة بتعزيز التعاون مع أفريقيا وبالتزام بلاده بدور قيادي عالمي، فإن جنوب السودان هي المكان الذي ينبغي على الصين أن تستخدم فيه قوتها ونفوذها. إعداد: طه حسيب