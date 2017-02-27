ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2017 أوروبا واليابان تدافعان عن العولمة.. والشيخوخة تهدد الكوريين الجنوبيين «ذي جابان تايمز» «تشينا ديلي» بعبارة «القيادات الأوروبية تسعى لمنشط تجاري من الصيني»، نشرت «تشينا ديلي» الصينية، يوم السبت الماضي، مقالاً لـ«هارفي موريس»، أشار في مستهله إلى أن الرئيس الإيطالي «سيرجيو ماتريلا»، ورئيس الوزراء الفرنسي «بونارد كازانوف»، زارا بكين خلال الآونة الأخيرة، وهما يحملان رسائل لدعم العولمة في وجه الحمائية التي تريد بعض القوى الشعبوية الآن إحيائها من جديد. ومن المتوقع أن تشهد الصين زيارات من هذا النوع خلال العام الجاري، خاصة أن الرئيس الصيني سيستضيف منتدى «مبادرة الحزام والطريق» أو (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير في القرن الحادي والعشرين وطريق الحرير البحري)، وعلي الرغم من أن قائمة الضيوف المفترض أنهم سيشاركون في هذا المنتدى لم تصدر بعد، فإن ثمة تقارير مفادها أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، ستكون من بين المدعوين، علماً بأن 20 بلداً من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية أكدوا حضورهم المنتدى المقرر عقده في بكين مايو القادم. وحسب الكاتب، فإن الرئيس الصيني كان قد أعلن رغبة بلاده في عقد منتدى «مبادرة الحزام والطريق» أثناء انعقاد منتدى دافوس يوم 17 يناير الماضي، أي قبيل أيام قليلة من الخطاب الافتتاحي للرئيس الأميركي الجديد، وفي دافوس أثنى الرئيس الصيني على دفاع الأوروبيين عن العولمة في وجه الموقف الانعزالي الذي تتبناه الإدارة الأميركية الجديدة. «ذي كوريا هيرالد» في افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «منع الكارثة»، رأت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، أن الإحصائيات الأخيرة التي أجرتها الحكومة الكورية، والتي كشفت انخفاض معدلات المواليد وزيادة معدلات الشيخوخة، توضح التحديات الديموغرافية التي يتعين على البلاد مواجهتها. وحسب الصحيفة، فإن عدد المواليد الكوريين الجنوبيين الجدد في شهر ديسمبر الماضي وصل إلى 27200 مولود بانخفاض قدره 4700 مولود عن الفترة ذاتها العام الماضي، أي ما يمكن اعتباره تراجعاً بنسبة 14.7% عن الفترة ذاتها من عام 2015، وعدد مواليد عام 2016 كله بلغ 406300، مسجلاً انخفاضاً عن عام 2015 بـ32100 مولود، وهو انخفاض غير مسبوق منذ عام 1925، حيث بلغت نسبته 7.3% عن العام السابق. الصحيفة حاولت استعراض أسباب انخفاض عدد المواليد، مشيرة إلى زيادة عدد الشباب العاطلين عن العمل، وهناك من يرفضون الزواج أو يتأخرون في الزواج لعدم حصولهم على دخل ثابت في ظل زيادة في أسعار العقارات، وحسب الصحيفة، بلغت حالات الزواج في كوريا الجنوبية خلال ديسمبر الماضي 28400 حالة بانخفاض قدره 4900 حالة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت 14.7%، وبمعدل غير مسبوق منذ عام 2000. وتقول الصحيفة، إنه بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والتكلفة الباهظة لتربية الأطفال وتعليمهم، جعلت كثيرين يتأخرون في انجاب الأطفال أو يتخلون عنه تماماً. وفي مقابل انخفاض المواليد، كشفت الإحصائيات أن عدد من تجاوزوا سن الـ 65 في كوريا الجنوبية، بلغ في يناير الماضي 7 ملايين نسمة، أي ما نسبته 13,6% من إجمالي عدد سكان البلاد، البالغ قرابة 50 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة على 14% بنهاية العام الجاري، ما يضع كوريا الجنوبية ضمن قائمة البلاد التي تعاني ارتفاع معدلات الشيخوخة بين مواطنيها، وحسب الصحيفة، فإن مبعث القلق أن عدد المسنين في كوريا الجنوبية (أي من تزيد أعمارهم على 65 عاماً)، سيتضاعف بحلول عام 2037 ليصل إلى 16 مليون نسمة. ـ ـ ـ ـ طه حسيب