ليبيا وصراع الاستقرار تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2017 لم يكن ليصمد نظام معمر القذافي أمام رياح «الربيع العربي»، فهو فاقد لشرعية البقاء بكل المقاييس، ففي مجال التنمية لم تكن البلاد تعكس قوتها النفطية ولا قدراتها البشرية، والوضع الاجتماعي حمل الكثير من القضايا كالبطالة وضعف الأجور وغياب العدالة، ناهيك عن كون نظام القذافي يعتبر مهووساً بالزعامة الفارغة السلطوية الفردية التي تخللها اللعب بعوائد النفط إلى استنزاف الموارد المائية الجوفية لصنع نهر في البلاد، كما رسم القذافي أفكاره السياسية والاجتماعية وفرضها على شعبهِ كأيقونات في كتابهِ الأخضر، وأيضاً كان يشن انتقادات على سياسات بعض الدول، ويتحدث عن وقائع سياسية كأنه طالب جامعي متأثر بأحداث سياسية غريبة ومثيرة، ولم يخل النظام من الفساد الأخلاقي المقزز والمالي والسياسي ودعم بعض العمليات الإرهابية والقذرة من الغرب إلى أفريقيا وحتى العالم العربي، كمشاركة القذافي مع إيران في قصف العراق في الحرب العراقية الإيرانية، ووصل غرور الزعامة إلى التعدي على ثوابت الدين الإسلامي، وللقذافي سجل ضخم يصعب سرده هنا. بينما كان للحكومتين دولاب يدور إقليمياً ودولياً، حيث هناك دعم لحكومة «الإنقاذ» من خلال البعد السياسي لجماعات الإخوان المسلمين والإسلاميين في المنطقة العربية، مقابل دول تكبح صعود «الإخوان» إلى السلطة في المنطقة العربية وتساند حكومة طبرق المنبثقة من مجلس النواب وقوات الجيش الليبي بقيادة حفتر، كانت هناك مساعٍ لوقف دوران هذا الدولاب من صراع الحكومتين والجماعات المتطرفة الإسلامية والجيش الليبي والمجرمين ودخول «داعش»، حيث نجح المبعوث الأممي الألماني مارتن كوبلر في جمع أطراف من مجلس النواب و«المؤتمر الوطني» في مدينة الصخيرات بالمغرب باتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة 17 ديسمبر 2015، وبذلك تشكلت حكومة «الوفاق الوطني» في فبراير 2016. ولكن الوضع الليبي أخذ بعداً آخر، فعندما أعلنت حكومة «الإنقاذ» الأقل اعترافاً إقليمياً ودولياً يوم 5 أبريل 2016 مغادرة السلطة وفسح المجال لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة السراج، استطاع أعضاء من «المؤتمر الوطني العام»، ومن حكومة «الإنقاذ» السيطرة يوم 14 أكتوبر 2016 على مقار المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، وعادت حكومة «الإنقاذ» إلى الواجهة السياسية، ودعت حكومة «الإنقاذ» إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حكومة طبرق، وتغيرت حكومة «الثني» من دعمها حكومة «الوفاق» إلى خلق اتفاق مع حكومة «الإنقاذ» في أكتوبر 2016، وهو ما يعني إضعاف وإسقاط حكومة الوفاق. كل تلك الأحداث، مع مسعى تحقيق استقرار ليبيا، تجعل من المناسب تطبيق مقولة عندما تسقط الأنظمة الشمولية السلطوية فإنها تحتاج إلى أنظمة شبه سلطوية جديدة لتعيد بناء مؤسسات الدولة وتحفظ الإقليم والأمن وتدير العملية السياسية، ثم التدرج في خلق أطر أكثر ديمقراطية ووطنية في مجتمع كالمجتمع الليبي الذي عاش أكثر من أربعين عاماً تحت نظام شمولي فردي، ولعل الكثير من الدول ومنها الغربية تدرك أهمية المؤسسة العسكرية رغم معارضة بعضها لدور الجيش الليبي بقيادة حفتر، حقيقةً، مستقبل ليبيا مرهون بنمو قدرات قوات الجيش الليبي وبتوفر قيادة قوية ووطنية، ومن يعارض دور المؤسسة العسكرية عليه إدراك أن ليبيا بها تفاوت بين المساحة الجغرافية وعدد شعبها وهذا عبء أمني كبير، إلى جانب ذلك، ليبيا قابلة للتقسيم إلى دول، خاصةً عند معرفة كون القبائل الشرقية تتمايز بثقافتها وتوفر ثرواتها النفطية وموقعها الجغرافي، عن سكان الغرب الليبي والطوارق أيضاً، وهناك من يحاول أخذ جزء من الأرض الليبية لإقامة نواة دولة إسلامية في شمال أفريقيا.