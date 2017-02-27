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ليبيا وصراع الاستقرار
تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2017
لم يكن ليصمد نظام معمر القذافي أمام رياح «الربيع العربي»، فهو فاقد لشرعية البقاء بكل المقاييس، ففي مجال التنمية لم تكن البلاد تعكس قوتها النفطية ولا قدراتها البشرية، والوضع الاجتماعي حمل الكثير من القضايا كالبطالة وضعف الأجور وغياب العدالة، ناهيك عن كون نظام القذافي يعتبر مهووساً بالزعامة الفارغة السلطوية الفردية التي تخللها اللعب بعوائد النفط إلى استنزاف الموارد المائية الجوفية لصنع نهر في البلاد، كما رسم القذافي أفكاره السياسية والاجتماعية وفرضها على شعبهِ كأيقونات في كتابهِ الأخضر، وأيضاً كان يشن انتقادات على سياسات بعض الدول، ويتحدث عن وقائع سياسية كأنه طالب جامعي متأثر بأحداث سياسية غريبة ومثيرة، ولم يخل النظام من الفساد الأخلاقي المقزز والمالي والسياسي ودعم بعض العمليات الإرهابية والقذرة من الغرب إلى أفريقيا وحتى العالم العربي، كمشاركة القذافي مع إيران في قصف العراق في الحرب العراقية الإيرانية، ووصل غرور الزعامة إلى التعدي على ثوابت الدين الإسلامي، وللقذافي سجل ضخم يصعب سرده هنا.
دون أي أسف على نظام القذافي، مستقبل ليبيا أصبح مرهوناً بوجود مؤسسة عسكرية قوية تحمي أمن الإقليم الليبي وشعبه، فأهمية هذه المقالة تأتي أيضاً من خلال الكشف عن أن السعي والاعتماد على الإطار الديمقراطي قد أثبت فشلهِ بعد سقوط نظام القذافي، فهو لا يناسب الثقافة الاجتماعية والسياسية الليبية التي عاشت في ظل نظام شمولي فردي. وهذا الأمر يبدو واضحاً كل الوضوح في تسلسل هذه الأحداث، فقد تشكل المجلس الوطني الانتقالي في مدينة بنغازي، بعد أيام من قيام الثورة، وكان هو الممثل الشرعي للشعب الليبي داخلياً وخارجياً، وكان هناك اتفاق وقد تم في نقل السلطة من المجلس الوطني الانتقالي إلى المؤتمر الوطني العام «السلطة التشريعية» عبر الانتخابات. وكان المؤتمر الوطني العام المنتخب مناطاً بتشكيل الحكومة الانتقالية، إلى جانب تشكيل لجنة تتولى وضع دستور للبلاد، والأهم كون المؤتمر الوطني العام سيسلم السلطة إلى مجلس النواب بعد انتخابهِ، وقد أجريت انتخابات مجلس النواب في أغسطس 2014 وفق القانون الذي وضعته لجنة فبراير من قبل المؤتمر الوطني العام، وأتت النتائج بخسارة كبيرة للإسلاميين عبر«حزب العدالة والبناء» الذي حصل على 23 مقعداً فقط من 188، وبدأ انقسام كبير حول مقترح لجنة فبراير «الذي يقوم على أن مجلس النواب المنتخب يحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من عقد أول جلسة له»، وفي نوفمبر 2014، حكمت المحكمة بعدم دستورية هذه الفقرة، واستغل المؤتمر الوطني العام هذا الحكم لصالحه ليؤكد أن هذا الحكم يعني بطلان انتخاب مجلس النواب، مما يعني استمراره في الحكم كممثل شرعي. وهنا بدأ تكون حكومتين في ليبيا منقسمتين أيدولوجياً وجغرافياً، فالأولى انبثقت عن مجلس النواب «حكومة طبرق - شرق ليبيا برئاسة عبدالله الثني في سبتمبر 2014، وتضم تشكيل الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر، حيث يعود له الفضل في تأسيس هذا الجيش في نوفمبر 2011. أما الحكومة الثانية فهي حكومة الإنقاذ عن المؤتمر الوطني العام الليبي منذ أغسطس 2014، ولم تحظ منذ ولادتها باعتراف دولي، وتمثل التيارات الإسلامية السياسية والمسلحة، وكانت ضد الجيش الليبي بقيادة حفتر في عملية الكرامة.
بينما كان للحكومتين دولاب يدور إقليمياً ودولياً، حيث هناك دعم لحكومة «الإنقاذ» من خلال البعد السياسي لجماعات الإخوان المسلمين والإسلاميين في المنطقة العربية، مقابل دول تكبح صعود «الإخوان» إلى السلطة في المنطقة العربية وتساند حكومة طبرق المنبثقة من مجلس النواب وقوات الجيش الليبي بقيادة حفتر، كانت هناك مساعٍ لوقف دوران هذا الدولاب من صراع الحكومتين والجماعات المتطرفة الإسلامية والجيش الليبي والمجرمين ودخول «داعش»، حيث نجح المبعوث الأممي الألماني مارتن كوبلر في جمع أطراف من مجلس النواب و«المؤتمر الوطني» في مدينة الصخيرات بالمغرب باتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة 17 ديسمبر 2015، وبذلك تشكلت حكومة «الوفاق الوطني» في فبراير 2016.
ولكن الوضع الليبي أخذ بعداً آخر، فعندما أعلنت حكومة «الإنقاذ» الأقل اعترافاً إقليمياً ودولياً يوم 5 أبريل 2016 مغادرة السلطة وفسح المجال لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة السراج، استطاع أعضاء من «المؤتمر الوطني العام»، ومن حكومة «الإنقاذ» السيطرة يوم 14 أكتوبر 2016 على مقار المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، وعادت حكومة «الإنقاذ» إلى الواجهة السياسية، ودعت حكومة «الإنقاذ» إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حكومة طبرق، وتغيرت حكومة «الثني» من دعمها حكومة «الوفاق» إلى خلق اتفاق مع حكومة «الإنقاذ» في أكتوبر 2016، وهو ما يعني إضعاف وإسقاط حكومة الوفاق.
كل تلك الأحداث، مع مسعى تحقيق استقرار ليبيا، تجعل من المناسب تطبيق مقولة عندما تسقط الأنظمة الشمولية السلطوية فإنها تحتاج إلى أنظمة شبه سلطوية جديدة لتعيد بناء مؤسسات الدولة وتحفظ الإقليم والأمن وتدير العملية السياسية، ثم التدرج في خلق أطر أكثر ديمقراطية ووطنية في مجتمع كالمجتمع الليبي الذي عاش أكثر من أربعين عاماً تحت نظام شمولي فردي، ولعل الكثير من الدول ومنها الغربية تدرك أهمية المؤسسة العسكرية رغم معارضة بعضها لدور الجيش الليبي بقيادة حفتر، حقيقةً، مستقبل ليبيا مرهون بنمو قدرات قوات الجيش الليبي وبتوفر قيادة قوية ووطنية، ومن يعارض دور المؤسسة العسكرية عليه إدراك أن ليبيا بها تفاوت بين المساحة الجغرافية وعدد شعبها وهذا عبء أمني كبير، إلى جانب ذلك، ليبيا قابلة للتقسيم إلى دول، خاصةً عند معرفة كون القبائل الشرقية تتمايز بثقافتها وتوفر ثرواتها النفطية وموقعها الجغرافي، عن سكان الغرب الليبي والطوارق أيضاً، وهناك من يحاول أخذ جزء من الأرض الليبية لإقامة نواة دولة إسلامية في شمال أفريقيا.