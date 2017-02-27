ترامب وإداراته الخمس تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2017 ينبغي أن يكون واضحاً أمامنا الآن، أن هناك خمس إدارات مختلفة لترامب تتبدل أمام أعيننا وهي: إدارة ترامب الترفيهة، وإدارة ترامب للتنظيف، وإدارة ترامب المعتوهة، وإدارة ترامب الجمهورية، وإدارة ترامب الجوهري. والمشكلة هنا أنه ليس هناك أحد لديه القدرة على التنبؤ بأي إدارة من هذه الإدارات ستكون عنواناً أساسياً لعهده، أو أي منها سيجعل إدارته في النهاية إدارة ناجحة. ولكن ذلك يمثل إهداراً كبيراً للطاقة. وأنا في الحقيقة أتساءل فيما بيني وبين نفسي، فيما إذا كان الصينيون يقضون أيامهم بهذه الطريقة. وتراودني فكرة أنهم ربما يكونون قد أضافوا خط سكة حديدية فائق السرعة، خلال الفترة التي مضت منذ انتخاب ترامب رئيساً، وحتى الآن. أما إدارة ترامب للتنظيف، فتشمل الناضجين في فريقه، الذين يسيرون وراء أفراد إدارة ترامب الترفيهية، لـ«توضيح» ما كان الرئيس يعنيه! فنجد وزير الدفاع «جيم ماتيس» يطمئن الكوريين الجنوبيين بأن أميركا -على رغم ما قاله الرئيس- ستفي بالتزاماتها الأمنية نحوهم، أو يطمئن العراقيين بأننا في الواقع لن نقدم على سرقة نفطهم، كما نجد سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة «نيكي هيلي» توضح أنه -على رغم ما قاله ترامب- فإننا ما زلنا ملتزمين بحل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين. أما رئيس إدارة ترامب المعتوهة، فهو بلا منازع «ستيف بانون» الذي يشغل منصب كبير استراتيجيي ترامب، وقد عجلت نصائحه بحدوث الورطة التي حدثت في بداية ولاية الرئيس، والناتجة عن الأمر التنفيذي الصادر منه بشأن الهجرة. فمن المعروف أن بانون يكرس معظم جهده لتقليص النفوذ العالمي للصين، والاتحاد الأوروبي، وإيران، وجعل أميركا دولة أقل انفتاحاً للهجرة والتجارة، ودولة أكثر بياضاً وأكثر تعصباً من الناحية القومية، ودولة خالية من النفوذ الإسلامي والمهاجرين بقدر الإمكان. وبانون هو أيضاً -بكل تأكيد- الرجل الذي شجع ترامب على شن هجمات على أجهزة الاستخبارات، ووسائل الإعلام، كوسيلة لتقويض كافة المصادر المستقلة، بحيث يتمكن ترامب من حقن حقائقه الخاصة -عبر تويتر- في الجسم الأميركي مباشرة. أما إدارة ترامب الجمهورية، فيقودها «رينس بريبوس» كبير موظفي البيت الأبيض، الذي يمثل الأجندة الجمهورية القديمة. وهذه الأجندة تعرف أن ترامب ينتمي إلى جنس دخيل احتل حديقة الحزب الجمهوري، وأن الحزب تحت إدارته يجب أن يعمل على استخراج أفضل ما فيه، أي قتل مشروع «أوباماكير»، وتخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية في «وول ستريت»، والترويج للوقود الحفري، وتعيين قضاة محافظين -مع الحد، في الآن ذاته، من أسوأ الأفكار التي يتبناها، مثل فكرة الحد من حرية التجارة. والتغطية الخبرية اليومية المكثفة عن ترامب، كان لابد أن تركز على افتراءاته المتوالية، التي صرفت أنظارنا عن «ترامب الجوهري»، الذي يمكن تلخيصه في أصدق التصريحات التي ألقاها منذ أن بدأ حملته، وهو ذلك الذي قال فيه: «أستطيع أن أقف في منتصف الشارع الخامس، وأطلق النار على شخص ما، من دون أن أفقد أصوات الناخبين»! هذا هو «ترامب الجوهري». إنه رجل يثمن الولاء، ويضعه فوق أي شيء آخر، رجل لم يظهر أي اهتمام بكسب ثقة الأميركيين، الذين لم يصوتوا من أجله، بدليل أنه لم يعين ديمقراطياً واحداً في مجلس وزرائه، ولا يهتم سوى بأن يصبح رئيساً فقط لمحبي ترامب، كما أظهر تجمع فلوريدا. وعندما أجمع كل هذه الإدارات المختلفة لترامب، فإنني لا أشعر بأن أمامي فريقاً جيداً، وإنما أشعر بأنني أمام فريق كرة سلة جرى تجميعه من هنا وهناك. ونحن نعيش في عصر يبنى فيه القادة الثقة عند القمة، وبينهم وبين شعوبهم لأن الثقة هي الشيء الذي يمكّن الإدارات من التحرك بسرعة، وتجربة المزيد من الأشياء. إنه عصر يتطلب منا -إذا أردنا جعل أميركا أمة عظيمة- أشياء صعبة وضخمة. والأشياء الصعبة والضخمة لا يمكن القيام بها إلا عندما نكون متحدين معاً. إنه عصر، قد تؤدي بنا فيه الأخطاء الصغيرة في القيادة التي يرتكبها الرئيس -ونتيجة لسرعة التغيير- إلى الانقذاف بعيداً خارج المسار. ولكن من يدري قد تدهشنا إدارات ترامب العديدة، وربما نشهد فيلة تطير، وربما لا نشهد ذلك أيضاً. ------------------- توماس فريدمان* * كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»