الطريق إلى الدستور الأميركي تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017 بدأ الأميركيون يهتمون في الفترة الأخيرة بالدستور بشكل أكبر، وهذا في جانب منه كي يعرفوا الحكمة فيه، وأيضاً كي يفهموا بشكل أفضل القيود المفروضة على الفرع التنفيذي حالياً. وقد فكرت في الجانب التاريخي في «المواد الكونفيدرالية»، وهي الوثيقة المؤسسة للحكومة الأميركية في الفترة من 1781 إلى 1789. وقد تعرضت «المواد» لافتراءات كثيرة منذ ظهور الدستور. ولكن معظم البنود في «المواد» ما زالت ذات صلة بموضوع الحكومة، وفيها بصيرة نافذة. وعلى سبيل المثال، فعلى رغم أن الوثيقة تحتوي على 13 مادة فقط، فإن مقدمة المادة السادسة عبارة عن بند بشأن المكافآت، وتحظر على أصحاب المناصب الأميركيين قبول «أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب من أي نوع ومن أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية». وكان هذا مهماً حقاً لآبائنا المؤسسين. ومن الجدير بالملاحظة مدى ضعف منصب الرئيس في «المواد». فقد كان هناك مجلس إشراف مؤلف من الأعضاء الذين يرشحهم المندوبون في الكونجرس والرئيس يتزعم هذا المجلس. ولكن لا يسمح للرئيس بأن يخدم أكثر من سنة. وهذا يشبه في بعض الجوانب النظام الحالي لسويسرا، وهو يمثل حقاً رقابة على الفرع التنفيذي. والهيئة التشريعية أقيمت في صورة مجلس واحد بتمثيل متساوٍ لكل الولايات وحدود لفترة ولاية المندوبين، وكان لكل ولاية صوت واحد لكن ما بين مندوبين اثنين إلى سبعة مندوبين. صحيح أنني قد لا أحبذ مثل هذا النظام الآن ولكن في عصر الفوضى الذي نشأ فيه لا يمكنني القول إنه كان نظاماً بلا منطق. ولكن على رغم كل عيوب «المواد»، فقد تم التقليل من شأنها بشدة. فقد كانت بناء ذكياً في غمرة فراغ للسلطة، مع الأخذ في الاعتبار الأطراف ذات الصلة في ثمانينيات القرن الثامن عشر التي لم يكن بوسعها الاتفاق على أشياء كثيرة، ولكن على رغم هذا كانت بحاجة إلى طريق ما تسير فيه إلى الأمام. وبعبارة أخرى كانت «المواد» خطة أولية أو مخططاً لنشاط اقتصادي. وبهذا المعيار، حققت «المواد» نجاحاً غير مسبوق. ولنأخذ في الاعتبار أن كثيراً من المفكرين الأوروبيين في ذلك الوقت اعتقدوا أنه لا رجاء في بقاء وحدة أميركا، وأن نظام حكومتها محكوم عليه بالانهيار. ولكن أثبتت «المواد» أنهم كانوا على خطأ حيث لعبت دور الجسر من الثورة إلى التطور اللاحق لأميركا باعتبارها دولة كاملة التكوين. وتُنسى أحياناً أهمية فترة «المواد الكونفيدرالية» في وضع أسس النماء للبلاد. فقد وضعت «المواد» بنوداً لنظام حقوق ملكية قابلة للنقل ومتساوية نسبياً للمستوطنات خارج الاتحاد. فقد قرر «مرسوم الغرب الشمالي» لعام 1787 أن المستوطنات يمكنها في المستقبل الاندماج في البلاد كولايات وليس كأراضٍ خاضعة أو مستعمرات. واستقلال وسيادة الولايات المؤسسة الأولى للاتحاد سمح لها بتأييد مثل هذه السياسات دون الخوف من تخفيف سلطتها أو نفوذها. وكان ذلك ضمن نظام دستوري أوسع نطاقاً للولايات المتحدة، وهذا النظام الأوسع كان نظاماً للنمو الحيوي إلى حد كبير. فقد رحبت المادة الحادية عشرة بقبول «كيبيك» ضمن الولايات المتحدة إذا رغبت في الانضمام. ومن الانتقادات الشائعة لـ«المواد» أنها لم تسمح بالتمويل الفاعل للحكومة الاتحادية. ولكن المادة الثامنة أوضحت أن الولايات تتحمل مسؤولية إرسال الأموال للكونجرس، بل وحددت نسبة المشاركة وفقاً لقيمة الأرض. والواقع أن النظام الذي قام على أساس «المواد» لم يجد نفعاً على رغم أن هذا ربما كان في جانب كبير منه بسبب عدم نضج المؤسسات، وليس بسبب العيوب في «المواد» نفسها كوثيقة رسمية. ولكن إذا كنت تتطلع إلى استيعاب حكمة تأسيس أميركا فلتأخذ في اعتبارك أن لديها نظاماً دستورياً واسعاً يتجاوز الدستور المكتوب وحده، وأن «المواد» كانت جزءاً مهماً من هذا النظام. ------------------ تايلر كوين * محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»