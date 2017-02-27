300 مليون مصاب: وباء عالمي من الاكتئاب! تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017 في الوقت الذي تعتبر الصحة البدنية والجسمانية مقوماً رئيسياً ومهماً من مقومات الصحة العامة التي يتمتع بها المرء، تعتبر أيضاً الصحة النفسية أو العقلية مكوناً مهماً كذلك في الحالة الصحية العامة للفرد. وتُعرّف الصحة النفسية على أنها مستوى من العافية النفسية، أو الخلو من الأمراض والاضطرابات النفسية، كونها الحالة النفسية للفرد التي تمكنه من الأداء العاطفي ومن التأقلم السلوكي، وبالقدر المرْضي. ومن وجهة نظر مدرسة «النفسية الإيجابية» أو «الشمولية»، تشتمل الصحة النفسية على قدرة المرء على الاستمتاع بالحياة، والوصول لحالة من التوازن بين النشاطات الحياتية وبين الجهد المبذول لإتمامها، وتحقيق المرونة وسهولة التكيف النفسي. ويتضح مدى انتشار الأمراض النفسية من حقيقة أن 6 في المئة من البالغين -أي أن واحداً من كل 17 شخصاً- يعانون اضطراباً عقلياً خطيراً، ولكن يتلقى العلاج النصف فقط. وفي الولايات المتحدة مثلًا، تنطبق معايير تشخيص الإصابة باضطراب نفسي، على 26 في المئة ممن هم فوق سن الثامنة عشر. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية تكلف الاقتصاد العالمي حوالي 2,5 تريليون دولار سنوياً، حسب إحصائيات عام 2010، غالبيتها مصاريف ونفقات غير مباشرة، مع التوقع أن تبلغ التكلفة الاقتصادية العالمية 6 تريليون دولار بحلول عام 2030. ومن بين الأمراض والاضطرابات النفسية، يحتل الاكتئاب مكانة خاصة، في ظل تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن الاكتئاب يصيب 300 مليون شخص من جميع الأعمار حول العالم، مما يمكن وصفه بوباء عالمي بكل المقاييس. وخصوصاً أن الاكتئاب يعتبر سبباً رئيسياً خلف الإعاقة، ورافداً مهماً في العبء المرضي العالمي، على رغم توفر أساليب علاجية فعالة له. وتتميز الحالة النفسية المصاحبة للاكتئاب بانخفاض الطاقة النفسية والروح المعنوية والكره والنفور من النشاطات البدنية والذهنية والاجتماعية، بدرجة تؤثر سلباً على الأفكار، وعلى السلوك، والصحة النفسية والبدنية للمصاب. وكثيراً ما يترافق الاكتئاب مع الإحساس بالحزن، والقلق، والفراغ، وفقدان الأمل، وضعف الحيلة، وعدم جدوى الذات، والشعور بالذنب، مع العصبية وسرعة التهيج. وكثيراً ما يفقد الأشخاص المكتئبون الاهتمام والرغبة في النشاطات التي كانت سابقاً تجلب لهم البهجة والسعادة، وقد تتأثر قدراتهم الذهنية بشكل سلبي، فيصبحون غير قادرين على التركيز، أو تذكر التفاصيل، أو اتخاذ القرارات السليمة. وأحياناً ما يترافق الاكتئاب بأعراض وعلامات أخرى مثل زيادة أو فقدان الوزن بشكل كبير، والأرق أو كثرة النوم، والشعور بالإرهاق والتعب الدائم. وتظهر لدى المكتئبين أحياناً أعراض بدنية مثل الشعور بآلام مزمنة دون وجود سبب عضوي، أو الإصابة بنوبات متكررة من عسر الهضم التي لا تستجيب للعلاج الدوائي. وعلى رغم أن هذه الأعراض تتشابه إلى حد كبير مع نوبات الاكتئاب الطبيعية التي يتعرض لها كثيرون خلال رحلة الحياة، فإن ما يميزها عن الاكتئاب المرضي أو الإكلينيكي يتركز حول نقطتين أساسيتين، هما طول فترة هذه النوبات، ومدى فداحة تأثيرها على الجوانب المختلفة لحياة الشخص، اجتماعياً ومهنياً، وجنسياً في بعض الأحيان. ويتصف الاكتئاب بمؤشرات خاصة، مثل كونه يصيب النساء بمعدلات أكبر من الرجال، بالإضافة إلى انتشاره الواسع بين فئة المراهقين، حيث يعتبر الاكتئاب السبب الأول للإعاقة بين المراهقين، بينما يحتل الانتحار -الذي يمكن رد جزء كبير من حالاته إلى خلفية من الاكتئاب- المرتبة الثانية على قائمة أسباب الوفيات الأكثر انتشاراً بين أفراد هذه الفئة العمرية، التي تبدأ مع البلوغ الجنسي وتستمر حتى اكتمال العنفوان. وأمام هذا الثمن الإنساني والاقتصادي الفادح، للاكتئاب وباقي الاضطرابات العقلية والنفسية، تظهر الدراسات والأبحاث العلمية أن كل دولار ينفق على زيادة سعة ونوعية الرعاية الطبية المقدمة لمرضى الاكتئاب، ومرضى اضطراب القلق المفرط مثلًا، ينجح في تحقيق عائد اقتصادي بقيمة 4 دولارات، من خلال تحقيق مستوى صحة فردية نفسية أفضل، وقدرة أكبر على العمل للمصابين، وبإنتاجية أفضل. وتدفع هذه الدراسات بالعديد من البراهين والحجج المؤيدة والداعمة للمزيد من الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية للأمراض العقلية، وفي جميع دول العالم، بغض النظر عن حجم الناتج القومي السنوي لتلك الدول، أو متوسط دخل الفرد في أي منها.