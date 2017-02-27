أسئلة حظر السفر!

تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

نظراً لأن الهدف من حظر السفر إلى أميركا الذي فرضته إدارة ترامب هو البدء في مراجعة إجراءات التدقيق لدينا، ربما تعتقدون أن وزارة الأمن الداخلي ستضع بالفعل توصياتها المقترحة بشأن «التدقيق الشديد». وفي الوقت نفسه، راح الرئيس وفريقه يقدمون أدلة قانونية لصالح معارضي حظر السفر.

وأي شخص واع يعير أقل قدر من الاهتمام لهذه القضية يعلم أن ترامب قدم خطته واستمر يروج لها باعتبارها «حظراً لدخول المسلمين». وخطته التي أعلنها في 7 ديسمبر 2015 بعنوان «بيان دونالد جي ترامب بشأن منع هجرة المسلمين»، بدأت كما يلي: «يدعو دونالد ترامب للحظر التام والكامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة، حتى يستطيع ممثلو بلدنا معرفة ماذا يحدث»! فلماذا لم يعرف ما الذي يحدث حتى الآن؟

وربما يتم إصدار الحظر الجديد مع «نفس النتائج السياسية الأساسية» الأسبوع المقبل، أو يكون هناك تأجيل آخر. وقد يستبعد الحظر الجديد حاملي البطاقة الخضراء، الذين أكدت المحكمة على حقوقهم واجبة النفاذ. ومن الممكن أن يحل محل التجميد المثير للسخرية بشأن اللاجئين (الذين تم فحصهم بالفعل على مدى الأشهر والسنوات، في بعض الحالات)، أو إلغاء تعليق قدوم اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى. وقد يترك ترامب المترجمين العراقيين أو غيرهم ممن ساعدوا القوات الأميركية، أو التخلي عن تفضيل المسيحيين في الدول ذات الأغلبية من المسلمين. وأيا كانت الاختلافات التي يصنعها ترامب، فإن الحظر التعسفي بشأن قدوم المهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، مازال يثير تساؤلات سياسية، ويثير غضب حلفائنا (خاصة العراق)، ويؤكد للمتطرفين وكأننا في حرب ضد الإسلام! ونستهلك الوقت والموارد في الشيء الخطأ.

جنيفر روبين*

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* كاتبة أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»