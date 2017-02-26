الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017 «مارين ترامب» ترفض الحجاب.. و«ماكرون» يعيد الاعتبار للاستعمار! ليبراسيون ويذهب الكاتب إلى أن هذا النموذج في تسييس التحقيقات وتبني نظرية المؤامرة في كل شيء بات الآن سمة عالمية واسعة الانتشار، وخاصة مع تبني الرئيس الأميركي دونالد ترامب لذات التكتيك من خلال التشكيك في نوايا وخلفيات كل من ينتقده، من الأساس. لذا لم تتأخر هنا مارين ترامب -بتعبير الكاتب- عن تبني ذات الطريقة التي يتبعها من تعتبره نموذجها في السياسة، هناك في الولايات المتحدة. والأخطر أن يتحول هذا الأسلوب إلى أمر واقع. وكما يقال كثيراً على أسماع الناخبين فالسياسة ليست سوى مسرح خيال ظل، في حين أن «الحقيقة في مكان آخر»، وأن وراء المسؤولين السياسيين قوى ظلام تراقبهم وتتآمر لاستهدافهم -والمفارقة أن نبرة «نظرية المؤامرة» هذه نفسها نجدها أيضاً تترد في خطاب اليسار المتطرف- وأسوأ ما في الأمر أن المواطنين، بفعل استمرار التكرار، يمكن أن يصدقوا هذه المزاعم في النهاية. فكل قضية تثار ضد مرشح أو سياسي لم يعد ينظر إليها كمسعى لإنفاذ القانون، وإنما صارت غطاء لتصفية حسابات بين الأقوياء، ولتوجيه ضربات من تحت الحزام، فيما بينهم، لأغراض تآمرية! وكل هذا ليس في الحقيقة سوى حيل نفسية لاجترار أوهام المؤامرة الدائمة! وهو ما يقتضي التطبيق الصارم والحازم، في كل الأحوال، للقواعد القانونية والنظم البرلمانية على «الجبهة الوطنية»، وعلى القوى السياسية الأخرى. ومع اقتراب انتخابات رئاسية، فهذه هي أفضل طريقة لإنارة الرأي العام حول الشخصيات الحقيقية للساسة الديماغوجيين. وعلى ذكر الديماغوجية، نشرت ليبراسيون أيضاً تغطية لحادث رفض مارين لوبن وضع غطاء على رأسها لمقابلة مفتي لبنان خلال زيارتها لبلاد الأرز هذا الأسبوع، وهو أمر تنص عليه قواعد البروتوكول الخاصة بدار الإفتاء. وقد رفضت مارين ذلك، وانسحبت دون مقابلة المفتي، وكان هدفها لفت نظر التيار الشعبوي في فرنسا إلى «صلابة» موقفها في موضوع العلمانية، و«صقوريتها» في التعامل مع ملفات «الإسلام» والهجرة واللاجئين! وقد عمل بعض المقربين منها في زعامة الجبهة لترويج هذا الموقف في الداخل الفرنسي استدراراً للشعبية وسط جمهور التيارات الأكثر تطرفاً في اليمين الفرنسي. لوفيغارو نشر الكاتب اليميني إيفان ريوفول مقالاً في صحيفة لوفيغارو تحت عنوان: «ماكرون يخترع الماء الفاتر»، قال فيه إن المرشح المستقل إيمانويل ماكرون، صاحب الحظوظ القوية في المنافسة حسب استطلاعات الرأي، قد كشف أخيراً عن الخطوط العريضة لبرنامجه الاقتصادي الذي سيقدمه للناخبين خلال الأسبوع المقبل. وقبل ذلك حاول ماكرون بيع طرحه الجديد للفرنسيين من خلال الكتاب الذي أصدره في أواخر العام الماضي وحمل عنوان «ثورة»، ولكن تبع ذلك رأساً جو من الإحباط وخيبة الأمل. وقد حاول هذا المرشح الإيحاء بأنه بصدد إحداث انفجار ليبرالي كبير «بيج بانج»، يسحب البساط من تحت منافسيه في تياري اليسار واليمين معاً. ومع هذا لم يتجاوز ذلك الكتاب الطابع الإنشائي، ولم يزد على طرح أفكار عامة، بالغة العمومية. والأصل أن ماكرون لم ينجح في التغطية بالكلمات على حقيقة تواضع مقترحاته الخجولة. وقد زعم أن في مقدوره إعادة اختراع نموذج نمو اقتصادي جديد، ولكن لا نجد ذلك بشكل ملموس فيما يقدمه من مقترحات. ويخص الكاتب ريوفول المترشح ماكرون أيضاً بكثير من النقد في عمود آخر نشره في ذات الصحيفة تحت عنوان: «العالم السياسي القديم إلى انقراض»، وخاصة تصريحات ماكرون أثناء زيارته للجزائر، وقوله إن الاستعمار كان جريمة بحق الإنسانية، حيث تهجم الكاتب على هذا الرأي، واتهم المترشح بالسعي من خلال تلك التصريحات لاستمالة الناخبين الفرنسيين المسلمين، وهي تصريحات تراجع عنها فيما بعد في مهرجان بمدينة تولون، وصرح لعناصر من أنصار جماعة «الأقدام السوداء» -سيئة السمعة خلال فترة حرب الجزائر- قائلاً: «لأنني أريد أن أصبح رئيساً، فقد تفهمتكم وأحبكم»! في تناقض صارخ مع تصريحاته السابقة المتعلقة بفترة الاستعمار. لوموند «مارتن شولتز، أمل اليسار» تحت هذا العنوان نشرت صحيفة لوموند افتتاحية تحدثت فيها عن الصعود الملفت لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، ورئيس البرلمان الأوروبي السابق، مارتن شولتز، الذي بدأت استطلاعات الرأي العام تعطيه نتائج قوية، تجعله مرشحاً جدياً لمنافسة أنجيلا ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات المقررة هذا العام. واعتبرت الصحيفة أن الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان يقدمون الآن درساً لنظرائهم من الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأخرى في أوروبا، مؤداه أن العودة إلى صدارة المشهد السياسي ممكنة، على رغم ما عرفه هذا الطيف الإيديولوجي من انتكاسات انتخابية خلال الفترة القريبة الماضية، وخاصة في اليونان مع صعود حزب «سيريزا» اليساري المتطرف علي حساب الاشتراكيين الديمقراطيين، وكذلك جنوح حزب «العمال» البريطاني بقيادة جيريمي كوربن باتجاه تبني مواقف اليسار المتشدد. وفيما يتعلق بشولتز تحديداً باتت الآن استطلاعات الرأي تعطيه نتائج جيدة في نوايا التصويت، ففي حين كان البعض يعطيه نتائج تحت سقف الـ20% ها هو الآن يتجاوز الـ30% ويواصل الصعود مستفيداً في ذلك من عدم ارتباطه بكثير من إخفاقات الطبقة السياسية الراهنة، بحكم كونه قادماً من رئاسة البرلمان الأوروبي، وليس من موقع تنفيذي في الحكمة الاتحادية الألمانية. وكذلك لا يرتبط شولتز أيضاً في أذهان الناخبين الألمان بسياسات التقشف والإصلاح التي اجترحها المستشار السابق جيرهارد شرودر المنتمي إلى حزبه، مع أن تلك الإصلاحات الصعبة كان لها دور كبير في إخراج الاقتصاد الألماني من مصاعبه حينها، وإن كانت الطبقات الشعبية هي التي دفعت ثمن ذلك بقوة وقسوة. وفي الأخير اعتبرت الصحيفة أن فرص شولتز في خلافة ميركل في منصب المستشارية قائمة بقوة، كما أن فرص حزبه أيضاً في تحقيق اختراق كبير في الانتخابات هي حديثة اللحظة الآن على الجانب الآخر من نهر الراين. إعداد: حسن ولد المختار