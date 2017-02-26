غذاء العالم..تحولات كبرى

تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

سيواجه العالم اضطراباً في إطعام نفسه خلال العقود المقبلة ما لم تجر الدول «تحولات كبرى» في الطريقة التي تزرع بها الغذاء وتوزعه، حسبما أفادت الأمم المتحدة في تقرير لها يرسم صورة قاتمة ويسلط الضوء على مستقبل الجوع. وبسبب نمو السكان عالمياً، حيث يقدر الخبراء أن العالم سيكون به عشرة مليارات فم يحتاج إلى إطعام بحلول 2050، مقارنة ب 7.3 مليارات في الوقت الراهن، لابد من زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 50 في المئة، وفق تحذير منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها «مستقبل الغذاء والزراعة: اتجاهات وتحديات». وبالطبع، يوجد عدد من التحديات لا علاقة لها بالنمو السكاني، فالأنظمة الغذائية تتغير من الاعتماد بشدة على الحبوب لتشمل مزيداً من اللحوم، والتي تحتاج إلى حبوب ومياه أكثر بكثير. (فمتوسط استهلاك الشخص الصيني من اللحوم زاد من 28.6 رطلاً في 1982 إلى 138.9 رطلاً في 2016). وتنضب موارد المياه الجوفية بشكل سريع. ومن وادي كاليفورنيا إلى شمال الصين، تتراجع احتياطات المياه في 21 من 37 من أكبر الطبقات الصخرية المائية. ويعتمد مليارا شخص في أرجاء العالم على المياه الجوفية في احتياجاتهم المائية.

وبالمثل، يبدل التغير المناخي أنماط الطقس وهطول الأمطار، وخلال العقود المقبلة من المتوقع أن تتقلص المحاصيل الغذائية، خصوصاً في أكثر المناطق المعرضة للخطر مثل منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا.

وأكد الخبير الاقتصادي لدى «الفاو» «لورينزو بيلو»، وأحد معدي التقرير، أن تفادي أسوأ توقعات التقرير ممكن، وإن كان مكلفاً، مؤكداً ضرورة ضخ استثمارات إضافية سنوية بقيمة 265 مليار دولار حتى عام 2030 لإطعام الجوعى، تشمل استثمارات في التكنولوجيا الزراعية الجديدة لتحسين المحاصيل.

روبيي جرامر: محلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»