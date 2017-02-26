الجامعات السويسرية والاستفادة من ترامب! تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017 منذ الحرب العالمية الثانية، كان النظام الجامعي في الولايات المتحدة موضع حسد من العالم. والأكثر من ذلك، أنه كان إلى حد ما هو النظام الجامعي المتبع في العالم، ويجلب أفضل العلماء من جميع أنحاء الكوكب لإجراء البحوث والتدريس حيث كانت المعايير الأكاديمية هي الأعلى والموارد هي الأعظم. واستمرت هيمنة التعليم العالي في أميركا منذ ذلك الحين فيما كانت قطاعات أخرى من الاقتصاد الأميركي تتراجع أمام المنافسة الأجنبية، الأمر الذي حفّز ظهور صناعات جديدة أصبحت فيها الولايات المتحدة رائدة على مستوى العالم. وطبقاً لمعظم المقاييس، فإن هذه الهيمنة مستمرة، ووفقاً لترتيب شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2016، والذي يركز على الإنتاج البحثي، فإن 15 من أفضل جامعات العالم العشرين و50 من أكبر مائة جامعة، توجد في الولايات المتحدة. ومع ذلك فإن هذه الأرقام تراجعت مقارنة بـ17 و 54 قبل عشر سنوات. ومن ناحية أخرى، فقد تضررت الجامعات الحكومية في الولايات المتحدة بسبب التخفيضات في دعم الدولة، في حين أن التمويل الفيدرالي الذي يعتمد عليه الكثير من الباحثين في العلوم تقلص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، فإن دولاً أخرى تفعل ما بوسعها حتى تتمكن من اللحاق بالركب، مع قيام بعضها (وأغلبها جامعات أوروبية صغيرة) بتخصيص جزء أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للبحث الأكاديمي أكثر مما تخصصه الولايات المتحدة. قال «لينو جوزيللا»، رئيس جامعة «إي. تي. إتش. زيوريخ»، «ليس هناك بلد آخر في جميع أنحاء العالم لديه أبحاث ونظام تدريس أفضل من الولايات المتحدة. وهذا لن يتغير، ولن يضرنا أن الرئيس ترامب لديه أفكار مثيرة بشأن الأوساط الأكاديمية، لكنني لا أعتقد أن هذا سيخلق تدفقاً من المهاجرين». ومع ذلك، مرة أخرى، فإن هذا بالتأكيد لا يضر. إن المؤسسات السويسرية في وضع جيد للاستفادة من الحد من جاذبية المدارس الأميركية لأنها – خلافاً لنظيراتها في ألمانيا وفرنسا مثلاً - بالفعل مؤسسات دولية جداً. ونحو 65% من أعضاء هيئة التدريس في جامعة زيوريخ و69% في جامعة «إي تي إتش زيوريخ» يأتون من خارج سويسرا. وفي حين أن الغالبية العظمى من الطلاب في الجامعتين سويسريون، فإن 46% من طلاب الدكتوراه في جامعة زيوريخ و 68% منهم في جامعة إي تي إتش زيوريخ من الأجانب. ونتيجة لهذا الانفتاح، جزئياً، تميل الجامعات السويسرية لأن يكون مركزها جيد في التصنيفات الدولية. وتعتبر جامعة «إي. تي. إتش. زيوريخ»، التي تخرج منها عالم الفيزياء «ألبرت أينشتاين»، هي أعلى مؤسسة أكاديمية في القارة الأوروبية، حيث جاءت في المركز الـ19 على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي والمركزي الثامن والتاسع على التوالي في تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات وتصنيف تايمز للتعليم العالي. أما جامعة زيوريخ، التي حصل منها أينشتاين على درجة الدكتوراه، فتأتي في المراكز الـ54 و80 و106 على التوالي. وتحصل كلتا الجامعتين على أكثر من ثلثي تمويلهما من الحكومة؛ حيث تحصل جامعة «إي تي إتش زيوريخ» عليه من الحكومة الفيدرالية، في حين أن جامعة زيوريخ على معظم تمويلها من ولاية زيوريخ، على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية والأقاليم الأخرى تتبرع، أيضاً. أما إيرادات المصاريف فهي الحد الأدنى، والجامعات السويسرية بدأت لتوها في جمع التبرعات الخاصة التي كانت مهمة لنجاح كبرى الجامعات الأميركية. جاستين فوكس: محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»