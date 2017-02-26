أرض الأحلام تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017 عندما ندرس واقع قيام الحضارات حول العالم، نجد أن بينها تجانساً واختلافاً، فمن الأمور التي تشابهت فيها أنها قامت على العدل، فلا توجد عمارة حقيقية للبشرية تتأسس على الجور. ومن المتشابهات بين الحضارات حبها للمعرفة وتأليفها بين العقول اليانعة، فكما وزع الله تعالى بين بني البشر أرزاقهم جعلهم سبحانه متفاوتين في ملكاتهم وقدراتهم العقلية كي لا يستغني جنس عن آخر. الدارس للحضارة العربية الإسلامية يجد أنها كانت بوتقة انصهرت فيها الكثير من العقول المهاجرة من شتى أرجاء المعمورة، ومن جمال علم الأنساب عند العرب أنهم في بعض الأوقات يوسمون الإنسان ببلد نشأته فيقولون البخاري وهو من خراسان «بُخارى» والصنعاني نسبة إلى اليمن، والزمخشري وهو من الأوزبك، والفارابي من فاراب في تركستان، والقائمة في ذلك تطول، لكنهم علماء لهم شأنهم في حضارتنا العربية. عقول تم احتضانها والاستفادة من علمها دون نظر إلى أصلٍ أو عرقٍ. والحضارات الجديدة في عالمنا المعاصر، نهجت نهجهم وسارت على مذهبهم، فمن يتأمل في أصول علماء الولايات المتحدة الأميركية، يجدهم من أرجاء المعمورة نعرف منهم في عالمنا العربي قليلاً، ومن أشهرهم فاروق الباز وأحمد زويل الأميركيان المصريان. وبالمناسبة، يوجد في وكالة «ناسا» الأميركية أكثر من 10 علماء من أصول عربية منهم: مصطفى شاهين اللبناني، وكمال الودغيري المغربي، وأسماء بوجيبار المغربية، ومحمد الأوسط التونسي، لست هنا بصدد حصرهم لكنهم نماذج لا يمكن لأميركا الاستغناء عنها، المقدمة السابقة كانت لازمة لفهم مغازي مقالي. وفي هذا العهد المرير والخطير على البشرية، نجد أن الإمارات، كعادتها، تسير عكس التيار فارضة نفسها في رهان السبق نحو عالم يسوده السلام والأمان. فقد أضحت أرض الأحلام لكثير من شباب العرب وغيرهم من الأمم. من هنا ندرك فحوى القرار الوزاري الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله ورعاه، والقاضي بإصدار تشريع لمنظومة تأشيرات لدخول الدولة، تركز على استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في القطاعات الحيوية المنظومة الجديدة، من أجل استقطاب الرواد والمواهب والعقول الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والفكرية، وكما غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فإن «دولة الإمارات هي أرض الفرص، نسعى لأن تكون الإمارات الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية، وبيئتنا المنفتحة والمتسامحة ضمانة لتحقيق الإمكانات الحقيقية لهذه المواهب». إن عملية استئناف الحضارة العربية بحاجة إلى خطوات إجرائية أحسب أن أحدها يتلخص في مثل هذه القرارات الاستثنائية.