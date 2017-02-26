الإمارات قبلة التعليم الذكي تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017 يحظى قطاع التعليم بأهمية خاصة لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد غرس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عقيدة ثابتة تتمثل في أن التعليم هو المدخل الرئيس للتنمية البشرية التي هي ركيزة عملية التنمية الشاملة في الدولة، كما أنه مفتاح تقدم المجتمعات وارتقائها، وقد استمرت تلك العقيدة الراسخة في النمو في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فالاستثمار في التعليم هو استثمار في العنصر البشري الذي تقع على عاتقه مهام تنفيذ الخطط والرؤى التنموية المختلفة؛ ولذا تحظى المنظومة التعليمية بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للدولة بهدف إعداد كوادر وطنية متعلمة ومبدعة قادرة على التعامل مع التحولات الاقتصادية والثقافية المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا. ونظراً إلى تطورات العصر الحالي فقد بات التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الذكي الذي يعنى بالابتكار والإبداع والتصميم، القائم على التعليم بطرق مبتكرة وتقديم نظام تعليمي مرن وفق معايير عالمية تركز على بناء عقول قادرة على إنتاج المعرفة والأفكار الإبداعية، هو السبيل إلى خلق جيل متسلح بالعلم والمعرفة وتخريج كوادر شابة قادرة على الريادة والابتكار، فالأجيال الناشئة هي الثروة الوطنية التي يجب استثمارها وتقديم الرعاية اللازمة والدعم الكافي لها للاستمرار في تنمية مواهب أبنائها وتعزيز قدراتهم، من أجل استثمار طاقاتهم في المستقبل؛ ولذا يلعب التعليم دوراً رئيساً في تحقيق «رؤية الإمارات 2021» ووضع الدولة في المركز الذي تستحقه على خريطة العالم المتقدم. وتأتي مشاركة برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في معرض بريطانيا لتكنولوجيا التعليم والتدريب -الذي يعد التجربة الرائدة على مستوى العالم في إطار التحول إلى المدارس الذكية- تكملة لمسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا القطاع الذي تعتبره أهم مرتكزات المستقبل التي تقود شبابها للإبداع. ويعد المعرض منصة تفاعلية لتبادل أفكار وتجارب عالمية في مجال تسخير تكنولوجيا المعلومات في خدمة أهداف التنمية الإنسانية وأهمها الثقافة والتعليم، وقد تأسس معرض بريطانيا لتكنولوجيا التعليم والتدريب الذي يقام في لندن بالمملكة المتحدة عام 1985، ويستقطب أكثر من 35000 زائر سنوياً من 138 دولة. إن الارتقاء بواقع التعليم ومخرجاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو استثمار حقيقي في حاضر الوطن ومستقبله، والمكانة التي وصلت إليها الدولة في مجال التعليم وتطويره إقليمياً وعالمياً، إنما هي نتاج الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة بتطوير التعليم وتحديث محتواه ومضمونه باستمرار، ما جعل مستوى التعليم في الدولة يرقى إلى درجة المعايير العالمية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية