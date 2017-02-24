أميركا و«الدولة العميقة»

تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017

إليكم حقيقة يجدر بوسائل الإعلام تدبرها وإمعان التفكير فيها: إن «الدول العميقة» حقيقة. ومثلما يوضح مقال مجلة «فورين أفيرز»، فإن مفهوم الدولة العميقة ليس جديدا، ولكن رئاسة ترامب قد تكون بمثابة القوة الدافعة التي تحشد وتعبئ بعضاً من قوى المعارضة الديمقراطية الرسمية، مثل MoveOn.org والاتحادات الحكومية ومنظمة «حياة السود مهمة»، مع كادر الدولة العميقة من البيروقراطيين الليبراليين الساخطين والمستائين، ووسائل الإعلام التقليدية المعادية، والمشتبه فيه المعتادين على اليسار. إنها ظاهرة مقلقة تتواطأ فيها منظمات معارضة لترامب وموظفون عموميون منحازون للحزب «الديمقراطي» على معارضة الحكومة الحالية وعرقلتها.

والواقع أنه من بعض النواحي يفترض ألا يكون هذا مفاجئاً، ذلك أن الأجواء التي جرت فيها انتخابات 2016 كانت جد محتدمة وتميزت بانقسام شديد جداً، كما أن إيمان «الديمقراطيين» بأن هيلاري كلينتون ستكون الرئيسة المقبلة كان جداً قوياً لدرجة أن هزيمتهم اكتست ثقلاً إضافياً.

وعلاوة على ذلك، فإن أعضاء الائتلاف «الديمقراطي» موجودون داخل الحكومة الفيدرالية وبين النخبة المثقفة، وهم يمتلكون القدرة على تزويد أنصارهم بالمعلومات، مانحين النشطاء بذلك أسباباً إضافية للاحتجاج.

وبالتوازي مع ذلك، أخذ اليسار يصوِّر «الجمهوريين» باعتبارهم «اليمين البديل». والحال أن «اليمين البديل» ليس سوى طريقة جديدة ليسمي بها اليسار «الجمهوريين» عنصريين ونازيين دون أن يضطر للنطق بهاتين الكلمتين في الحقيقة. وشخصياً، أرى أن الدولة العميقة حقيقة، خلافاً لليمين البديل، وربما لم تتطور الدولة العميقة بشكل كامل بعد، ولكن وبينما يستعيد «الديمقراطيون» عافيتهم ويشرعون في التنسيق بينهم، والسعي لإلحاق مزيد من الضرر بمصداقية الرئيس، فإن ذلك سيكون له تأثير ضار على كيفية اشتغال ديمقراطيتنا، وسيُضعف ثقة الجمهور في الحكومة أكثر.

إد روجرز*

*موظف سابق في البيت الأبيض في عهد رونالد ريجان وجورج بوش الأب،

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»