نحو القمة تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017 من المواقف الصعبة التي تحدث عنها الرئيس الكوري الجنوبي السابق «لي ميونج باك» في سيرته الذاتية وهو في طريقه إلى القمة، موضوع التعليم وإصراره على أن يكمل تعليمه في ظل الظروف الصعبة التي كان يعيش فيها مع أسرته، لأنه كان يأمل من إكمال مثل هذا الطريق أن تتغير حياته وحياة أسرته، حيث يقول: «مع دخولي الصف الخامس كنت قد طرقت معظم الأبواب التي يمكن أن أحصل من خلالها على المال، ورغم أنني كنت أعاني من الجوع، فقد واصلت الذهاب إلى المدرسة مشياً على الأقدام لأربع ساعات ذهاباً وإياباً، وأصبح جسدي ضعيفاً. ومع دخولي الإعدادي كان جسمي شبه معطوب. وعندما كنت في الصف الثامن أصبحت مريضاً جداً ولزمت الفراش لثلاثة أشهر». ولدى التحاقه بالمدرسة الثانوية طلب ضمه إلى الفترة الليلية، لأنها تعفي الطلاب المتفوقين من المصاريف. كان يستيقظ عند الرابعة صباحاً ويهرول إلى السوق، لمساعدة أمه. وبعد تخرجه من الثانوية حاول الالتحاق بالجامعة، وبعد محاولات عديدة، عرض عليه أصحاب المتاجر في السوق أن يستأجروه كـ«جامع للقمامة» مع إعطائه مبلغاً من المال مقدماً لتغطية مصاريف التسجيل في الجامعة. كان يجمع القمامة بالليل، ثم يقوم بنقلها خلال النهار، وكان يتعين عليه ملء عربة اليد بالقمامة ونقلها مسافة أميال بها منحدرات خطيرة للغاية، وكان إكمال المهمة ذهاباً وإياباً يستغرق ست ساعات. وبعد تخرجه في الجامعة قرأ إعلاناً صغيراً لشركة ناشئة تسمى «هيونداي» تريد موظفين للعمل في الخارج، وفوراً قدم طلبه للشركة، وكانت هذه البداية. وخلال السنوات العشر الأولى من عمله في الشركة حقق ما لم يحققه غيره بجهده وعمله الجاد وموهبته ومهاراته الإدارية، حيث ترقى إلى أن أصبح الرئيس التنفيذي للشركة، فقاد الشركة الصغيرة حتى أصبحت أول شركة كورية تغامر بإقامة مشاريع فيما وراء البحار وتنفق الأموال لاستكشاف الأسواق الجديدة ولإنقاذه الدولة الكورية من محنتها المالية الصعبة التي كادت تؤدي بها إلى حالة الإفلاس نتيجة الحظر النفطي في عام 1973. وقد تميز عمل «هيونداي» تحت إدارته بلغة الابتكار وأساليب الإصلاح وارتياد آفاق جديدة.. وسرعان ما بدأت تصبح شركة عالمية قادرة على الوصول إلى كل سوق أو دولة.