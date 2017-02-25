ترامب والشرق الأوسط تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017 لم يبلور الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب حتى الآن سياسة أميركية واضحة وشاملة حيال مسألة الصراع الرئيس في الشرق الأوسط، أي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكنَّه أشار في هذا الشأن إلى بعض الملاحظات والإيماءات التي أثارت بعض القلق لدى عدة جهات وأطراف في المنطقة، وحتى في الولايات المتحدة ذاتها. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عمد المرشح ترامب إلى شجب السياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس المنصرف باراك أوباما، وقال إنها هي المسؤولة عن ظهور تنظيم «داعش»، وإنها خانت إسرائيل ولم تراعِ دول الخليج العربي، وذلك عندما شاركت هذه الإدارة في إعداد الاتفاقية النووية مع إيران، وهي الاتفاقية التي وصفها بأنها «أسوأ صفقة تم التفاوض بشأنها على الإطلاق». وقال ترامب إنه عارض بشدة الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، وإن أقل ما كان يتوجب على أميركا أن تفعله بعد احتلالها للعراق هو الحصول على كمية كافية من النفط العراقي لتغطية تكاليف الحرب التي قادتها هناك، وخلال الحمالة الانتخابية، كان ترامب أيضاً قد شدد على أن هزيمة «داعش» سوف تمثل أولوية الأولويات بالنسبة لإدارته، وزعم في العديد من المرات أنه يعلم، أكثر من جنرالات الولايات المتحدة، كيف سيمكنه كسب الحرب ضد التطرف وإنهاؤه من على وجه الأرض. ويبدو أنه إلى حد الآن ليست هناك رغبة في إلغاء الاتفاقية النووية التي تم التوصل إليها في عام 2015، ويعود ذلك لعدة أسباب، من أهمها عدم توفر الرغبة الكافية في أوساط الأطراف الغربية الأخرى الموقعة على الاتفاقية للتراجع عنها. وحتى الحكومة الإسرائيلية أصبحت تؤيد الاتفاقية بشرط زيادة الجهود الضرورية للتأكد من التزام إيران ببنودها على نحو تام وكافٍ. وفيما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية المثيرة للقلق، يقدم ترامب إشارات مختلطة. وخلال زيارته الرسمية الأولى للبيت الأبيض في عهد إدارة ترامب، يوم 15 فبراير الجاري، تبادل نتنياهو وترامب الأفكار المتعلقة بعملية السلام. وهذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها رئيس أميركي «حل الدولتين» لإنهاء الأزمة. وبعد أن أطلق هذا التصريح المفاجئ بوقت قصير ما لبث أن ابتلعه عندما قال إنه يدعم إما حل الدولة الواحدة أو حل الدولتين وفقاً لرغبة طرفي النزاع، وقال أيضاً إن النشاط الاستيطاني المتواصل والمتسع من جانب إسرائيل، لا يساعد على مواصلة عملية السلام، وما من أحد من وزارة الخارجية شارك في الاجتماعات التي انعقدت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لأن الموظفين لم يسمعوا بها، وهذا مما يؤكد على أن دوائر الأمن الوطني والسياسة الخارجية في الإدارة الجديدة للرئيس ترامب ما زالت تعاني من الفوضى والشلل الوظيفي. ويمكن القول، بكلمة أخرى، إن ترامب يرسل الآن رسائل مختلطة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، على الرغم من أنه يفتخر بمواقفه المؤيدة لإسرائيل والتي يكثر من وصفها بأنها لا تتزحزح. وما لم يخرج هو ومستشاره الأقرب إليه في البيت الأبيض، جاريد كوشنير، بخطة إعجازية يمكن تسويقها في أوساط الأحزاب المحلية الإسرائيلية، فإن الحكمة السائدة تقول إن ترامب سوف يواجه الكثير من العثرات عند محاولة الوصول إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي ولنفس الأسباب التي أدت إلى فشل أسلافه، وخصوصاً لأنه غير قادر على تحقيق الشروط الأساسية التي يطالب بها كل من الطرفين. وعلى أن أي تسوية لا بد لها من أن تكون إما على أساس حل الدولة الواحدة مع إعطاء الفلسطينيين نفس الحقوق التي يحظى بها الإسرائيليون، أو حل الدولتين مع حدود حقيقية وواقعية تفصل بينهما، وهي الحدود التي لا يمكن لحكومة إسرائيل الراهنة أن تعترف بها على الإطلاق. وفي هذا الوقت، تواصل القوات الأميركية تنفيذ عملياتها العسكرية ضد المتمردين المتشددين في كل من أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا. ولهذا السبب أيضاً، وعلى الرغم من التبجح حول سياسة ترامب الجديدة في المنطقة، يبدو أن معظم المشاهد التي تحدث على الأرض ليست إلا استمراراً لسياسة أوباما التي يختلط فيها النجاح بالفشل، وخاصة من حيث التخلي عن سياسة محددة في سوريا وترك الأمور هناك لفلاديمير بوتين والروس يفعلون بها ما يشاؤون.