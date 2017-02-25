الهبّة الفلسطينية: استهداف الأطفال تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017 «تحليل تصريحات بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين يُبرز أنهم يشجعون الجنود والشرطة الإسرائيلية على قتل فلسطينيين بالغين وأطفالاً مشتبهاً بهم في محاولة طعن أو دهس أو إطلاق نار على إسرائيليين، في إسرائيل والضفة الغربية، حتى وإن لم يشكلوا أي تهديد». هذا ما أفادت به منظمة «هيومن رايتس ووتش». لقد تميزت «الهبّة الفلسطينية» منذ نهاية عام 2015 بمشاركة الأطفال والقاصرين في بعض عمليات المقاومة. ومن جهتها، اقترفت قوات الاحتلال، وبتعمد، عمليات إعدام ميدانية بحقهم، رغم عدم تشكيل هؤلاء الأطفال والقاصرين خطراً حقيقياً على الجنود أو المستوطنين. كذلك «شرّع» الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عدداً من القوانين تستهدف ملاحقة الأطفال والسماح باعتقالهم ومحاكمتهم لمدة تصل عشرين عاماً. وبحسب وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9920 عملية اعتقال لفلسطينيين منذ أكتوبر 2015 (بداية الهبّة) حتى نهاية 2016، بينها 2884 عملية اعتقال لفتيان تراوحت أعمارهم بين 11 و18 عاماً، و262 عملية اعتقال لفتيات قاصرات ونساء وأمهات. وفي أحدث تقرير أصدرته «الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين»، الأسبوع الماضي، فإن «قوات الاحتلال قتلت 35 طفلاً في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خلال 2016، منهم 30 طفلاً بالرصاص الحي، 14 منهم من محافظة الخليل وحدها»، وأكدت الحركة أن «قوات الاحتلال تنفذ سياسة (إطلاق النار بقصد القتل)، والتي وصلت إلى حد القتل خارج نطاق القانون». ووفقاً للمؤسسات سالفة الذكر، «بلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال (300) طفل بينهم (11) فتاة قاصراً». وهؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة غير إنسانية تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم، فالاحتلال لا يراعي حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا يشكِّل لهم محاكم خاصة، بل يضرب عرض الحائط بحقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، ويتعامل معهم كمشاريع مخربين؛ معاملة قاسية ومهينة، من ضرب وتعليق، وحرمان من النوم والطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدام لأبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. وتفيد إحصائيات لوزارة الأسرى أن «نحو 40% من الأمراض التي يعانيها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم». وفي تقرير آخر، قالت الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين إن «جنود الاحتلال يعاملون الأطفال خلال اقتحام المنازل بأساليب العصابات»، وأوضحت أنها «وثقت عدة حالات لأطفال تعرضوا لأساليب مختلفة من التهديد على أيدي جنود الاحتلال خلال اقتحام منازل ذويهم لتفتيشها، هي أشبه ما تكون بأساليب رجال العصابات والمافيا، الأمر الذي يترك أثراً نفسياً بالغ السوء على هؤلاء الأطفال». وينتهج الاحتلال الإسرائيلي سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. ففي حين يتم التعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وتعرفه بأنه «كل شخص لم يتجاوز سن الـ18 عاماً»، فإن سلطات الاحتلال تتعامل مع الطفل الفلسطيني وتعرفه بأنه «كل شخص لم يتجاوز سن الـ16 عاماً». وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم، بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، تتعامل معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر إلى الحد الأدنى من العدل، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن الـ12. وبحسب تقارير هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن «إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500 و700 طفل فلسطيني سنوياً في هذه المحاكم». كما تظهر هذه التقارير فظائع من نوع: «طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عاماً، وأربعة أطفال محكومون بفترات تتراوح بين 5 و9 سنوات. وأطفال حكم عليهم بفترات تتراوح بين سنة و3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون بفترات بين 6 أشهر و18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة. وغالباً ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية تتراوح بين 1000 و6000 شيقل». وقبل أيام، حكمت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس بالسجن ست سنوات على الأسيرة المقدسية منار الشويكي (16 عاماً) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وهي أصغر أسيرة مقدسية في سجون الاحتلال، بعد اتهامها بمحاولة تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال. استهداف الأطفال الفلسطينيين هو إحدى السياسات الإسرائيلية الثابتة التي ينتهجها الكيان الصهيوني بهدف بث الخوف في نفوسهم لقتل الأمل عندهم، علاوة على ضرب مستقبل الشعب الفلسطيني عبر قتل الأطفال أو هدم النفوس عند جيل يافع يشكل المخزون الاستراتيجي للشعب الفلسطيني.‏