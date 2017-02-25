موجابي يطالب..

تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

في عيد ميلاده الـ93، أعرب الرئيس الزيمبابوي «روبرت موجابي» عن آرائه بشأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال خلال مقابلة تلفزيونية: «لا أعرفه، لكن امنحوه الوقت». وأشار إلى أن ترامب ربما يعيد النظر في العقوبات الأميركية على زيمبابوي، وإنه لم يكن يرغب في هيلاري بالانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنها ربما كانت ستستمر في العقوبات كما فعل أوباما. وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بترامب، فإننا نتفق معه في أن أميركا من أجل أميركا وأن أميركا للأميركيين.. وكذلك فإن زيمبابوي للزيمبابويين».

وموجابي معروف بخطابه المعادي للغرب، وقد وصف بريطانيا بأنها دولة «باردة جداً وغير صالحة للعيش فيها»، وأن منازلها «صغيرة للغاية». ولذا فتعليقاته الإيجابية نسبياً عن الرئيس الأميركي أمر غير عادي، بيد أنه ينظر إلى نظيره الأميركي غير العادي بمثابة «تطور جيد».

يذكر أن موجابي كان يشاد به كمناضل من أجل الحرية، لكن منذ أن أصبح زعيم زيمبابوي عام 1980، قام بقمع معارضيه ولم يبد أي نية لترك منصبه، رغم التساؤلات المثارة بشأن حالته الصحية، بل أعلن مؤخراً اعتزامه الترشح في 2018، قائلاً إنه يريد العيش مائة عام، وأن يظل رئيساً مدى الحياة.

أما بالنسبة لزوجته، جريس موجابي، التي يتحدث البعض عن سعيها للسيطرة على البلاد، فذكرت الأسبوع الماضي أن زوجها «يجب أن يخوض الانتخابات.. حتى ولو مات قبل التصويت».

وليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيستجيب لآمال موجابي في إنهاء الحصار على نظامه، فالرئيس الأميركي لم يظهر بعد أي اهتمام بزيمبابوي.

آدم تايلور

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»