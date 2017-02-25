مفاهيم «الدولة الواحدة» تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017 ما إن نطق الرئيس ترامب في مؤتمره الصحفي مع نتنياهو عبارة تعني الاهتمام بتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سواء بـ«حل الدولتين» أو «حل الدولة الواحدة»، حتى بدأت المفاهيم المتباينة لـ«حل الدولة الواحدة» في البروز، على المستوى الإسرائيلي أو على المستوى الفلسطيني. طبعاً هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها رئيس أميركي «حل الدولة الواحدة» كحل محتمل. فقد كان اهتمام الرؤساء كلينتون وبوش وأوباما منصباً على حل يعطي الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة في الضفة والقطاع، وهو الحل الذي يلقى قبولا عربياً ودولياً. أكثر من ارتاح لتعبير «الدولة الواحدة» كان وزراء حكومة نتنياهو وأعضاء حزبه «ليكود» وحزب «البيت اليهودي» بقيادة «نفتالي بينت». لقد ضغط هؤلاء على نتنياهو قبل سفره لكي لا يتحدث مع ترامب عن حل الدولتين، فهم يزعمون أن الضفة الغربية يجب ضمها لدولة إسرائيل، وأنه لا مكان للدولة الفلسطينية هناك. إن من شعر بالقلق في إسرائيل من ورود «حل الدولة الواحدة» على لسان ترامب هو اليسار ممثلاً في حزبي «المعسكر الصهيوني» و«ميرتس». فقد اعتبرا أن هذا الحل يهدد الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، ذلك أن مفهوم اليسار لهذا الحل يعني إدماج سكان الضفة الغربية في دولة إسرائيل وتحويلهم إلى مواطنين فيها شأنهم شأن عرب 1948، وهو أمر يؤدي إلى تمتع هؤلاء بحقوق المواطنة بما فيها حق الانتخاب. إن هذا عند اليسار يهدد الحلم الصهيوني الذي هدف منذ مطلع القرن العشرين إلى تحويل الأغلبية السكانية العربية إلى أقلية على أرض فلسطين وتحويل الأقلية اليهودية المهاجرة، والتي لم يكن عددها يزيد على بضعة آلاف، إلى أغلبية. لقد استغرق تحقيق هدف خلق دولة ذات أغلبية يهودية نصف قرن وتطلب قتل الفلسطينيين وتشريدهم من وطنهم، وهو أمر لم يمكن تكراره. إن اليمين لا يغفل هذه المخاوف التي يعبر عنها اليسار، ولذا فمفهومه عندما يرفض حل الدولتين لا يتجه إلى دمج الفلسطينيين في إسرائيل، بل يتمثل في منحهم حكماً ذاتياً في نصف أرض الضفة، حيث يديرون شؤونهم تحت السيطرة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، لكن في عزلة عن إسرائيل والمستوطنين اليهود بالضفة. لقد شعر الفلسطينيون بالغضب لورود «حل الدولة الواحدة» على لسان ترامب، ورفضه معظمهم، غير أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات سارع إلى طرح المفهوم العربي التاريخي، والذي كانت تتبناه منظمة التحرير، بقوله إن على من يرفض «حل الدولتين» أن يعلم أن البديل له هو الدولة الديمقراطية، وهو مفهوم يعني تمتع الفلسطينيين بحقوق المواطنة في الدولة الواحدة مع اليهود. وفي تقديري أن حل الدولة الواحدة لا مكان له، أولاً لأن العرب يربطونه بمفهوم استمرار الاحتلال والحكم الذاتي الذي يطرحه اليمين الإسرائيلي، وثانياً لأن اليمين واليسار في إسرائيل يربطانه بمفهوم دولة المواطنة الديمقراطية التي تضمن حقوقاً متساوية بين اليهود والعرب، وبالتالي لا بديل عن حل الدولتين المستقلتين المتجاورتين اللتين تعيشان في سلام.